Con el propósito de hacer espacio para incluir nuevas mejoras y brindar la mejor experiencia de usuario, Slack retira, ocasionalmente, algunas funciones del producto o realiza cambios en los planes que se ofrecen. Siempre haremos todo lo posible para avisar con anticipación y recomendar alternativas a los administradores y miembros afectados antes de desactivar cualquier función.
Próximos retiros de Slack
Plan Business+ (antiguo)
Fecha de anuncio
3 de marzo de 2026
Fecha de retiro
1 de marzo de 2027
Nota
En tu próxima fecha de renovación posterior al 1 de marzo de 2027, no podrás volver a adquirir el plan Business+ antiguo. Para determinar cuál será el mejor plan de Slack para tu organización en el futuro, contacta a tu ejecutivo de cuentas.
Estado
Anunciado
Plan Enterprise Select
Fecha de anuncio
3 de marzo de 2026
Fecha de retiro
1 de marzo de 2027
Nota
En tu próxima fecha de renovación posterior al 1 de marzo de 2027, no podrás adquirir el plan Enterprise Select. Para determinar cuál será el mejor plan de Slack para tu organización en el futuro, contacta a tu ejecutivo de cuentas.
Estado
Anunciado
Plan GovSlack (antiguo)
Fecha de anuncio
3 de marzo de 2026
Fecha de retiro
1 de marzo de 2027
Nota
En tu próxima fecha de renovación posterior al 1 de marzo de 2027, no podrás volver a adquirir el plan GovSlack antiguo. Para determinar cuál será el mejor plan de Slack para tu organización en el futuro, contacta a tu ejecutivo de cuentas.
Estado
Anunciado
Plan Enterprise Grid
Fecha de anuncio
3 de marzo de 2026
Fecha de retiro
1 de marzo de 2027
Nota
En tu próxima fecha de renovación posterior al 1 de marzo de 2027, no podrás adquirir el plan Enterprise Grid. Para determinar cuál será el mejor plan de Slack para tu organización en el futuro, contacta a tu ejecutivo de cuentas.
Estado
Anunciado
Complemento de Slack Sales Elevate
Fecha de anuncio
3 de marzo de 2026
Fecha de retiro
1 de marzo de 2027
Nota
En tu próxima fecha de renovación posterior al 1 de marzo de 2027, no podrás adquirir Slack Sales Elevate. Para determinar cuál será el mejor plan de Slack para las necesidades de integración de Salesforce futuras de tu organización, contacta a tu ejecutivo de cuentas.
Estado
Anunciado
Complemento de IA de Slack
Fecha de anuncio
3 de marzo de 2026
Fecha de retiro
1 de marzo de 2027
Nota
En tu próxima fecha de renovación posterior al 1 de marzo de 2027, no podrás adquirir el complemento de IA de Slack. Para determinar cuál será el mejor plan de Slack para las necesidades de funciones de IA de tu organización, contacta a tu ejecutivo de cuentas.
Se reemplazó la pestaña Más tarde con Tareas pendientes. Todos los elementos existentes de Más tarde se convertirán en tareas pendientes o se moverán a Guardados.
Estado
Retirado
Crear y editar plantillas personalizadas de canales
Fecha de anuncio
20 de agosto de 2026
Fecha de retiro
20 de agosto de 2026
Nota
Ya no puedes crear ni editar plantillas personalizadas de canales. Las plantillas de canales existentes seguirán estando disponibles.
Estado
Retirado
Experto en el canal
Fecha de anuncio
1 de mayo de 2026
Fecha de retiro
4 de mayo de 2026
Nota
Ya no puedes instalar agentes expertos en el canal. Los agentes expertos en el canal existentes seguirán funcionando, pero, si se desinstalan, no podrán volver a instalarse. Consulta a Slackbot para descubrir una forma nueva de usar agentes con tecnología de IA en Slack.
Estado
Retirado
Conexiones antiguas de Salesforce
Fecha de anuncio
3 de diciembre de 2025
Fecha de retiro
31 de marzo de 2026
Nota
A partir del 31 de marzo de 2026, dejaremos de admitir las conexiones antiguas de Salesforce. Actualiza tu conexión para continuar usando las funciones relacionadas con Salesforce.
