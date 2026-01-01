Il modo più semplice di utilizzare Slack su Linux è utilizzando l’app per desktop di Slack. Per iniziare, dai un’occhiata ai passaggi che abbiamo descritto per te qui sotto.

Nota: Slack per Linux è in versione beta, stiamo ancora lavorando per aggiungere delle funzioni e fare delle modifiche all’app. 🐝



Passaggio 1: scaricare l’app di Slack

Al momento l’app supporta Ubuntu e RHEL.

Ubuntu RHEL Scarica l’app dalla pagina dei download di Slack Visita la pagina slack.com/download. Clicca su Download .deb (64 bit) o Download .rpm (64-bit). Cerca i file nella cartella dei download (il nome del file scaricato inizia con slack-desktop). Clicca due volte sul file per visualizzare Slack all’interno dell’Ubuntu Software Center. Clicca su Installa. Può essere necessario inserire la password utilizzata per accedere a Ubuntu. Per eseguire l’app, cerca Slack sul tuo computer e poi fai doppio clic sull’icona relativa. Installa Slack dalla linea di comando con snap sudo snap install slack Scarica l’app dalla pagina dei download di Slack Visita la pagina slack.com/download. Clicca su Scarica .rpm (64-bit). Clicca su Salva file, poi su OK. Apri il terminale. Esegui i seguenti comandi nel tuo terminale:

sudo yum -y install Nota: assicurati che il tuo sistema sia registrato sul Red Hat Subscription Manager. Installa Slack dalla linea di comando con snap sudo snap install slack Nota: assicurati di avere installato snap.

Suggerimento: sconsigliamo di avere .snap e altri pacchetti Linux installati contemporaneamente.



Passaggio 2: accedere all’area di lavoro

Una volta installata l’app di Slack, puoi accedere a un’area di lavoro di cui sei già membro, entrare in un’area di lavoro oppure crearne una nuova.



Aggiornare Slack

Aggiorna Slack inserendo quanto segue dalla linea dei comandi:

Ubuntu RHEL sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade slack-desktop aggiornamento sudo yum

Nota: il metodo apt-key per la gestione delle chiavi di repository sarà deprecato con il rilascio di Debian 12 e Ubuntu 24.04. Assicurati che gli script dei cron job siano aggiornati entro aprile 2024 per continuare a ricevere gli aggiornamenti tramite cron job. Gli script che supportano il metodo non deprecato sono inclusi in Slack versione 4.35.121 e superiori.