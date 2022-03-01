Para dejar sitio a nuevas mejoras y proporcionar la mejor experiencia al cliente, en ocasiones Slack retirará alguna función del producto o hará un cambio en los planes que ofrecemos. Haremos todo lo posible por avisar siempre de antemano y recomendar posibles alternativas a los administradores y miembros afectados antes de eliminar definitivamente cualquier función.
Próximas retiradas de Slack
Plan Business+ (Antiguo)
Fecha de anuncio
3 de marzo de 2026
Fecha de retirada
1 de marzo de 2027
Nota
En tu próxima fecha de renovación después del 1 de marzo de 2027, no podrás volver a comprar el plan Business+ antiguo. Para determinar el mejor plan de Slack para tu organización de ahora en adelante, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta.
Estado
Anunciadas
Plan Enterprise Select
Fecha de anuncio
3 de marzo de 2026
Fecha de retirada
1 de marzo de 2027
Nota
En tu próxima fecha de renovación después del 1 de marzo de 2027, no podrás comprar el plan Enterprise Select. Para determinar el mejor plan de Slack para tu organización de ahora en adelante, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta.
Estado
Anunciadas
Plan GovSlack (Antiguo)
Fecha de anuncio
3 de marzo de 2026
Fecha de retirada
1 de marzo de 2027
Nota
En tu próxima fecha de renovación después del 1 de marzo de 2027, no podrás volver a comprar el plan GovSlack. Para determinar el mejor plan de Slack para tu organización de ahora en adelante, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta.
Estado
Anunciadas
Plan Enterprise Grid
Fecha de anuncio
3 de marzo de 2026
Fecha de retirada
1 de marzo de 2027
Nota
En tu próxima fecha de renovación después del 1 de marzo de 2027, no podrás comprar el plan Enterprise Grid. Para determinar el mejor plan de Slack para tu organización de ahora en adelante, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta.
Estado
Anunciadas
Complemento Slack Sales Elevate
Fecha de anuncio
3 de marzo de 2026
Fecha de retirada
1 de marzo de 2027
Nota
En tu próxima fecha de renovación después del 1 de marzo de 2027, no podrás comprar Slack Sales Elevate. Para determinar el mejor plan de Slack para las necesidades de la función de integración de Salesforce de tu organización de ahora en adelante, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta.
Estado
Anunciadas
Complemento de IA de Slack
Fecha de anuncio
3 de marzo de 2026
Fecha de retirada
1 de marzo de 2027
Nota
En tu próxima fecha de renovación después del 1 de marzo de 2027, no podrás comprar el complemento IA de Slack. Para determinar el mejor plan de Slack para las necesidades de la función de IA de tu organización de ahora en adelante, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta.
La pestaña Más tarde se ha sustituido por Tareas pendientes. Todos los elementos de Más tarde actuales se convertirán en tareas pendientes o se moverán a Guardados.
Estado
Retirada
Crear y editar plantillas de canales personalizadas
Fecha de anuncio
20 de agosto de 2026
Fecha de retirada
20 de agosto de 2026
Nota
Ya no se pueden crear ni editar plantillas de canales personalizadas. Las plantillas de canales actuales seguirán estando disponibles.
Estado
Retirada
Experto en el canal
Fecha de anuncio
1 de mayo de 2026
Fecha de retirada
4 de mayo de 2026
Nota
Ya no se pueden instalar agentes de experto en el canal. Los agentes experto en el canal existentes seguirán funcionando pero no se podrán volver a instalar si se desinstalan. Descubre Slackbot, la nueva manera de utilizar agentes de IA en Slack.
Estado
Retirada
Conexiones antiguas de Salesforce
Fecha de anuncio
3 de diciembre de 2025
Fecha de retirada
31 de marzo de 2026
Nota
A partir del 31 de marzo de 2026, dejaremos de ofrecer compatibilidad para las conexiones antiguas de Salesforce Actualiza tu conexión para seguir usando las funciones que dependen de Salesforce.
Instaladores de MSI para la implementación en Windows
Fecha de anuncio
15 de marzo de 2025
Fecha de retirada
15 de septiembre de 2025
Nota
Los MSI para la implementación por usuario y MSI para la instalación en el servidor se sustituirán por el instalador de MSIX. Tu equipo de TI deberá desinstalar el paquete de MSI e implementar Slack usando MSIX para Windows.
