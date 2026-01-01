Registro de cambios de accesibilidad
Estos son los lanzamientos y las correcciones más recientes dirigidos a promover la accesibilidad en Slack.
Septiembre de 2026
Computadora
- El acceso directo del teclado para la acción de deshacer (CtrlZ para Windows/CmdZ para Mac) ahora funciona para archivar y desarchivar un elemento de una lista.
- Los lectores de pantalla ahora anunciarán los cambios en títulos de encabezados en modales de aplicaciones de terceros
- Correcciones de errores:
- Enfoque ahora hace la transición correctamente tras seleccionar una fecha en un elemento de una lista.
iOS
- Ahora puedes acceder al encabezado contraído para la vista de un registro único de Salesforce mediante la navegación con el teclado.
- Mejoramos la semántica para los campos de encabezado y referencia en las vistas de registros de Salesforce.
- Enfoque ahora hace la transición a la vista de conversación cuando abres un canal o mensaje directo en un iPad.
- Actualizaciones de canvas
- Ahora puedes navegar fácilmente a la sección de un canvas desde un hilo de comentarios con una acción personalizada de VoiceOver.
- Cuando mencionas a alguien en un hilo de un canvas, la etiqueta de accesibilidad ahora incluye información sobre si esa persona ya es un miembro del canal en el que se compartió en canvas.
- Los hilos de comentarios de canvas ya no se cierran cuando se los resuelve.
- Cuando un hilo de comentarios de un canvas se resuelve, el cambio de estado ahora anuncia a través de VoiceOver.
- Actualizaciones de listas:
- Ahora hay una etiqueta de VoiceOver permanente para el campo de nombre cuando se le asigna un nombre a una nueva vista en una lista.
- Actualizamos la semántica de las opciones de diseño de listas para agruparlas e indicar cuál seleccionaste.
- Agregamos anuncios de VoiceOver para los resultados de búsqueda cuando se hacen búsquedas dentro de listas.
- Correcciones de errores:
- Los lectores de pantalla ya no anunciarán comentarios de canvas resueltos cuando no pueda emprenderse ninguna acción.
- Ya no se forzará la salida cuando estás editando un canvas luego de que descartes en panel de estilo de formato.
Android
- Actualizamos los controles de TalkBack en los elementos de listas y listas de verificación para explicar con mayor claridad cómo agregar comentarios y abrir un hilo relacionado.
- Las opciones de encabezado y música para la música en las juntas ahora son más claras e interactivas al usar un lector de pantalla.
- En el menú Información de la junta, la etiqueta de accesibilidad para cada miembro de una junta ahora incluye el estado de su micrófono y cámara.
- Agregamos controles funcionales para las opciones de comentarios en las juntas e indicamos claramente qué opción se selecciona al usar TalkBack.
Agosto de 2026
Computadora
- Slackbot ahora tiene su propia pestaña en la barra lateral. Puedes cambiar el orden de las pestañas en las preferencias de la barra lateral.
- Hicimos las siguientes actualizaciones en la página de solicitud de permisos de aplicaciones:
- La semántica y las etiquetas para el menú desplegable del espacio de trabajo ahora se alinean con las etiquetas visuales y transmiten adecuadamente el estado seleccionado.
- Agregamos un encabezado mejorado para mejorar la navegación.
- Actualizamos la semántica del texto “No hay listas aún”, que se encuentra debajo de Listas en la pestaña Archivos, para transmitir su finalidad con mayor precisión.
- Ahora puedes usar la tecla F2, además de Intro, para editar el contenido de los campos de las listas para archivos, mensajes y enlaces.
- Mejoramos la finalización de tareas para los elementos de las listas a fin de mostrar con mayor claridad el estado de las tareas.
- Los comentarios de listas ahora tienen más contexto sobre el elemento específico al que están vinculados.
- Agregamos más contexto y asistencia para la navegación (mediante listas de pestañas y paneles de pestañas) cuando compartes la pantalla en una junta.
- Correcciones de errores:
- Los filtros ya no se desactivan de forma inesperada cuando sales de la vista de un elemento de una lista en el modo de diseño simplificado.
- El enfoque ahora se traslada correctamente cuando sales de la vista de un elemento de una lista en el modo de diseño simplificado.
- Las búsquedas en la barra de búsqueda de listas ahora se leen correctamente cuando se usa el lector de pantalla.
- Ahora puedes mover el enfoque con las teclas Cmd + ↑ o Ctrl + ↑ en una vista previa creada con IA en un canvas.
- Los selectores de flechas en Slack ahora indican la fecha de inicio, el rango de fechas y la fecha de finalización.
iOS
- Las reacciones y los comentarios en canvas ahora están disponibles para los usuarios de VoiceOver.
- Correcciones de errores:
- Cuando se edita un canvas, el gesto “atrás” ahora cierra el panel de herramientas de formato en lugar de cerrar el canvas.
- El enfoque de VoiceOver ahora se desplaza según lo previsto luego de marcar una tarjeta de lectura rápida como leída o sin leer.
