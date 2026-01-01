Los productos, servicios, software y tecnologías de Slack están sujetos a las normativas de sanciones económicas de los Estados Unidos y pueden estar sujetos a restricciones de control de exportaciones de los Estados Unidos. Tú eres responsable de cumplir con las leyes locales en tu jurisdicción que puedan afectar tu derecho a importar, exportar o utilizar los productos, servicios, software y tecnologías de Slack.

A continuación se muestra la Matriz de Clasificación de Control de Exportaciones de Slack. Cada elemento presente en la Matriz tiene un Número de Clasificación del Control de Exportaciones respectivo (ECCN, por su siglas en inglés), una excepción de licencia y un número de Sistema de Seguimiento Automatizado de Clasificación de Productos (CCATS, por sus siglas en inglés), según las Normativas de Administración de Exportaciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (EAR, por sus siglas en inglés).

Slack no se responsabiliza ni garantiza la exactitud o confiabilidad de las clasificaciones enumeradas en esta Matriz. Cualquier uso que haga de dichas clasificaciones el usuario es sin responsabilidad posterior de Slack, y corre por cuenta y riesgo del usuario. Slack no es responsable por ningún daño, ya sea directo, consecuente, incidental o de otro tipo, que pudiera sufrir el usuario como resultado del uso o la confianza en dichas clasificaciones, para cualquier propósito.

Nombre del producto ECCN Excepción de licencia CCATS Aplicación móvil de Slack para iOS 5D992.c Mercado masivo G162583 Aplicación móvil de Slack para Android 5D992.c Mercado masivo G162583 Aplicación de escritorio de Slack para Windows 5D992.c Mercado masivo G162583 Aplicación de escritorio de Slack para Mac 5D992.c Mercado masivo G162583



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