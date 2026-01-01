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En los planes Enterprise, Slack se puede
configurar para que admita la colaboración con mensajes y archivos conforme a la ley HIPAA. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.
Contexto
La Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguros Médicos de 1996 (HIPAA, por sus siglas en inglés) es una ley federal de los Estados Unidos que requiere protecciones de privacidad y seguridad para la información de salud protegida (PHI, por sus siglas en inglés). Si eres una entidad o sociedad comercial con cobertura que está sujeta a la ley HIPAA, Slack puede configurarse para que admita PHI dentro del contenido de los mensajes y archivos cargados.
Cuando una entidad o sociedad comercial con cobertura ha firmado un acuerdo de sociedad comercial con Slack y utiliza Enterprise Grid para transmitir o cargar contenido, o comunicar acerca de PHI, Slack es considerada una sociedad comercial.
Requerimientos y limitaciones
Antes de que Slack pueda respaldar tu cumplimiento con la ley HIPAA, debes revisar los lineamientos y aceptar su implementación en nuestra
Guía de Slack para las entidades cubiertas por la ley HIPAA. Ten en cuenta lo siguiente:
Debes estar utilizando un plan Enterprise de Slack.
Debes firmar un acuerdo de sociedad comercial.
No puedes usar Slack para comunicarte con pacientes, miembros del plan o sus familias o empleadores.
Los miembros de tu organización no pueden incluir información de salud protegida al usar funciones de Slack, con excepción de los mensajes, archivos y nombres de archivos, y nombres de canales privados o mensajes directos.
Eres responsable de implementar herramientas y procesos para controlar el uso que le dan los miembros a Slack. Puedes hacerlo con la
Prevención de pérdida de datos (DLP) de Slack o usar las Discovery API de Slack para establecer un proveedor de Prevención de pérdida de datos externo que aplique restricciones de mensajes y archivos. Slack no conserva el conjunto de registros designado y no debe ser el sistema de registro de tu información de salud.
Slack no ha firmado un acuerdo de sociedad comercial con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidos los de Slack Marketplace, por lo que tú eres responsable de determinar si es necesario un acuerdo con un proveedor de aplicaciones antes de habilitarlo.
Nota: No es posible enviar correos electrónicos a Slack en el caso de organizaciones que cumplen con la ley HIPAA.
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Si deseas obtener más información sobre Slack y la ley HIPAA,
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