Android
- Mejoramos la claridad de la etiqueta para el enlace con el que se comparte una junta.
- Mejoramos el modo en que TalkBack lee los hilos de comentarios en canvas cuando hay un hilo existente.
Julio de 2026
Computadora
- Ahora, los canvas cuentan con una tabla de contenido integrada, de modo que puedas explorar con facilidad documentos extensos. Puedes acceder a esta función con el acceso directo del teclado F6.
- Incrementamos el contraste de color en lo siguiente:
- Bordes de formularios
- Botones para grabar y reproducir clips de video
- Filtro Agrupar por en listas
- Filtros de sección y canal en Crear vista nueva en Actividad
- Actualizamos las etiquetas de lo siguiente:
- Botones que eliminan clips adjuntos en el redactor de mensajes
- Botón de reproducción en el reproductor de video, para que incluya la duración del video
- Crear vista nueva en Actividad, para proporcionar información de la sección de canales contraídos y filtrar grupos
- Ahora, puedes acceder al menú contextual de las vistas de Actividad con Ctrl + Intro en Mac.
- Actualizamos la semántica y los mensajes de error en Crear vista nueva de Actividad para brindar más contexto y mejorar la precisión.
- En la configuración avanzada de las notificaciones del canal, ocultamos los controles contraídos para mejorar la consistencia y eliminar las paradas innecesarias en las pestañas.
- Corregimos los siguientes errores:
- Las vistas al colocar el cursor en la vista previa de aplicaciones ya no quitan el enfoque del teclado de forma inesperada.
- Los controles de clips ya no se ocultan en pequeñas ventanas o cuando se les hace zoom.
- Se restableció el enfoque adecuadamente para los filtros de sección y de canal en Crear vista nueva en Actividad.
- Ahora, las vistas de elementos en listas tienen instrucciones precisas para cambiar el orden de los campos.
iOS
- Lanzamos la Vista de mensaje detallada, una nueva acción personalizada para mensajes que te permite acceder a todas las partes de un mensaje desde un lector de pantalla, incluidos enlaces, botones y archivos adjuntos.
- Las abreviaturas en las etiquetas de los recuentos de resultados de búsquedas ahora son más claras.
- Incrementamos el contraste de los íconos de la barra de menú superior para que esté más clara en el modo oscuro del iPad.
- Corregimos los siguientes errores:
- El enfoque ahora explora de forma correcta el contenido del panel de formato cuando editas un mensaje o un canvas.
- Ahora, el enfoque se mueve correctamente al componente de grabación de audio una vez que comienzas la grabación.
- Presentamos una nueva infraestructura para mejorar cómo el enfoque se mueve entre pantallas y modales para que la navegación sea más confiable.
- Agregamos acciones personalizadas para ir al primer mensaje no leído o al más reciente, además de mejoras adicionales para la navegación de la lista de mensajes.
- La notificación Elemento de actividad borrado con el botón Deshacer permanece en pantalla más tiempo e incluye un anuncio de VoiceOver.
Android
- Las abreviaturas en las etiquetas de los recuentos de resultados de búsquedas ahora son más claras.
Junio de 2026
Computadora
- Corregimos un problema por el que el foco no regresaba al redactor de mensajes al eliminar un elemento adjunto.
- Corregimos un error por el que los nombres completos que se copiaban y pegaban para hacer una búsqueda se separaban en términos de búsqueda independientes.
- Actualizamos el texto de ayuda de la sección Favoritos de la lista de canales, de modo que se asocie semánticamente al título de la sección.
- Ahora puedes cambiar el tamaño del panel de vista secundaria y del panel de hilos con las teclas de dirección.
- Actualizamos las etiquetas de las reacciones rápidas en el menú de acciones de mensaje para brindar más contexto sobre cada emoji.
- Actualizamos la etiqueta accesible de las marcas de tiempo en los mensajes en hilos para incluir un consejo en el que se indica que puede usarse la marca de tiempo para ir al mensaje asociado en el canal.
- Ahora puedes abrir el contexto de las pestañas personalizadas de Actividad en una Mac con las teclas Mayús + F10 y ContextMenu.
- Actualizamos la lista Filtrar por de Actividad para incluir etiquetas accesibles para cada filtro, además de su estado marcado o sin marcar.
iOS
- Actualizamos el menú de vistas de lista, de modo tal que puedas usar VoiceOver para acceder a las opciones en el menú Más para cada vista.
- Corregimos un problema por el que no podía accederse al botón Agregar elemento en las listas con gestos de VoiceOver.
- Actualizamos el modo en que los lectores de pantalla anuncian el desplazamiento entre elementos de listas para lograr mayor coherencia y brindar un contexto más completo.
Android
- Agregamos un anuncio del lector de pantalla que informa cuando un participante se retira de una junta activa.
- Mejoramos la forma en que los lectores de pantalla se desplazan entre las etiquetas de la página de preferencias de visibilidad de Slack Connect y las anuncian.
