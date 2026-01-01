Os produtos, serviços, softwares e tecnologias do Slack estão sujeitos às normas de sanções econômicas dos Estados Unidos e também podem estar sujeitos a restrições de controle de exportação do país. Você tem a responsabilidade de cumprir todas as leis locais na sua jurisdição que possam ter impacto sobre o seu direito de importar, exportar ou usar os produtos, serviços, softwares e tecnologias do Slack.

Veja abaixo a matriz de classificação de controle de exportação do Slack. Cada item indicado na matriz tem um Número de Classificação de Controle de Exportação ("ECCN"), uma exceção de licença e um número do Sistema de Rastreamento Automatizado de Classificação de Commodities ("CCATS") correspondente, de acordo com o Regulamento de Administração de Exportação ("EAR") do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

O Slack não afirma nem garante a precisão ou a confiabilidade das classificações indicadas na matriz. O uso dessas classificações pelo usuário é por sua conta e risco, sem responsabilidade do Slack. O Slack não se responsabiliza por danos diretos, decorrentes, incidentais ou outros sofridos pelo usuário por utilizar ou confiar nessas classificações para qualquer finalidade.

Nome do produto ECCN Exceção de licença CCATS Aplicativo móvel Slack para iOS 5D992.c Mercado de massa G162583 Aplicativo móvel Slack para Android 5D992.c Mercado de massa G162583 Aplicativo Slack para computadores Windows 5D992.c Mercado de massa G162583 Aplicativo Slack para computadores Mac 5D992.c Mercado de massa G162583



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Se você foi impedido de criar uma conta no Slack ou bloqueado de usar os serviços da plataforma, talvez você esteja em um país ou região com acesso restrito. Se tiver dúvidas, use o botão Fale conosco na parte superior direita.