Registro de cambios de accesibilidad
Estas son las últimas novedades y correcciones de funciones para apoyar la accesibilidad en Slack.
Septiembre de 2026
Ordenador
- El acceso directo para deshacer, CtrlZ para Windows/CmdZ para Mac, ahora sirve para archivar y desarchivar un elemento de la lista.
- Ahora los lectores de pantalla anunciarán cambios en los títulos de los encabezados en las ventanas emergentes de aplicaciones de terceros.
- Corrección de errores:
- Ahora el foco se desplaza correctamente tras seleccionar una fecha en un elemento de la lista.
iOS
- Ahora puedes acceder al encabezado oculto de una vista de un solo registro de Salesforce mediante la navegación con el teclado.
- Hemos mejorado la semántica de los campos de encabezado y de referencia en las vistas de registros de Salesforce.
- Ahora el foco pasa a la vista de conversación al abrir un canal o un mensaje directo en el iPad.
- Actualizaciones de canvas
- Ahora puedes volver fácilmente a una sección de canvas desde un hilo de comentarios mediante una acción personalizada de VoiceOver.
- Cuando mencionas a alguien en un hilo de canvas, la etiqueta accesible ahora incluye si esa persona ya es miembro del canal en el que se comparte el canvas.
- Los hilos de conversaciones de canvas ya no se cierran cuando se resuelven.
- Cuando se resuelve un hilo de conversación de canvas, el cambio de estado se anuncia ahora a través de VoiceOver.
- Actualizaciones de lista:
- Ahora hay una etiqueta persistente de VoiceOver para el campo de nombre al asignar un nombre a una nueva vista de una lista.
- Hemos actualizado la semántica de las opciones de diseño de las listas para agruparlas e indicar cuál de ellas has seleccionado.
- Hemos añadido anuncios por VoiceOver de los resultados al realizar búsquedas en las listas.
- Corrección de errores:
- Los lectores de pantalla dejarán de anunciar los comentarios resueltos de los canvas cuando no hay ninguna medida que se pueda tomar.
- Ya no se te expulsará del canvas mientras lo editas tras cerrar el panel de estilos de formato.
Android
- Hemos actualizado los controles de TalkBack en los elementos de las listas y en las listas de verificación para que quede más claro cómo añadir comentarios y abrir un hilo relacionado.
- Los encabezados y las opciones de música para las juntas ahora son más claros e interactivos cuando se utiliza un lector de pantalla.
- En el menú Información de la junta, la etiqueta accesible de cada miembro de una junta ahora incluye el estado de su micrófono y cámara.
- Hemos añadido controles prácticos para las opciones de comentarios en las juntas y hemos indicado claramente qué opción está seleccionada cuando se utiliza TalkBack.
Agosto de 2026
Ordenador
- Slackbot ahora tiene su propia pestaña en la barra lateral. Puedes cambiar el orden de tus pestañas desde las preferencias de la barra lateral.
- Hemos realizado los siguientes cambios en la página de solicitud de permisos de aplicaciones:
- Las indicaciones y etiquetas del menú desplegable del espacio de trabajo ahora se ajustan a las etiquetas visuales y reflejan de manera precisa el estado seleccionado.
- Hemos añadido un titular mejorado para optimizar la navegación.
- Hemos cambiado las indicaciones del texto “Sin listas aún” en Listas en la pestaña Archivos para reflejar mejor su finalidad.
- Ahora puedes usar F2 además de Intro para editar el contenido de campos de listas para archivos, mensajes y enlaces.
- Hemos mejorado la finalización de tareas para elementos de listas, de manera que el estado de la tarea sea más claro.
- Los comentarios de listas ahora incluyen más información sobre el elemento concreto que tienen asociado.
- Hemos añadido más información y directrices de navegación (mediante listas y paneles) para cuando compartas pantalla en una junta.
- Corrección de errores:
- Los filtros ya no se borran de manera inesperada cuando sales de una vista de elementos de lista en el modo simplificado.
- El enfoque ahora se mueve de manera adecuada cuando sales de una vista de elemento de lista en el modo simplificado.
- Las búsquedas de la barra de búsqueda de lista ahora se adaptan adecuadamente cuando se usa un lector de pantallas.
- Ahora puedes mover el enfoque usando Cmd + ↑ o Ctrl + ↑ en la vista previa de un borrador de IA en un canvas.
- Los selectores de fecha de Slack ahora anuncian la fecha de inicio, el intervalo de tiempo y la fecha de finalización.
iOS
- Ahora, los usuarios de Voiceover pueden usar las reacciones y los comentarios en los canvas.
- Corrección de errores:
- Cuando se edita un canvas, el gesto “hacia atrás” ahora cierra el panel de formato, en lugar de cerrar el canvas.