- Mejoramos los anuncios del lector de pantalla para las ventanas de imagen dentro de imagen de las juntas, de modo que indiquen el número de participantes y si alguien compartió su pantalla.
- Ocultamos la opción de grabar un clip de audio cuando estás en una junta, ya que esta función no está disponible.
Mayo de 2026
Computadora
- Agregamos el número de resultados por fuente en la etiqueta accesible para los resultados de búsqueda.
- La semántica del encabezado Mensajes fijados de la pestaña Pines ahora es más clara.
- Actualizamos la sección Pestañas de la información del canal, de modo tal que la descripción semántica en Administración de pestañas se vincule de forma precisa con la lista de pestañas y las etiquetas accesibles de los botones de acción sean coherentes con las etiquetas visuales.
- Aumentamos el contraste de color de los botones de formato en los canvas.
- Actualizamos la búsqueda en Archivos para que la función de autocompletar se cierre correctamente cuando se cambia el foco.
- Actualizamos la etiqueta accesible del botón Ver todo correspondiente a las fotos y videos en la pestaña del canal Archivos y enlaces para lograr una mayor coherencia.
- Actualizamos las etiquetas accesibles en Archivos para que la etiqueta de cada archivo contenga menos texto en el modo de diseño simplificado e incluya el nombre de visualización y el estado de visto por última vez en la página Vistos recientemente.
- Ocultamos las imágenes decorativas en el último paso de la creación de espacios de trabajo por las tecnologías de asistencia para agilizar la experiencia.
- Actualizamos la etiqueta del botón Editar archivos que se muestra al cargar archivos en listas para que sea más precisa.
- Agregamos un anillo visual de enfoque al campo de votación en la vista de detalles de los elementos de las listas.
- Aumentamos la predictibilidad de la restauración del foco al abrir la vista de un elemento en las listas.
- Cuando agregas un nuevo campo a una lista en el modo de diseño simplificado, el foco se trasladará al nuevo campo.
- Actualizamos las transiciones del foco al crear listas a partir de una plantilla para trabajar de forma más intuitiva.
- Actualizamos el nombre accesible de cada plantilla de lista destacada para mayor claridad.
- Actualizamos el modal Filtrar por en la búsqueda para mostrar con precisión los valores actuales de las funciones habilitadas.
- Actualizamos las transiciones de foco para que se comporten de manera más predecible cuando se trabaja con elementos adjuntos de aplicaciones de terceros.
- Actualizamos la etiqueta accesible para la generación de subtítulos de video, de modo que sea coherente con la etiqueta visual.
- Ahora, al usar un lector de pantalla, se anunciarán las actualizaciones de progreso mientras se procesan la transcripción o los subtítulos de un video.
- Actualizamos la etiqueta del botón Iniciar llamada en la información de una conversación.
- Corregimos un problema por el que la tecla Esc no cerraba el menú de información de la conversación.
- Redujimos la cantidad de texto correspondiente a las transiciones de la vista de hilos de Slackbot que los lectores de pantalla deben leer.
- Actualizamos las etiquetas accesibles de los prompts de bienvenida de Slackbot para reflejar mejor su contenido.
- Cambiamos la forma en que funcionan las transiciones del foco cuando abres un nuevo hilo de Slackbot, de modo que sea más coherente con otros hilos de mensajes.
- Agrupamos los botones de comentarios de las respuestas de Slackbot para brindar más contexto al usar un teclado.
iOS
- A fin de mejorar la claridad, ocultamos todos los botones no interactivos para que la tecnología de asistencia no los detecte.
- Actualizamos los campos de entrada Compartir con que se muestran cuando se comparte un canvas para que puedan agregarse personas con VoiceOver.
- Ahora se te notificará cuando no tengas permiso para compartir un canvas cuando usas gestos de VoiceOver.
- Actualizamos la semántica de los encabezados de VoiceOver para los canvas, las listas y otros elementos para que coincidan con los encabezados visuales.
Android
- Ahora puedes usar juntas en el modo horizontal.
- Corregimos problemas de semántica en los controles de la galería de las juntas, incluyendo los correspondientes a los mosaicos de participantes y la invitación de personas.
- Corregimos un problema con TalkBack por el que no se abría la información de la imagen al pulsar dos veces en una imagen cargada.
- Corregimos un problema por el que TalkBack no anunciaba correctamente el texto alternativo de las imágenes en canvas.
- Ahora puedes generar una transcripción para un clip de audio en un canvas con una pulsación prolongada.
- Actualizamos el desplazamiento del foco al ver y editar el formato en canvas para mantener la precisión del desplazamiento.
- Corregimos un problema por el que no se anunciaban los adhesivos de mano levantada y las acciones de cámara desactivada en las juntas.
- Corregimos un problema por el que el foco en TalkBack quedaba atascado en los emojis en el panel Reacciones de las juntas.
Abril de 2026
Computadora
- Ahora, puedes usar un teclado para navegar por la pestaña Archivos y enlaces en un canal o conversación de mensajes directos.
