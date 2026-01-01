Extras
Información adicional sobre Slack para ti y tu equipo.
Siguiente Anterior Acciones,actividad,registros de acceso,accesibilidadagregar,agregar una aplicación,Agregar miembros,Agregar a Slack,administradores,todas las contraseñas,análisis,android,anuncio,anuncios,Directorio de aplicaciones,ícono de la aplicación,Apple Watch,aprobar aplicaciones,archivar,Asana,Atlassian,Aplicaciones de automatización,alerta,información de facturación,facturación,Bitbucket,usuario bot,box,explorar,llamadas,Llamadas:,cancelar,cambios,canales,canales al instante,administración de canales,notificación de canales,sugerencias de canales,reclamar dominios,cerrar,cultura de la empresa,exportaciones de cumplimiento,redactar,computadoras,conversaciones,convertir,conectar,cuentas conectadas,conexión,conectar,copiar mensajes,crear,personalización,personalizar,SAML personalizado,personalizado,equipos de atención al cliente,exportaciones de datos,seguridad de los datos,desactivar,canales predeterminados,eliminar,eliminación,implementar slack,computadora,mensajes directos,directorio,desactivar,descubrir y unirse,Discovery API,nombre de Slack,mensajes directos,No molestar,dominio,dominios,bajar de plan,dropbox,cuentas duplicadas,editar,edición,educación,dirección de correo electrónico,correo electrónico,emoji,emoticonos,Enterprise Grid,Administración de movilidad empresarial,ejecutivos,exportar,pagos rechazados,Facturación justa,preguntas frecuentes,encontrar,formato,aplicar formato,marco para aplicaciones,pruebas gratuitas,general,primeros pasos,giphy,integración con github,organización github,github,glosario,google apps,google calendar,google drive,invitados,destacados,hipchat,recursos humanos,IFTTT,importar,WebHooks entrantes,integraciones,ios,invitar,equipos de TI,Jira,unirse,mantenerse al día,distribución del teclado,atajos de teclado,Acceso a Llaveros,notificaciones de palabras clave,idioma,idiomas,abandonar,vista previa de los enlaces,cargar,límites,enlaces,linux,mac,administrar un espacio de trabajo,administrar aplicaciones,administrar miembros,marketing,mención,combinar,acciones de mensaje,se muestran los mensaje,visualización de mensajes,productos de microsoft,móvil,push para celular,mover canales,mover espacios de trabajo,múltiplessilenciar,nombre,nombres,distracciones,organizaciones sin fines de lucro,notificar,OneDrive,incorporación,propietarios,contraseña,pago,pagos,permisos,teléfonos,colocar un pinplan,planes,plan plus,encuestas,propiedad principal,políticas de privacidad,priorizar tareas,privado,canal privado,notas y archivos privados,administración de proyectos,canal público,finalidad,Conmutador,cita,reactivar,leer,contratación,información del recomendante,recordatorio,quitar,cambiar nombre,conservación,Solicitar un nuevo espacio de trabajo,rol,roles,RSS,ventas,Salesforce,SAML,SCIM,aprovisionamiento de SCIM,lector de pantalla,buscar,enviar,duración de la sesión,compartir mensajes,compartir,canal compartido,canales compartidos,barra lateral,iniciar sesión,cerrar sesión,modo de registro,inicio de sesión único,Día de Slack,Slack para Equipos,notificaciones de Slack,guardar notas y archivos,Acuerdos de nivel de servicio,ServiceNow,registrarse,estado de slack,slackbot,comandos de barra diagonal,fragmento,posponer,desarrolladores de software,agregar a favoritos,estadísticas,Stride,sincronizar,tabletas,impuestos,hilos,zona horaria,consejos,listas de tareas pendientes,tema,canales de priorización,Términos de servicio,Trello,resolución de problemas,problemas de recepción,paseo,twitter,autenticación de dos factores,mensajes sin leer,actualizaciones,cambiar a plan superior,subir,nombre de usuario,grupos de usuarios,URL,vacaciones,proveedor de servicios y pagos,video,llamada de voz,voz,qué es,lo que es importante,crear una lista blanca,windows phone,windows,trabajar en,aplicaciones del espacio de trabajo,solicitudes de creación de espacios de trabajo,descubrimiento de espacios de trabajo,ajustes del espacio de trabajo,wunderlist,tus acciones,Zapier,zoom,funciones,#general,Almacenamiento de archivos,notas,modo oscuro,estilo,Generador de flujos de trabajo,Voz,video,pantalla compartida,flujos de trabajo,Calendario de Outlook,Miembros invitados,Transferir propiedad,Lista blanca,Administración de claves Enterprise,Seguridad de la capa de transporte,Autenticación reforzada de cliente,CSV,archivo de texto,horas laborales, Buscar "[term]" Ver [n] resultados más → Descargar Slack para Linux (beta) La aplicación para computadora de Slack es la forma más fácil de utilizar Slack en Linux. Para comenzar, échale un vistazo a los pasos siguientes. Nota: La versión de Slack para Linux se encuentra en fase beta. Aún estamos agregando funciones y realizando ajustes en la aplicación. 🐝
Paso 1: Descarga la aplicación de Slack
Por el momento, Slack es compatible con Ubuntu y RHEL.
Ubuntu
RHEL
Descargar la aplicación de la página de descargas de Slack
Visita
slack.com/downloads. Haz clic en
Descargar .deb (64 bits) o Descargar .rpm (64 bits). Busca el archivo en tu carpeta de Descargas (su nombre comenzará con slack-desktop).
Haz doble clic en el archivo para abrir Slack en el Ubuntu Software Center.
Haz clic en
Instalar. Es posible que tengas que escribir la contraseña que usas para iniciar sesión en Ubuntu. Para iniciar la aplicación, busca Slack en tu computadora y haz clic en su ícono.
Instalar Slack desde la línea de comandos con snap
sudo snap install slack
Descargar la aplicación de la página de descargas de Slack
Visita
slack.com/downloads. Haz clic en
Descargar .rpm (64 bits). Haz clic en
Guardar archivo y después en Aceptar. Abre el terminal.
Ejecuta los siguientes comandos en el terminal:
sudo yum -y install
Nota: Asegúrate de que tu sistema esté registrado en el Administrador de suscripciones de Red Hat.
Instalar Slack desde la línea de comandos con snap
sudo snap install slack Nota: Asegúrate de haber instalado snapd. Consejo: No recomendamos tener instalados .snap y otros paquetes de Linux al mismo tiempo.
Paso 2: Inicia sesión en tu espacio de trabajo
Una vez que hayas instalado la aplicación de Slack, podrás iniciar sesión en un espacio de trabajo del que ya seas miembro, unirte a un espacio de trabajo o crear uno .
Actualizar Slack
Actualiza Slack ingresando la siguiente línea de comandos:
Ubuntu
RHEL
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade slack-desktop Nota: El método apt-key para administrar claves de repositorio quedará obsoleto con el lanzamiento de Debian 12 y Ubuntu 24.04. Asegúrate de que los scripts de las tareas cron estén actualizados antes de abril de 2024 para seguir recibiendo actualizaciones a través de dichas tareas. Los scripts que admiten el método no obsoleto se incluyen en Slack 4.35.121 y versiones posteriores. ¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. ¡Uy! Estamos teniendo dificultades. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.