Los productos, servicios, software y tecnologías de Slack están sujetos a la normativa en materia de sanciones económicas de EE. UU. y pueden estar sujetos a restricciones relacionadas con el control de exportaciones de EE. UU. Es tu responsabilidad cumplir con cualquier ley de tu jurisdicción local que pueda afectar a tu derecho a importar, exportar o utilizar los productos, servicios, software y tecnologías de Slack.

A continuación se muestra la matriz de clasificación del control de exportaciones de Slack Cada artículo listado en la matriz tiene asociados un número de clasificación de control de exportaciones ("ECCN"), una excepción de licencia y un número de sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías ("CCATS"), según la normativa del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre exportaciones ("EAR").

Slack no garantiza la precisión ni la fiabilidad de las clasificaciones que figuran en esta matriz. Todo uso de tales clasificaciones por parte del usuario se realiza sin responsabilidad alguna por parte de Slack y por propia cuenta y riesgo del usuario. Slack no se hace responsable de ningún daño, ya sea directo, consecuente, incidental o de otro tipo, sufrido por el usuario como resultado de usar o confiar en dichas clasificaciones para cualquier propósito.

Nombre del producto ECCN Excepción de licencia CCATS Aplicación de Slack para móvil iOS 5D992.c Mercado a gran escala G162583 Aplicación de Slack para móvil Android 5D992.c Mercado a gran escala G162583 Aplicación de Slack para ordenador Windows 5D992.c Mercado a gran escala G162583 Aplicación de Slack para ordenador Mac 5D992.c Mercado a gran escala G162583



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