- Actualizamos las etiquetas accesibles de acciones de mensajes para que se parezcan más a las etiquetas visuales.
- Ya no perderás el foco al cambiar la fuente de la pantalla compartida en una junta con el uso de la navegación por teclado.
- Quitamos una etiqueta redundante de estado vacío de las preferencias de Salesforce.
- Ahora, las vistas previas de pestañas de canales se pueden cerrar con Esc.
- Arreglamos las etiquetas faltantes o incoherentes de la barra lateral.
- Hicimos que la navegación enfocada sea más predecible y coherente mientras se reordenan las pestañas de canales con la navegación por teclado.
- Actualizamos las etiquetas accesibles para las pestañas de canales y conversaciones de mensajes directos para que sean más fáciles de encontrar.
- Mejoramos la manera en la que Slackbot comunica su uso de cronología y herramientas cuando se usa un lector de pantalla.
- Hicimos que el texto de vista previa que aparece al reenviar un mensaje se adapte mejor a los mensajes largos.
- Hicimos que la pantalla de Inicio de sesión se adapte mejor a pantallas más pequeñas y a un zoom del 400 %.
- Ahora, los lectores de pantalla pueden acceder al número de miembros cuando eliges un espacio de trabajo para abrirlo en Slack.
- Quitamos el texto alternativo sin función de los íconos de espacios de trabajo de la página de inicio de sesión.
- Ahora, los lectores de pantalla pueden comunicar correctamente los errores de tiempo de espera de ReCaptcha durante el inicio de sesión.
- Mejoramos los contrastes de colores de los filtros de búsqueda.
- Mejoramos la navegación enfocada al cerrar el filtro de selector de fechas en la búsqueda mientras se usa la navegación por teclado.
- Actualizamos las etiquetas accesibles para que los archivos en los resultados de búsqueda se parezcan más al contenido visual, incluyendo el contexto acerca de quién compartió el archivo y cuándo.
- Ahora, las etiquetas accesibles para los elementos de menú del historial brindan más contexto para ayudar a distinguir entre los espacios de trabajo.
iOS
- Actualizamos la manera en que los lectores de pantalla anuncian el dispositivo de salida de audio seleccionado en las preferencias de audio de las juntas.
- Ahora, proveemos una confirmación clara cuando comienzas a compartir tu pantalla en una junta.
- Actualizamos las transiciones de enfoque cuando compartes la pantalla en una junta.
- Quitamos las acciones personalizadas duplicadas de Actividad.
- Actualizamos los encabezados de elementos de síntesis para reducir las paradas innecesarias en pestañas y consolidar la información redundante.
- Arreglamos un error en el que VoiceOver no podía acceder a mensajes con un único clip de audio adjunto.
- Ahora, la casilla de verificación Seleccionar todo para la eliminación en grupo de borradores está etiquetada correctamente para la tecnología de asistencia.
- Actualizamos cómo se exponen las acciones personalizadas cuando se usa un lector de pantalla en la pestaña Programado de la pantalla Borradores y enviados.
- Agregamos una acción personalizada al botón que se usa al programar un mensaje para que esta función sea más sencilla de descubrir al usar un lector de pantalla.
- Ahora, las lecturas en voz alta de los subtítulos de las juntas incluyen el nombre del orador.
- Ahora, el reproductor multimedia de iPad es compatible con teclados físicos.
- Agregamos información acerca de la interactividad a las etiquetas accesibles para los controles de formato de los encabezados de canvas.
- Ahora, puedes acceder a tu propia miniatura durante una junta mediante un teclado.
- Mejoramos la semántica de los nombres de las juntas para expresar más interactividad.
- Actualizamos la información de los participantes en las juntas para mejorar la comunicación de detalles como el estado de silenciamiento, la disponibilidad de video, el estado de elementos fijados, el estado de invitaciones y las descripciones.
- Agregamos un anuncio de VoiceOver para confirmar cuando se agrega una reacción de junta.
- Aplicamos varias mejoras al selector de estilo de las juntas para reducir las paradas de enfoque, mejorar las descripciones visuales e indicar mejor cuando algo se selecciona.
- Ahora, los botones de comentarios de las juntas anuncian correctamente cuando se seleccionan al usar un lector de pantalla.
- Ahora ocultamos el botón de Grabar clip de audio del redactor cuando estás en una junta, ya que esa función no está disponible.
- Ahora, el idioma seleccionado en las juntas se comunica correctamente al usar un lector de pantalla.
- Ahora, puedes detenerte y omitir correctamente la reproducción de video mediante el gesto de Z de VoiceOver.
- Actualizamos la posición del control deslizante del reproductor de video para que exprese la marca de tiempo exacta al usar un lector de pantalla.
- Agregamos más contexto acerca de la selección y la interactividad para la reproducción de video al usar un lector de pantalla.
- Ahora, los lectores de pantalla pueden acceder correctamente a elementos personalizados de la barra de herramientas en vistas previas de video o archivos.
- Actualizamos el selector de emojis para que incluya etiquetas de agrupación de pestañas y detalles de interactividad de emojis para la tecnología de asistencia.
