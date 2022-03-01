Per lasciare spazio a nuovi miglioramenti e offrire la migliore esperienza utente, Slack ritirerà di tanto in tanto una funzione dal prodotto o farà un cambiamento ai piani offerti. Prima di dire definitivamente addio a una funzione, faremo sempre del nostro meglio per avvisare tempestivamente gli amministratori e i membri coinvolti e per consigliare loro alternative.
Prossimi ritiri di Slack
Piano Business+ (legacy)
Data dell’annuncio
3 marzo 2026
Data di ritiro
1 marzo 2027
Nota
A partire dal prossimo rinnovo dopo l’1 marzo 2027, non sarà più possibile acquistare il piano Business+ legacy. Per stabilire quale sia il miglior piano Slack per la tua organizzazione in futuro, contatta il tuo account executive.
Stato
Annunciata
Piano Enterprise Select
Data dell’annuncio
3 marzo 2026
Data di ritiro
1 marzo 2027
Nota
A partire dal prossimo rinnovo dopo l’1 marzo 2027, non sarà più possibile acquistare il piano Enterprise Select. Per stabilire quale sia il miglior piano Slack per la tua organizzazione in futuro, contatta il tuo account executive.
Stato
Annunciata
Piano GovSlack (Legacy)
Data dell’annuncio
3 marzo 2026
Data di ritiro
1 marzo 2027
Nota
A partire dal prossimo rinnovo dopo l’1 marzo 2027, non sarà più possibile acquistare il piano GovSlack legacy. Per stabilire quale sia il miglior piano Slack per la tua organizzazione in futuro, contatta il tuo account executive.
Stato
Annunciata
Piano Enterprise Grid
Data dell’annuncio
3 marzo 2026
Data di ritiro
1 marzo 2027
Nota
A partire dal prossimo rinnovo dopo l’1 marzo 2027, non sarà più possibile acquistare il piano Enterprise Grid. Per stabilire quale sia il miglior piano Slack per la tua organizzazione in futuro, contatta il tuo account executive.
Stato
Annunciata
componente aggiuntivo Slack Sales Elevate
Data dell’annuncio
3 marzo 2026
Data di ritiro
1 marzo 2027
Nota
A partire dal prossimo rinnovo dopo l’1 marzo 2027, non sarà più possibile acquistare Slack Sales Elevate. Per stabilire quale sia il miglior piano Slack per le tue future necessità di integrazione Salesforce della tua organizzazione, contatta il tuo account executive.
Stato
Annunciata
Componente aggiuntivo IA di Slack
Data dell’annuncio
3 marzo 2026
Data di ritiro
1 marzo 2027
Nota
A partire dal prossimo rinnovo dopo l’1 marzo 2027, non sarà più possibile acquistare il componente aggiuntive IA di Slack. Per stabilire quale sia il miglior piano Slack per le tue future esigenze di funzionalità IA della tua organizzazione, contatta il tuo account executive.
La scheda Dopo è stata sostituita dalla scheda Cose da fare. Tutti gli elementi esistenti in Dopo verranno convertiti in cose da fare o spostati in Salvati.
Stato
Ritirata
Crea e modifica modelli di canale personalizzati
Data dell’annuncio
20 agosto 2026
Data di ritiro
20 agosto 2026
Nota
Non è più possibile creare e modificare modelli di canale personalizzati. I modelli di canale esistenti continueranno a essere disponibili.
Stato
Ritirata
Esperto del canale
Data dell’annuncio
1 maggio 2026
Data di ritiro
4 maggio 2026
Nota
Non è più possibile installare nuovi agenti Esperto del canale. Gli agenti Esperto del canale esistenti continueranno a funzionare, ma non potranno essere reinstallati se disinstallati. Prova Slackbot per un modo aggiornato di usare gli agenti basati sull'IA in Slack.
Stato
Ritirata
Connessioni legacy a Salesforce
Data dell’annuncio
3 dicembre 2025
Data di ritiro
31 marzo 2026
Nota
A partire dal 31 marzo 2026, sospenderemo il supporto per le connessioni legacy a Salesforce. Aggiorna la tua connessione per continuare a utilizzare le funzioni che dipendono da Salesforce.