- El enfoque de VoiceOver ahora realiza las transiciones esperadas cuando se marca una tarjeta informativa como leída o no leída.
Android
- Hemos hecho que la etiqueta del enlace para compartir una junta sea más claro.
- Hemos mejorado los nuncios de TalkBack para hilos de comentarios de canvas cuando ya hay un hilo existente.
Julio de 2026
Ordenador
- Ahora, los canvas tienen un índice integrado para que puedas navegar con facilidad por documentos largos. Utiliza el acceso directo del teclado F6 para usarlo.
- Hemos aumentado el contraste de colores en los siguientes elementos:
- Márgenes de formularios
- Botones para grabar y reproducir clips de vídeo
- Filtro Agrupar por en listas
- Sección de canales y filtros en Crear vista nueva de Actividad
- Hemos actualizado las etiquetas de los siguientes elementos:
- Botones para eliminar cualquier clip adjunto en el redactor de mensajes
- Botón de reproducción en el reproductor para incluir la duración del vídeo
- Crear vista nueva de Actividad para mostrar información sobre los grupos de filtros y la sección de canales contraída
- Ahora puedes acceder al menú de contexto de las vistas de Actividad personalizadas con Ctrl + Intro en Mac.
- Hemos actualizado la semántica y los mensajes de error en Crear vista nueva de Actividad para ofrecer contexto y una mejor precisión.
- En los ajustes avanzados de las notificaciones del canal, hemos ocultado los controles contraídos para mejorar la coherencia y eliminar las interrupciones en pestañas innecesarias.
- Hemos solucionado los siguientes errores:
- Las vistas al pasar el cursor por la vista previa de una aplicación ya no quitan el foco del teclado de forma inesperada.
- Los controles de los clips ya no están ocultos en ventanas pequeñas ni cuando se aumenta el zoom.
- Se ha restaurado correctamente el foco de la sección de canales y filtros en Crear vista nueva de Actividad.
- Las vistas de elementos en las listas ahora tienen instrucciones precisas para cambiar el orden de los campos.
iOS
- Hemos publicado la vista de mensajes detallada, una nueva acción personalizada para los mensajes que te permite acceder a todos los elementos de un mensaje desde un lector de pantalla, incluidos los enlaces, los botones y los archivos adjuntos.
- Las abreviaciones de las etiquetas en los recuentos de los resultados de búsqueda ahora son más claras.
- Hemos aumentado el contraste de los iconos de la barra de menú superior para que sean más visibles en el modo oscuro de iPad.
- Hemos solucionado los siguientes errores:
- El foco ahora navega correctamente al contenido del panel de formato al editar un mensaje o canvas.
- El foco ahora se mueve correctamente al componente de grabación de audio después de empezar a grabar.
- Hemos introducido una nueva infraestructura para mejorar cómo el foco se mueve entre pantallas y modales para hacer que la navegación sea más fiable.
- Hemos añadido acciones personalizadas para ir al primer mensaje sin leer o más reciente, así como mejoras adicionales para la navegación de la lista de mensajes.
- La notificación Elemento de actividad borrado con el botón de deshacer permanece en la pantalla durante más tiempo e incluye un aviso de VoiceOver.
Android
- Las abreviaciones de las etiquetas en los recuentos de los resultados de búsqueda ahora son más claras.
Junio de 2026
Ordenador
- Hemos solucionado una incidencia por la que el foco no volvía al editor de mensajes cuando se eliminaba un archivo adjunto.
- Hemos solucionado un error por el que los nombres completos copiados y pegados en la búsqueda se dividían en términos de búsqueda separados.
- Hemos actualizado el texto de ayuda de la sección Favoritos de la lista de canales para que esté unido semánticamente al título de la sección.
- Ya puedes cambiar el panel de la vista secundaria y el panel de hilos de conversaciones con las teclas de flechas.
- Hemos actualizado las etiquetas de las reacciones rápidas en el menú de acciones de un mensaje para proporcionar más contexto sobre cada emoji.
- Hemos actualizado la etiqueta accesible para los sellos de tiempo en los mensajes de hilos para incluir un consejo según el cual el sello de tiempo puede usarse para navegar al mensaje asociado en el canal.
- Ahora puedes abrir el contexto de la pestaña Actividad personalizada en Mac con Mayús+F10 y la tecla ContextMenu.
- Hemos actualizado la lista Filtrar por de Actividad para incluir etiquetas accesibles para cada filtro, así como su estado comprobado o no comprobado.
iOS
- Hemos actualizado el menú de vistas de lista para que puedas usar VoiceOver para acceder a las opciones en el menú Más para cada vista.
- Hemos solucionado una incidencia por la cual no se podía acceder al botón Añadir elemento en las listas con los gestos de VoiceOver.