- Actualizamos las etiquetas de las tareas secundarias y los controles de las tareas secundarias en las listas para que sean más precisos para la tecnología de asistencia.
- Actualizamos las etiquetas accesibles que se usan al compartir la pantalla en una junta.
- Mejoramos la manera en la que se comunican los mensajes restantes al usar Lectura rápida con un lector de pantalla.
Android
- Arreglamos un problema en el que el contenido de canvas de un canal estaba disponible para los lectores de pantalla después de cerrar el canvas.
- Ahora, proveemos una confirmación clara cuando comienzas a compartir tu pantalla en una junta.
- Actualizamos las transiciones de enfoque cuando compartes la pantalla en una junta.
- Ahora, anunciamos los adhesivos permanentes en juntas al usar un lector de pantalla.
- Ahora, los tonos de piel de emojis de los ajustes se reflejan de inmediato después de seleccionarlos.
- Actualizamos la manera en la que se expresa la música en la sala de espera de las juntas al usar un lector de pantalla.
- Actualizamos el estado de activación del formato de canvas para que sea más claro al usar un lector de pantalla.
- Actualizamos las miniaturas de las juntas para que incluyan información acerca de si alguien está silenciado al usar un lector de pantalla.
- Ahora, la animación de Ningún mensaje sin leer de Lectura rápida respeta tu preferencia de movimiento reducido.
- Mejoramos el contraste de color para los nombres de los usuarios en Hilos de tus conversaciones, las fechas en Más tarde, los bordes de los campos de texto al editar un perfil, las fechas en los mensajes que guardas para publicar más tarde y el filtro de Sin leer en Actividad.
- Mejoramos los estados de contraído y ampliado de los miembros en línea de Mensajes directos al usar un lector de pantalla.
- Ahora, los íconos que indican la visibilidad de un canal incluyen texto alternativo.
- Corregimos un error en el que no se expresaba correctamente el ícono usado para anular las invitaciones por correo electrónico.
- Agregamos un subrayado para la categoría en el selector de emojis para brindar indicaciones visuales adicionales.
Marzo de 2026
Computadora
- Slackbot ya no dice estar “ausente” cuando usas un lector de pantalla.
- Actualizamos las etiquetas de botones en el encabezado de la conversación del canal para transmitir mejor su finalidad cuando se usa un lector de pantalla.
- Actualizamos el modo en que los lectores de pantalla anuncian que alguien a quien mencionas no está disponible porque su estado está establecido como Fuera de la oficina.
- Corregimos un error que ocultaba el banner de límite de uso de mensajes de Slackbot semanal de la tecnología de asistencia.
iOS
- Ahora puedes acceder a acciones más personalizadas de VoiceOver en los mensajes, incluyendo la apertura del menú Más acciones.
- Ahora puedes usar la acción de mensaje Seleccionar texto en VoiceOver.
- Corregimos un error que ocultaba la información del menú del canal, incluyendo el nombre del canal, el número de miembros y el número de pestañas.
- Corregimos un error en la vista Lectura rápida, en la que un botón sin etiqueta cambió el foco de forma inesperada.
Android
- Mejoramos la exploración de vistas previas de mensajes de TalkBack en mensajes directos y Actividad para facilitar el intercambio entre vistas previas.
- Eliminamos la parada de tabulación adicional y la información incorrecta de estado de la etiqueta Respondió en elementos de Actividad.
- Corregimos un problema por el que al seleccionar Editar detalles de la imagen se abría la vista incorrecta.
- Corregimos un error que etiquetaba incorrectamente el botón Compartir en otra aplicación al ver archivos.
- Corregimos un error por el que no se anunciaba el dispositivo de salida de audio seleccionado en las preferencias de audio de juntas.
Febrero de 2026
Computadora
- Actualizamos la compatibilidad con fuentes personalizadas:
- Agregamos compatibilidad con Meiryo para usuarios de japonés.
- Agregamos compatibilidad con Cyrillic y corregimos un error de desalineación de las listas numeradas con Roboto Mono.
- Agregamos la capacidad de guardar preferencias de fuentes para cada idioma.
- Agregamos la capacidad para propietarios y administradores de agregar un enlace a cualquier política o documento pertinente de la empresa que se incluya en la preferencia de texto alternativo o cuando se agrega texto alternativo.
- Agregamos un punto de entrada a Slackbot en la barra de navegación superior en el modo de diseño simplificado.
- Mejoramos las transiciones de foco dentro del carrusel Descubre más de la ventana Ayuda en Slack.
- Mejoramos el control deslizante de volumen para los clips de video a fin de ofrecer una experiencia de teclado más coherente.
- Hicimos mejoras en las listas:
- Actualizamos etiquetas en los flujos de grabación de audio y video para lograr una mejor coherencia con el texto visible.
- Agrupamos los botones de encabezado de la vista de elemento en una barra de herramientas para brindar mayor contexto y reducir las paradas de tabulación.