Argumentos obligatorios para admin.users.session.invalidate
Fecha de anuncio
14 de noviembre de 2024
Fecha de retirada
15 de enero de 2025
Nota
El argumento team_id necesario para invalidar la sesión de un usuario con la API de admin.users.session.invalidate se está retirando. En su lugar, deberás superar el argumento user_id para identificar la sesión.
Estado
Retirada
Canales designados para mensajes marcados
Fecha de anuncio
1 de abril de 2024
Fecha de retirada
3 de diciembre de 2024
Nota
Los canales designados para revisar los mensajes marcados van a retirarse, por lo que estos mensajes se tendrán que revisar en el panel de administración. Las organizaciones que utilicen en la actualidad un canal designado pueden ver y abordar los mensajes pendientes desde dicho canal, pero los nuevos mensajes marcados se enviarán al panel.
Estado
Retirada
Configuraciones para ordenador antiguas
Fecha de anuncio
22 de abril de 2024
Fecha de retirada
16 de octubre de 2024
Nota
Las siguientes configuraciones antiguas quedarán obsoletas en favor de nuestra configuración optimizada de la aplicación para ordenador: Conexión a Slack en todas las plataformas de forma predeterminada • Variable de entorno SLACK_NO_AUTO_UPDATES en Mac y Windows • Preferencia del usuario SlackNoAutoUpdates en Mac
Estado
Retirada
Versión antigua del Creador de flujos de trabajo
Fecha de anuncio
6 de septiembre de 2023
Fecha de retirada
26 de septiembre de 2024
Nota
A partir del 24 de junio de 2024, no se podrán crear nuevos flujos de trabajo antiguos, utilizar plantillas antiguas ni copiar flujos de trabajo antiguos existentes. Podrás utilizar, editar y volver a publicar flujos de trabajo antiguos hasta que queden obsoletos.
Enviar enlace por correo electrónico para conectarse en el móvil
Fecha de anuncio
22 de abril de 2024
Fecha de retirada
24 de julio de 2024
Nota
La opción Conectarse en el móvil para recibir un enlace por correo electrónico en tu dispositivo se retirará en julio. En lugar de eso, cuando hayas iniciado sesión en el escritorio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo y, a continuación, selecciona Conectarse en el móvil para escanear un código QR con tu dispositivo móvil.
Estado
Retirada
Aplicación para ordenador de Slack de 32 bits para Windows
Fecha de anuncio
10 de abril de 2024
Fecha de retirada
Junio de 2024 (fecha prevista)
Nota
A partir del lanzamiento de la versión 4.39 de la aplicación para ordenador, Slack dejará de ofrecer la aplicación de 32 bits para Windows. Los usuarios de la versión 4.38 o inferior pueden seguir utilizando la aplicación de 32 bits hasta que su versión llegue al fin de su ciclo de vida de asistencia.
El método apt-key para gestionar claves de repositorio dejará de funcionar con el lanzamiento de Debian 12 y Ubuntu 24.04. Para asegurarte de que el script cron job siga funcionando en todas las distribuciones, te recomendamos que actualices el script existente a WIP.
Estado
Retirada
Obsolescencia de las publicaciones
Fecha de anuncio
6 de septiembre de 2023
Fecha de retirada
Marzo de 2024
Nota
Las publicaciones que queden serán de solo lectura. Echa un vistazo a canvas para crear documentos en Slack de una forma más actualizada.
Estado
Retirada
Aplicación de Twitter
Fecha de anuncio
18 de octubre de 2023
Fecha de retirada
19 de octubre de 2023
Nota
La aplicación de Twitter para Slack ya no está disponible debido a las limitaciones de la API. A partir de ahora, los enlaces a publicaciones de X (antes conocidos como tuits), seguirán desplegándose cuando así lo permitan tus ajustes de Slack.
Con el objetivo de mejorar el rendimiento y la infraestructura, las exportaciones diarias programadas de los clientes pasarán a ser exportaciones semanales. Además, las exportaciones semanales programadas incluirán solo datos de la última semana, mientras que las exportaciones mensuales programadas incluirán solo datos del último mes.
Estado
Retirada
Slack ya no se traducirá al ruso
Fecha de anuncio
12 de junio de 2023
Fecha de retirada
28 de junio de 2023
Nota
Los usuarios podrán continuar enviando y recibiendo mensajes en cirílico y utilizar Slack en un navegador para traducir la aplicación al ruso. Gestiona tus preferencias de idioma.