- Hemos actualizado la forma en que los lectores de pantalla navegaban entre los elementos de las listas para lograr coherencia y proporcionar contexto.
Android
- Hemos añadido un anuncio de lector de pantalla cuando un participante sale de una junta activa.
- Hemos mejorado la forma en que los lectores de pantalla navegan y anuncian etiquetas en la página de preferencias de visibilidad de Slack Connect.
- Hemos mejorado los mensajes que leen los lectores de pantalla en las ventanas imagen en imagen de las juntas para indicar el número de participantes y si alguien ha compartido su pantalla.
- Hemos ocultado la opción para grabar un clip de audio mientras se está en una junta, ya que la función no está disponible.
Mayo de 2026
Ordenador
- Hemos añadido el número de resultados por origen en la etiqueta accesible de los resultados de búsqueda.
- Ahora es más clara la semántica del encabezado Mensajes con chincheta en la pestaña Chinchetas.
- Hemos actualizado la sección Pestañas de los detalles de los canales para que la descripción semántica en Gestionar pestañas se corresponda correctamente con la lista de pestañas y para que las etiquetas accesibles de los botones de acción sean coherentes con las etiquetas visuales.
- Hemos aumentado el contraste de color para los botones de formato en los canvas.
- Hemos actualizado la búsqueda en Archivos para que la función de autocompletado se cierre correctamente cuando el foco se desplace.
- Hemos actualizado la etiqueta accesible del botón Ver todo para fotos y vídeos en la pestaña del canal Archivos y enlaces para mantener la coherencia.
- Hemos actualizado las etiquetas accesibles en Archivos para que, en el modo de diseño simplificado, la etiqueta de cada archivo sea más concisa e incluya el nombre visible y el estado de la última consulta en la página Visto recientemente.
- Hemos ocultado de las tecnologías de apoyo las imágenes decorativas en el paso final de la creación de espacios de trabajo para optimizar la experiencia.
- Hemos actualizado la etiqueta del botón Editar archivos al cargar archivos en listas para ofrecer más precisión.
- Hemos añadido un anillo de foco visible al campo de voto en la vista de detalles de elementos de las listas.
- Hemos hecho que la restauración del foco sea más predecible al abrir una vista de elemento en las listas.
- Al añadir un nuevo campo a una lista en el modo de diseño simplificado, el foco se mueve al campo recién añadido.
- Hemos actualizado las transiciones del foco al crear listas a partir de una plantilla para trabajar de forma más intuitiva.
- Hemos actualizado el nombre accesible de cada plantilla de lista destacada para aumentar la claridad.
- Hemos actualizado el modal Filtrar por en la búsqueda para mostrar con precisión los valores actuales de las funciones activadas.
- Hemos actualizados las transiciones del foco para que actúen de forma más predecible al interactuar con elementos adjuntos de aplicaciones de terceros.
- Hemos actualizado la etiqueta accesible de generación de subtítulos de vídeo para que sea coherente con la etiqueta visual.
- Ahora anunciaremos las actualizaciones del progreso mientras se procesan transcripciones de vídeo o subtítulos con un lector de pantalla.
- Hemos actualizado la etiqueta del botón Iniciar una llamada en los detalles de la conversación.
- Hemos solucionado una incidencia por la que no se cerraba el menú de detalles de las conversaciones al pulsar Esc.
- Hemos simplificado las transiciones de las vistas de hilos de Slackbot para los lectores de pantalla.
- Hemos actualizado las etiquetas accesibles para los mensajes de bienvenida de Slackbot para que reflejen mejor el contenido.
- Hemos cambiado el funcionamiento de las transiciones del foco a la hora de abrir un nuevo hilo de Slackbot para mantener la coherencia con otros hilos de mensajes.
- Hemos agrupado los botones de comentarios para que las respuestas de Slackbot proporcionen más contexto mientras se usa un teclado.
iOS
- Hemos ocultado de la tecnología de apoyo todos los botones no interactivos para mejorar la claridad.
- Hemos actualizado los campos de entrada Compartir con a la hora de compartir un canvas para poder añadir personas con VoiceOver.
- Ahora se te avisará cuando no tengas permiso para compartir un canvas mientras usas gestos de VoiceOver.
- Hemos actualizado la semántica de los encabezados de VoiceOver para canvas, listas y más para que coincida con los encabezados visuales.
Android
- Ahora puedes usar las juntas en el modo paisaje.
- Hemos solucionado incidencias con la semántica en los controles de la galería de juntas, incluidos los correspondientes a los mosaicos de los participantes y a la invitación de personas.
- Hemos solucionado una incidencia con TalkBack por la que no se abrían los detalles de las imágenes al tocar dos veces en ellas.