- Corregimos algunos errores de restauración del foco después de clasificar y agrupar cambios.
- Mejoramos la navegación enfocada y las etiquetas de resultados de búsqueda en las vistas de tablero y tabla.
- Corregimos un error por el que no se anunciaban los cambios en las casillas de verificación.
- Actualizamos la semántica y las etiquetas de los campos de fecha y archivo para que sean más descriptivos.
- Corregimos algunos errores por los que las etiquetas se mostraban de manera truncada o condicional.
- Mejoramos las transiciones de foco en el conmutador de vista.
- Las vistas previas de archivos adjuntos y enlaces en el redactor de mensajes ahora usan un formato coherente, con lo que es más fácil distinguir entre ellos y asociar los controles con el elemento adecuado al usar un lector de pantalla.
- Cuando un archivo adjunto en un mensaje no tiene nombre, ahora incluimos una etiqueta para brindar información importante que te ayude a distinguirlo.
- Los botones de acción asociados con un archivo adjunto o un enlace en un mensaje ahora tienen etiquetas más descriptivas.
- Los controles responsables de expandir y colapsar archivos adjuntos en mensajes ahora tienen etiquetas que indican el tipo de archivo adjunto y funcionan con el atributo aria-expanded para que puedas ver el estado expandido.
- Ahora escucharás la duración asociada con un archivo de audio cuando muevas el foco a los controles de reproductor al usar un lector de pantalla.
- Ahora puedes encontrar etiquetas más completas para los elementos en la lista de autocompletar comando de barra diagonal.
- Las pestañas que se usan en las vistas de la aplicación, como Slackbot, ahora están etiquetadas y se especifican con precisión como pestañas, y usan semántica del panel de pestañas cuando se seleccionan.
- Corregimos un error que eliminaba el foco al cerrar el menú de mensaje Más acciones.
- Corregimos un error por el que los mensajes se desplazaban de manera inesperada al usar la tecla Re Pág en el modo de edición en Windows.
iOS
- Mejoramos la forma en que se muestran las acciones personalizadas en la vista Más tarde.
- Corregimos un error por el que las vistas previas de mensajes automatizados no se incluían en etiquetas de mensajes o acciones personalizadas.
Android
- Actualizamos la semántica al crear un nuevo miembro para aportar mayor claridad.
- Hicimos cambios en la barra de herramientas de formato en el redactor de mensajes para mostrar mejor el estado seleccionado de los botones de estilo de texto.
Enero de 2026
Recordatorios de texto alternativo
- Agregamos una nueva preferencia de recordatorio de texto alternativo que se puede activar a nivel individual o del espacio de trabajo. Al activarla, recibirás un recordatorio para agregar texto alternativo antes de enviar una imagen en la aplicación para computadora. En iOS y Android, recibirás una alerta de recordatorio al enviar imágenes. También hicimos mejoras generales para que agregar texto alternativo sea más sencillo y accesible.
Computadora
- Agregamos Atkinson Hyperlegible Next a nuestra lista de fuentes personalizadas compatibles.
- Agregamos etiquetas ARIA faltantes a varias entradas de texto para mejorar la compatibilidad con el lector de pantalla.
- Mejoramos las etiquetas ARIA de presencia y estado para mensajes directos y conversaciones.
- Modificamos las etiquetas dentro de los hilos de comentarios en listas para que sean más claras.
- Corregimos un error por el que no se podía continuar al seleccionar un tono de piel en el selector de emojis cuando se usaba un teclado.
- Corregimos un error por el que las listas de sugerencias (como el campo de destinatario para nuevos mensajes) permanecían abiertas incluso si abandonabas la ventana.
iOS
- Mejoramos la experiencia de carga de archivos agregando más etiquetas descriptivas de archivos y brindando un mejor contexto cuando se selecciona o elimina un archivo.
- Introdujimos mejoras en la vista de estado para mostrar correctamente los componentes interactivos y agregamos claridad a las etiquetas asociadas.
- Mejoramos la semántica de los botones de activar/desactivar mostrando los estados de desactivado o no disponible.
- Corregimos un error por el que el texto de marcador de posición de campos de entrada en ocasiones se anunciaba dos veces.
- Corregimos un error por el que no se podía interactuar con un canvas vacío con VoiceOver.
- Corregimos un error por el que algunos controles, incluidos aquellos en el menú Preferencias, no tenían los roles adecuados para transmitir interactividad.
- Corregimos un error con iOS 26 por el que los encabezados de la vista principal no eran accesibles para VoiceOver.
- Corregimos un error con iOS 26 por el que el tamaño de los contenedores de texto no se adaptaba correctamente cuando se cambiaba el tamaño de fuente.
Android
- Corregimos un error por el que el botón de acción flotante Iniciar nuevo mensaje no era accesible para la tecnología de asistencia.
- Agregamos una etiqueta de lector de pantalla al campo de búsqueda al crear un nuevo mensaje.
De noviembre de 2025 a diciembre de 2025
Computadora
- Reorganizamos algunas de las preferencias de Accesibilidad:
- Agrupamos todas las preferencias bajo los encabezados Visualización, Teclado y Lector de pantalla.
