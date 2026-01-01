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Informazioni aggiuntive su Slack per te e il tuo team.
Avanti Precedente Azioni,attività,registri degli accessi,accessibilità,aggiungi,aggiungi un’appAggiungi membri,Aggiungi a Slack,amministratori,tutte le password,statistiche,android,annuncio,annunci,App Directory,icona app,Apple Watch,approvazione app in corso,archivia,Asana,Atlassian,app automazione,badge,dettagli di fatturazione,fatturazione,Bitbucket,utente bot,box,sfoglia,chiamate,Chiamate:,annulla,modifiche,canali,canale immediatamente,gestione del canale,notifica del canale,suggerimenti del canale,rivendica domini,chiudi,cultura aziendale,esportazioni di conformità,componi,computer,conversazioni,converti,collega,account collegati,collegamento,connessione in corso,copia messaggi,crea,personalizzazione,personalizza,personalizza SAML,personalizza,team di assistenza clienti,esportazioni dei dati,sicurezza dei dati,disattiva,canali predefiniti,elimina,eliminazione,implementa Slack,desktop,messaggi diretti,directory,disattiva,scopri e unisciti,Scopri API,nome visualizzato,MD,non disturbare,dominio,domini,downgrade,dropbox,duplica account,modifica,modifiche in corso,formazione,indirizzo e-mail,e-mail,emoji,emoticon,Enterprise Grid,Enterprise Mobility Management,esecutivi,esporta,pagamenti non andati a buon fine,fatturazione corretta,domande frequenti,ricerca in corso,formato,formattazione in corso,framework per app,prove gratuite,generale,introduzione,giphy,integrazione github,organizzazione github,github,glossario,google apps,google calendar,google drive,ospiti,in evidenza,hipchat,risorse umane,IFTTT,importa,WebHook in arrivo,integrazioni,ios,invita,team IT,JIRA,unisciti,Continua così,layout di tastiera,tasti per azioni rapide,Accesso Portachiavinotifiche parola chiave,lingua,lingue,abbandona,anteprime dei link,caricamento in corso,limiti,link,linux,mac,gestisci area di lavoro,gestisci le app,gestisci i membri,marketing,tagga,unisci,azioni del messaggio,i messaggi sono visualizzati,visualizzazione messaggio,prodotti microsoft,dispositivo mobile,push per dispositivo mobile,sposta canali,spostamento in corso delle aree d lavoro,multiplo,disattiva audio,nome,nomi,rumore,no profit,notifica,OneDrive,carica,proprietari,password,pagamento,pagamenti,autorizzazioni,telefoni,fissare,piano,piani,piano plus,sondaggio,proprietario principale,informative sulla privacy,definisci priorità delle attività,privato,canale privato,file e note private,gestione dei progetti,canale pubblico,scopo,Commutatore rapido,racchiudi tra virgolette,riattiva,leggi,ricerca personale,informazioni sul referente,promemoria,rimuovi,rinomina,conservazione,Richiedi nuova area di lavoro,ruolo,ruoli,RSS,vendite,Salesforce,SAML,SCIM,provisioning SCIM,utilità per la lettura dello schermo,cerca,invia,durata della sessione,condividi messaggi,condividi,canale condiviso,canali condivisi,barra laterale,accedi,disconnettiti,modalità di registrazione,single sign-on,giorno Slack,Slack for Teams,Notifiche Slack,Salva file e note,Contratti di servizio,ServiceNow,registrati,stato Slack,slackbot,comandi slash,frammento,posponi,sviluppatori software,aggiungi a preferiti,statistiche,Stride,sincronizza,tablet,tassa,conversazioni,fuso orario,suggerimenti,elenchi attività,argomento,valutazione canali,Condizioni d’uso,Trello,risoluzione problemi,problemi di ricezione,presentazione,twitter,autenticazione a due fattori,messaggi non letti,aggiornamenti,esegui l’aggiornamento,carica,nome utente,gruppi di utenti,URL,ferie,fornitore e rimessa,video,chiamata vocale,voce,cosa è,cosa è importante,inserimento nell'elenco elementi consentiti,telefono windows,windows,lavoro in corso su,app area di lavoro,richieste di creazione area di lavoro,individuazione area di lavoro,impostazioni area di lavoro,wunderlist,le tue azioni,Zapier,zoom,funzioni,#generale,Spazio di archiviazione file,post,modalità scura,tema,Workflow Builder,voce,video,condivisione schermo,workflow,Outlook Calendar,Membri invitati,Trasferire la proprietà,Elenco elementi consentiti,Enterprise Key Management,Sicurezza livello di trasporto,Autenticazione cliente avanzata,CSV,file di testo,ore di lavoro, Ricerca “[termine]” Vedi [n]+ altri risultati → Scaricare Slack per Linux (beta) Il modo più semplice di utilizzare Slack su Linux è utilizzando l’app per desktop di Slack. Per iniziare, dai un’occhiata ai passaggi che abbiamo descritto per te qui sotto. Nota: Slack per Linux è in versione beta, stiamo ancora lavorando per aggiungere delle funzioni e fare delle modifiche all’app. 🐝
Passaggio 1: scaricare l’app di Slack
Al momento l’app supporta Ubuntu e RHEL.
Ubuntu
RHEL
Scarica l’app dalla pagina dei download di Slack
Visita la pagina
slack.com/download. Clicca su
Download .deb (64 bit) o Download .rpm (64-bit). Cerca i file nella cartella dei download (il nome del file scaricato inizia con slack-desktop).
Clicca due volte sul file per visualizzare Slack all’interno dell’Ubuntu Software Center.
Clicca su
Installa. Può essere necessario inserire la password utilizzata per accedere a Ubuntu. Per eseguire l’app, cerca Slack sul tuo computer e poi fai doppio clic sull’icona relativa.
Installa Slack dalla linea di comando con snap
sudo snap install slack
Scarica l’app dalla pagina dei download di Slack
Visita la pagina
slack.com/download. Clicca su
Scarica .rpm (64-bit). Clicca su
Salva file, poi su OK. Apri il terminale.
Esegui i seguenti comandi nel tuo terminale:
sudo yum -y install
Nota: assicurati che il tuo sistema sia registrato sul Red Hat Subscription Manager.
Installa Slack dalla linea di comando con snap
sudo snap install slack Nota: assicurati di avere installato snap. Suggerimento: sconsigliamo di avere .snap e altri pacchetti Linux installati contemporaneamente.
Passaggio 2: accedere all’area di lavoro
Una volta installata l’app di Slack, puoi accedere a un’area di lavoro di cui sei già membro, entrare in un’area di lavoro oppure crearne una nuova .
Aggiornare Slack
Aggiorna Slack inserendo quanto segue dalla linea dei comandi:
Ubuntu
RHEL
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade slack-desktop Nota: il metodo apt-key per la gestione delle chiavi di repository sarà deprecato con il rilascio di Debian 12 e Ubuntu 24.04. Assicurati che gli script dei cron job siano aggiornati entro aprile 2024 per continuare a ricevere gli aggiornamenti tramite cron job. Gli script che supportano il metodo non deprecato sono inclusi in Slack versione 4.35.121 e superiori. Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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