Programmi di installazione MSI per la distribuzione di Windows
Data dell’annuncio
15 marzo 2025
Data di ritiro
15 settembre 2025
Nota
I programmi MSI per la distribuzione per utente e MSI per l’installazione a livello di computer saranno sostituiti dal programma di installazione MSIX. Il team IT dovrà disinstallare il pacchetto MSI e distribuire Slack utilizzando MSIX per Windows.
Argomenti obbligatori per admin.users.session.invalidate
Data dell’annuncio
14 novembre 2024
Data di ritiro
15 gennaio 2025
Nota
L’argomento team_id richiesto per invalidare la sessione di un utente con l’API admin.users.session.invalidate è stato deprecato. Dovrai invece trasmettere l'argomento user_id per identificare la sessione.
Stato
Ritirata
Canali designati per messaggi contrassegnati
Data dell’annuncio
1 aprile 2024
Data di ritiro
3 dicembre 2024
Nota
I canali designati per la revisione dei messaggi contrassegnati verranno ritirati e i messaggi contrassegnati verranno invece esaminati dalla dashboard di amministrazione. Le organizzazioni che attualmente utilizzano un canale designato possono visualizzare e intervenire sui messaggi in sospeso dal canale, mentre i messaggi appena contrassegnati verranno inviati alla dashboard.
Stato
Ritirata
Configurazioni desktop legacy
Data dell’annuncio
22 aprile 2024
Data di ritiro
16 ottobre 2024
Nota
Le seguenti configurazioni legacy saranno deprecate a favore della nostra configurazione di app desktop semplificata: • Accesso predefinito di Slack su tutte le piattaforme • Variabile di ambiente SLACK_NO_AUTO_UPDATES su Mac e Windows • La preferenza utente SlackNoAutoUpdates su Mac
Stato
Ritirata
Workflow Builder legacy
Data dell’annuncio
6 settembre 2023
Data di ritiro
26 settembre 2024
Nota
A partire dal 24 giugno 2024, non potrai più creare nuovi workflow legacy, utilizzare modelli legacy o copiare workflow legacy esistenti. Potrai usare, modificare e ripubblicare i workflow legacy esistenti fino a quando non saranno deprecati definitivamente.
L'opzione Accedi su dispositivo mobile per inviare un link via e-mail al dispositivo verrà ritirata a luglio. In alternativa, una volta effettuato l'accesso sul desktop, clicca sul nome dell'area di lavoro, quindi seleziona Accedi su dispositivo mobile per scansionare un codice QR con il dispositivo mobile.
Stato
Ritirata
App desktop di Slack a 32 bit per Windows
Data dell’annuncio
10 aprile 2024
Data di ritiro
Giugno 2024 (prevista)
Nota
A partire dal rilascio dell'app desktop versione 4.39, Slack non rilascerà più un'app a 32 bit per Windows. Gli utenti della versione 4.38 e precedenti possono continuare a utilizzare il client a 32 bit finché la versione dell'app non raggiunge la fine del ciclo di vita del supporto.
il metodo apt-key per la gestione delle chiavi di repository sarà deprecato con il rilascio di Debian 12 e Ubuntu 24.04. Per assicurarti che gli script dei cron job continuino a funzionare su tutte le distribuzioni, ti consigliamo di aggiornare lo script esistente a WIP.
Stato
Ritirata
Deprecazione dei post
Data dell’annuncio
6 settembre 2023
Data di ritiro
Marzo 2024
Nota
I post rimanenti sono di sola lettura. Dai un’occhiata ai canvas per un nuovo modo di creare documenti in Slack.
Stato
Ritirata
App di Twitter
Data dell’annuncio
18 ottobre 2023
Data di ritiro
19 ottobre 2023
Nota
l’app di Twitter per Slack non è più disponibile a causa delle limitazioni API “a monte”. In futuro, i link ai post di X (precedentemente noti come Tweet) continueranno ad aprirsi se consentito dalle impostazioni di Slack.
Stato
Ritirata
Esportazioni programmate ricorrenti (giornaliere)
Data dell’annuncio
24 maggio 2023
Data di ritiro
31 luglio 2023
Nota
Per miglioramenti infrastrutturali e delle prestazioni, i clienti che eseguono esportazioni programmate giornaliere verranno spostati alle esportazioni settimanali. Inoltre, le esportazioni programmate settimanali restituiranno i dati solo dell’ultima settimana, mentre le esportazioni programmate mensili restituiranno i dati solo dell’ultimo mese.