- Se movieron las preferencias de vista previa de pestañas, animaciones y enlaces a la sección Otras opciones de visualización.
- Consolidamos los anuncios de mensajes y de juntas en la sección Anuncios del lector de pantalla.
- Agregamos una nueva preferencia de nivel de detalle de nuevos mensajes que reemplaza la preferencia de formato de mensaje, lo que te da mayor control sobre qué componentes de un mensaje recibes y en qué orden. Puedes encontrar esto en la nueva sección Lector de pantalla de las preferencias de Accesibilidad. También agregamos una opción para sincronizar manualmente este ajuste en los espacios de trabajo seleccionados.
- Agregamos una acción de Copiar mensaje para que puedas copiar contenido de texto con mayor facilidad. El atajo de teclado asociado es Cmd + C en Mac y Ctrl + C en Windows.
- Hicimos varias actualizaciones en el menú de acciones de mensaje, como el resaltado de las acciones con mayor uso, un aumento de la coherencia entre estos menús en diferentes vistas y la eliminación de ajustes innecesarios.
- Las juntas ahora se abren en una ventana en miniatura de manera predeterminada y tienen una barra de herramientas rediseñada. Cuando cierras esta ventana en miniatura, la junta se fija en una nueva barra inferior en la base de la ventana principal de Slack a la que se puede acceder con la tecla F6.
- Volvimos a introducir la vista dividida, lo que te permite abrir canales, hilos y otros elementos uno al lado del otro. Casi todo lo que puede abrirse en una nueva ventana también puede abrirse en la vista dividida. Slackbot y otras aplicaciones y agentes de IA se abrirán automáticamente en la vista dividida. La vista dividida funciona como punto de navegación con F6 independiente y no es compatible con el modo de diseño simplificado.
iOS
- Lanzamos la compatibilidad con el modo horizontal para iOS.
- Mejoramos la semántica de las interacciones en la página de preferencias VIP.
- Corregimos un error por el que algunos de los botones de filtro de la página de búsqueda no anunciaban el estado seleccionado.
- Corregimos un error por el que las acciones deslizables en mensajes directos y Actividad no se mostraban con precisión.
- Corregimos un error en la página de preferencias VIP que no permitía seleccionar las sugerencias relacionadas.
Android
- Corregimos un error que ocultaba los mensajes sin leer en una sección determinada de la pestaña Inicio al usar TalkBack.
- Actualizamos las etiquetas de archivo para los archivos adjuntos de modo que sean más descriptivas y brinden contexto con texto alternativo y el nombre de archivo, en lugar de un tipo de archivo genérico.
- Corregimos un error por el que la aplicación dejaba de funcionar cuando intentabas dar formato a texto en el redactor de mensajes al usar TalkBack.
- Mejoramos las etiquetas y la semántica del selector de emojis para reducir el nivel de detalle y hacer que la navegación sea más eficiente.
- Mejoramos el cuadro de diálogo de confirmación de eliminación de mensaje para mostrar el mensaje que va a eliminarse.
- Corregimos un problema para garantizar que recibas una notificación cuando se guarda un contacto con éxito.
Octubre de 2025
Computadora:
- Actualizamos las transcripciones de audio y video para que sean opcionales en lugar de generadas automáticamente. Puedes seguir recibiendo transcripciones seleccionando el botón Generar transcripción o el botón Subtítulos opcionales. Los propietarios y administradores también pueden decidir activar las transcripciones automáticas a nivel del espacio de trabajo.
- Actualizamos el comando de teclado Cmd + F para abrir un cuadro de diálogo en el que realizar una búsqueda en lugar de precompletar la barra de búsqueda.
- Corregimos un error por el que el sonido de mensaje enviado no se reproducía cuando se posponían las notificaciones.
- Corregimos un error por el que la transición del foco no se hacía correctamente al abrir un canal en el que no tenías permisos de publicación.
- Mejoramos las etiquetas de tono de piel en el selector de emojis.
- Agregamos atributos ARIA pertinentes al botón Filtro que se usa en los resultados de búsqueda y los elementos de lista.
- Corregimos inconsistencias de etiquetas de botones en juntas.
- Mejoramos la semántica de la acción Comparte la pantalla en juntas y clips.
- Mejoramos la claridad de los controles de juntas en el encabezado del canal.
- Mejoramos el modo de restablecer el foco en juntas cuando estás compartiendo la pantalla.
- Corregimos un error que causaba lecturas redundantes y detalladas al navegar en secciones de canvas con comentarios.
- Corregimos un error que descartaba inesperadamente la acción Editar elementos mientras se estaba en la vista de elementos de lista.
- Mejoramos la navegación con el teclado en listas para las vistas Agrupar por y los campos de Archivo.
iOS:
- Estandarizamos el modo en que se ignoran las hojas de la parte inferior al usar VoiceOver.
- Eliminamos anuncios de carga de canvas innecesarios.
