Con los webhooks, puedes iniciar un flujo de trabajo desde fuera de Slack, y utilizar variables personalizadas para publicar mensajes en Slack que contengan información de servicios externos.

Lo que necesitarás para comenzar Familiaridad con el envío de solicitudes HTTP empleando la línea de comando u otra herramienta.

Entender los webhooks entrantes. Si necesitas ayuda, lee la documentación sobre la API de Slack o pídele ayuda a un desarrollador de tu equipo.

Nota: Los propietarios y administradores pueden restringir quién puede crear flujos de trabajo con webhooks. Si no ves esta opción en el Generador de flujos de trabajo, ponte en contacto con un propietario o administrador para pedirle ayuda.



Configuración del flujo de trabajo

Conceptos básicos del flujo de trabajo de webhook

Cuando elijas iniciar un flujo de trabajo con un webhook, configurarás el webhook para que inicie tu flujo de trabajo cuando una aplicación o servicio de terceros envíe una solicitud web a tu dirección URL Por ejemplo, puedes crear un flujo de trabajo que publique un mensaje en un canal específico cuando hay un problema con tu página web para que el equipo de ingeniería pueda investigarlo.

Cómo configurar tu webhook

El servicio externo que utilices para crear y configurar tu webhook debe permitirte realizar una solicitud HTTP POST a Slack cuando ocurren ciertos eventos. Slack generará una solicitud URL única para tu flujo de trabajo cuando la publiques y podrás configurar tu webhook para transmitir información a Slack en el cuerpo de la solicitud HTTP. Se puede hacer referencia a cualquier dato que tu webhook envíe a Slack en los pasos que agregues a tu flujo de trabajo al crear variables.

Consejo: Si no sabes bien cómo configurar tu webhook, te recomendamos que le pidas ayuda a un desarrollador de tu equipo o que consultes cualquier documento de apoyo que te haya entregado el servicio que uses, como Postman o Zapier.

Cómo crear variables personalizadas

Puedes agregar hasta 20 variables para transmitir datos de otro servicio a Slack e incluir información específica de Slack como los nombres de Slack o las direcciones de correo electrónico en los pasos que agregues a tu flujo de trabajo.

Para crear una variable personalizada, puedes agregar un par clave-valor a la configuración del webhook en el Generador de flujos de trabajo, seleccionando uno de los siguientes tipos de datos: ID de canal, ID de usuario, correo electrónico de usuario o texto. Una vez que agregues una variable, obtendrás una vista previa del cuerpo HTTP. Asegúrate de que los valores del cuerpo coinciden con las salidas JSON del servicio que estás conectando a Slack con tu webhook. Ten en cuenta que actualmente no es posible utilizar estructuras JSON anidadas en variables de flujo de trabajo.

En el ejemplo a continuación, si no se enviaron el usuario, la severidad ni la descripción_incidencia con tu solicitud de webhook, el flujo de trabajo podría fallar.



Obtén tu URL de solicitud web

Una vez que hayas copiado la URL de la solicitud web, puedes agregarla a tu webhook para asegurarte de que envía tu ENTRADA HTTP a la conversación correcta. Todas las URL de solicitud comienzan con https://hooks.slack.com/triggers y las sigue una cadena aleatoria de caracteres.

Cuando termines de crear tus variables, haz clic en Listo, luego haz clic en Continuar para generar la URL de solicitud web única y regresar al Generador de flujos de trabajo. Haz clic en el ícono de lápiz junto a Desde un webhook.

Asegúrate de mantener tu URL de solicitud segura, ya que cualquier persona que tenga el enlace podrá iniciar tu flujo de trabajo.

Nota: Los flujos de trabajo de webhook están limitados a una solicitud por segundo. Obtén más información sobre límites de frecuencia en el sitio de la API de Slack.



Agregar pasos para completar tu flujo de trabajo

Agregar pasos

Una vez que hayas configurado tu webhook y creado las variables que te gustaría usar, estarás listo para agregar pasos a tu flujo de trabajo.

Abre tu flujo de trabajo en el Generador de flujos de trabajo. Haz clic en Agregar paso. Selecciona el tipo de paso que deseas agregar (por ejemplo, Enviar un mensaje a un canal). A continuación, sigue las indicaciones para personalizar el paso. Haz clic en Insertar una variable y selecciona tu variable para incluir los datos del webhook en el mensaje que el flujo de trabajo enviará al canal.



Prueba el flujo de trabajo

Antes de publicar tu flujo de trabajo, puedes configurar el primer paso para que se publique en un canal de prueba.

Envía una PUBLICACIÓN a la solicitud URL de tu flujo de trabajo y sigue los pasos para asegurarte de que todo funcione como corresponde. Regresa al Generador de flujos de trabajo y actualiza el primer paso de tu flujo de trabajo para publicar en tu canal preferido, luego publica los cambios.