Die Produkte, Dienstleistungen, Software und Technologien von Slack unterliegen den US-amerikanischen Bestimmungen zu Wirtschaftssanktionen und können Exportkontrollbeschränkungen durch die USA unterliegen. Du bist dafür verantwortlich, alle lokalen Gesetze in deiner Gerichtsbarkeit einzuhalten, die deine Berechtigung zum Import, Export oder der Nutzung der Produkte, Dienstleistungen, Software und Technologien von Slack einschränken können.

Nachfolgend findest du die Klassifizierungsmatrix von Slack für Exportkontrollen. Jedes in der Matrix aufgeführte Element hat eine entsprechende Export Control Classification Number („ECCN“), eine Lizenzausnahme und eine Nummer für das Commodity Classification Automated Tracking System („CCATS“) gemäß den Export Administration Regulations („EAR“) des US-Handelsministeriums.

Slack übernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie für die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der in dieser Matrix aufgeführten Klassifizierungen. Jegliche Nutzung solcher Klassifizierungen durch den Benutzer erfolgt ohne Rückgriff auf Slack und auf eigene Gefahr. Slack ist in keiner Weise verantwortlich für direkte, mittelbare oder Folgeschäden oder anderweitige Schäden, die dem Benutzer durch die Nutzung von oder das Vertrauen auf solche Klassifizierungen für jegliche Zwecke entstehen.

Produktname ECCN Lizenzausnahme CCATS Mobile App von Slack für iOS 5D992.c Massenmarkt G162583 Mobile App von Slack für Android 5D992.c Massenmarkt G162583 Desktop-Anwendung von Slack für Windows 5D992.c Massenmarkt G162583 Desktop-Anwendung von Slack für Mac 5D992.c Massenmarkt G162583



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