- Actualizamos el botón Sin leer en Actividad para mostrar mejor cuando se lo selecciona al usar VoiceOver.
- Simplificamos la navegación en canvas con VoiceOver permitiéndote volver al modo de solo lectura después de hacer modificaciones.
- Corregimos un error que causaba la desaparición del ícono de texto alternativo de las imágenes de canvas.
- Corregimos un error por el que desaparecían etiquetas de botones.
Android:
- Mejoramos las etiquetas y las interacciones de desplazamiento de las galerías de elementos multimedia para brindar más información de archivos y simplificar la experiencia de carga de archivos.
- Actualizamos la etiqueta de marca de tiempo en los mensajes para que sea más coherente con la experiencia visual.
- Corregimos un problema de contraste de color con las menciones.
- Corregimos un error que no te permitía hacer foco en el botón Mostrar X respuestas más en la vista Hilos.
- Corregimos un error que causaba la desaparición del ícono de texto alternativo de las imágenes de canvas.
- Modificamos los botones en juntas para que sean más evidentemente interactivos al usar un lector de pantalla.
- Corregimos un error por el que los miembros y canales se etiquetaban incorrectamente en los archivos registrados.
Septiembre de 2025
Computadora:
- Mejoramos la experiencia de lector de pantalla cuando Slack autocompleta una consulta, como cuando hace una búsqueda o menciona a alguien.
- Actualizamos la navegación con el teclado de forma que las teclas de flecha ahora se usan para navegar entre sugerencias de autocompletado, al tiempo que Tab se usa para realizar acciones secundarias, como Abrir en nueva ventana.
- Actualizamos la barra lateral de canales para que las áreas de clic de Ampliar selección y Más sean más claras.
- Creamos una pestaña unificada de Archivos (y un atajo de teclado actualizado) para optimizar y consolidar la navegación en la barra lateral. La pestaña Archivos ahora contiene las secciones Archivos, Canvas y Listas.
- Creamos una lista consolidada de Directorios (y un atajo de teclado actualizado) en Inicio, donde puedes encontrar las pestañas Personas, Canales y Externos.
- Creamos una pestaña unificada de Herramientas (y un atajo de teclado actualizado) que incluye las secciones Flujos de trabajo, Aplicaciones y Plantillas.
- Corregimos un error en las listas que no te permitía acceder al control Adjuntar o arrastrar un archivo al usar un teclado.
- Corregimos un error en las listas por el que no había etiquetas para determinados componentes de lista, como celdas con archivos adjuntos y los elementos interactivos de los archivos.
- Corregimos un error en las listas por el que se resaltaban automáticamente todas las entidades al editar un componente de selección múltiple, con lo que es menos probable reemplazar accidentalmente la selección.
- Corregimos algunos errores en las listas por los que el foco no se restablecía correctamente tras cerrar un campo de búsqueda o regresar desde otra ventana.
- Mejoramos la navegación de mensajes del lector de pantallas cuando activas el ajuste de VoiceOver para ignorar el agrupamiento.
- Todas las organizaciones con planes Business+ y Enterprise ahora pueden usar la IA en canvas. Para acceder a esta función a través de un teclado, escribe / en un canvas y selecciona una de las opciones bajo IA. Puedes revisar el texto generado con un lector de pantalla pulsando Ctrl + Arriba después de enviar una indicación de generación.
iOS:
- Corregimos un error por el que el menú de acciones de mensaje no se cerraba con el gesto estándar de ignorar VoiceOver.
- Corregimos un error por el que VoiceOver leía dos veces y en voz alta cada acción de accesibilidad personalizada.
- Corregimos un error por el que no podías abrir archivos adjuntos de imagen que no tuvieran texto alternativo asociado.
- Modificamos los botones para agregar o eliminar un VIP de la lista sugerida de modo que sean más claramente disponibles como acciones personalizadas.
- Hicimos actualizaciones para admitir el uso de Liquid Glass en iOS 26, incluyendo un redactor rediseñado, un mayor uso de la pantalla y tratamientos visuales de los encabezados de navegación.
Android:
- Implementamos acciones personalizadas de TalkBack para que puedas usar gestos simples hacia arriba o hacia abajo, además de la interacción estándar de “pulsar dos veces y mantener pulsado”.
- Mejoramos las etiquetas de las secciones de la pestaña Inicio para que puedas saber qué secciones tienen elementos sin leer.
- Corregimos un error por el que no podrías usar el botón de acción flotante con Cambiar acceso y Acceso de voz.
- Agregamos compatibilidad con TalkBack para que veas el estado de las transcripciones de video que se están generando
- Corregimos un error que bloqueaba lecturas completas de mensajes en TalkBack para texto truncado en Hilos.
- Actualizamos todas nuestras hojas de la parte inferior para asegurarnos de que pueda hacerse foco en ellas y tengan etiquetas coherentes.
- Resolvimos un problema por el que TalkBack anunciaba correctamente “presiona dos veces y mantén presionado” para elementos sin la funcionalidad de clic prolongado.