Instaladores MSI para la implementación de Windows
Fecha de anuncio
15 de marzo de 2025
Fecha de retiro
15 de septiembre de 2025
Nota
MSI para la implementación por usuario y MSI para la instalación en el servidor se reemplazarán con el instalador MSIX. El equipo de TI deberá desinstalar el paquete MSI e implementar Slack usando MSIX para Windows.
Argumentos obligatorios para admin.users.session.invalidate
Fecha de anuncio
14 de noviembre de 2024
Fecha de retiro
15 de enero de 2025
Nota
El argumento team_id necesario para invalidar la sesión de un usuario con la API admin.users.session.invalidate está quedando obsoleto. En su lugar, deberás enviar el argumento user_id para identificar la sesión.
Estado
Retirado
Canales designados para mensajes marcados
Fecha de anuncio
1 de abril de 2024
Fecha de retiro
3 de diciembre de 2024
Nota
Se retirarán los canales designados para la revisión de mensajes marcados y, en su lugar, los mensajes marcados se revisarán en el panel de administración. Las organizaciones que actualmente usan un canal designado pueden ver y tomar medidas sobre los mensajes pendientes del canal, pero los mensajes recién marcados se enviarán al panel.
A partir del 24 de junio de 2024, ya no será posible crear flujos de trabajo nuevos, usar plantillas antiguas o copiar flujos de trabajo antiguos existentes. Podrás usar, editar y volver a publicar flujos de trabajo antiguos existentes hasta que queden obsoletos.
Enlace de correo electrónico para iniciar sesión en el dispositivo móvil
Fecha de anuncio
22 de abril de 2024
Fecha de retiro
24 de julio de 2024
Nota
La opción Iniciar sesión en un dispositivo móvil con un enlace enviado por correo electrónico a tu dispositivo se retirará en julio. En su lugar, si la sesión se ha iniciado en una computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo y selecciona Iniciar sesión en un dispositivo móvil para escanear un código QR con tu dispositivo móvil.
Estado
Retirado
Aplicación de Slack para computadora de 32 bits para Windows
Fecha de anuncio
10 de abril de 2024
Fecha de retiro
Junio 2024 (estimado)
Nota
A partir del lanzamiento de la versión de la aplicación para computadora 4.39, Slack dejará de lanzar una aplicación para Windows de 32 bits. Los usuarios que tengan la versión 4.38 y anteriores pueden seguir utilizando el cliente de 32 bits hasta que la versión de su aplicación alcance el final del ciclo de vida de compatibilidad.
El método apt-key para administrar claves de repositorio quedará obsoleto con el lanzamiento de Debian 12 y Ubuntu 24.04. Para garantizar que tu script de trabajo cron siga funcionando en todas las distribuciones, te recomendamos actualizar tu script existente a WIP.
Estado
Retirado
Obsolescencia de las publicaciones
Fecha de anuncio
6 de septiembre de 2023
Fecha de retiro
Marzo de 2024
Nota
Todas las publicaciones restantes son de solo lectura. Prueba los canvas para conocer una manera más actual de crear documentos en Slack.
Estado
Retirado
Aplicación de Twitter
Fecha de anuncio
18 de octubre de 2023
Fecha de retiro
19 de octubre de 2023
Nota
La aplicación de Twitter para Slack ya no está disponible debido a las limitaciones de la API upstream. A partir de ahora, los enlaces a publicaciones de X (antes conocidos como Tweets) seguirán desplegándose si lo permite tu configuración de Slack.
Estado
Retirado
Exportaciones programadas recurrentes (diarias)
Fecha de anuncio
24 de mayo de 2023
Fecha de retiro
31 de julio de 2023
Nota
Para mejorar el rendimiento y la infraestructura, los clientes que ejecutan exportaciones diarias programadas se trasladarán a exportaciones semanales. Además, las exportaciones programadas semanales devolverán datos solo de la última semana, y las exportaciones programadas mensuales devolverán datos solo del último mes.
Estado
Retirado
Slack dejará de traducirse al ruso
Fecha de anuncio
12 de junio de 2023
Fecha de retiro
28 de junio de 2023
Nota
Los usuarios pueden continuar enviando y recibiendo mensajes en cirílico y usar Slack en un navegador para traducir la aplicación al ruso. Gestiona tu preferencia de idioma.