- Hemos solucionado una incidencia por la que los textos alternativos de las imágenes en los canvas no se anunciaban correctamente a través de TalkBack.
- Ahora puedes generar una transcripción de un clip de audio en canvas manteniendo pulsado.
- Hemos actualizado la navegación del foco a la hora de ver y editar el formato en los canvas para mantener la precisión de la navegación.
- Hemos solucionado una incidencia por la que no se anunciaban en las juntas los stickers de la mano levantada ni las acciones de apagado de la cámara.
- Hemos solucionado una incidencia por la que el foco de TalkBalk se atascaba en los emojis el panel Reacciones de las juntas.
Abril de 2026
Ordenador
- Ahora puedes usar el teclado para navegar por la pestaña Archivos y enlaces de un canal o mensaje directo.
- Hemos actualizado las etiquetas accesibles de las acciones de mensajes para alinearlas mejor con las etiquetas visuales.
- Ya no se perderá la selección al cambiar la fuente de pantalla compartida en una junta usando el teclado.
- Hemos eliminado una etiqueta redundante de estado vacío de las preferencias de Salesforce.
- Las vistas previas de las pestañas de canales ahora se pueden cerrar con Esc.
- Hemos corregido los problemas de etiquetas que faltaban o no eran uniformes en la barra lateral.
- Hemos hecho que la navegación entre elementos seleccionados sea más predecible y coherente al reordenar pestañas de canales mediante navegación con teclado.
- Hemos actualizado las etiquetas accesibles de las pestañas de canales y mensajes directos para que sean más fáciles de encontrar.
- Hemos mejorado la forma en que Slackbot comunica su cronología y el uso de herramientas al utilizar un lector de pantalla.
- Hemos hecho que el texto de vista previa al reenviar un mensaje responda mejor con mensajes largos.
- La pantalla Conectarse ahora se adapta mejor a pantallas pequeñas y al zoom del 400 %.
- Los lectores de pantalla ahora pueden acceder al número de miembros al elegir un espacio de trabajo para abrir en Slack.
- Hemos eliminado texto alternativo redundante de los iconos del espacio de trabajo en la página de inicio de sesión.
- Ahora los lectores de pantalla indican correctamente los errores de tiempo de espera de ReCaptcha durante el inicio de sesión.
- Hemos mejorado el contraste de color de los filtros de búsqueda.
- Hemos mejorado la navegación entre elementos seleccionados al cerrar el filtro de selector de fecha en la búsqueda mediante navegación con teclado.
- Hemos actualizado las etiquetas accesibles de los archivos en los resultados de búsqueda para que sean más coherentes con el contenido visual, incluido el contexto sobre quién ha compartido el archivo y cuándo.
- Las etiquetas accesibles de los elementos del menú del historial ahora incluyen más contexto para distinguir mejor los espacios de trabajo.
iOS
- Ahora los lectores de pantalla identifican mejor el dispositivo de salida de audio seleccionado en las preferencias de audio de las juntas.
- Ahora recibirás una confirmación clara al comenzar a compartir tu pantalla en una junta.
- Hemos mejorado las transiciones de navegación entre elementos seleccionados al compartir pantalla en una junta.
- Hemos quitado algunas acciones personalizadas que estaban duplicadas en Actividad.
- Hemos actualizado los encabezados de los elementos de la síntesis para reducir las paradas innecesarias al navegar con la tecla Tab y consolidar información redundante.
- Hemos corregido un error que impedía que VoiceOver accediera a mensajes con un único clip de audio adjunto.
- La casilla Seleccionar todo para eliminar borradores en bloque ahora cuenta con una etiqueta adecuada para tecnologías de asistencia.
- Hemos actualizado la forma en que se presentan las acciones personalizadas al usar un lector de pantalla en la pestaña Programados de la pantalla Borradores y enviados.
- Hemos añadido una acción personalizada al botón de programación de mensajes para que esta función sea más fácil de encontrar al usar un lector de pantalla.
- Los subtítulos de las juntas ahora incluyen el nombre de la persona que habla.
- El reproductor multimedia en iPad ahora es compatible con teclados físicos.
- Hemos añadido información sobre interactividad a las etiquetas accesibles de los controles de formato de los encabezados de canvas.
- Ahora puedes acceder a tu propia miniatura en una junta usando el teclado.
- Hemos mejorado la semántica de los nombres de las juntas para comunicar mejor la interactividad.
- Hemos actualizado la información de los participantes en las juntas para indicar mejor aspectos como el estado del micrófono, la disponibilidad de vídeo, qué participantes están fijados, el estado de invitación y las descripciones de stickers.
- Hemos añadido un aviso de VoiceOver para confirmar cuando se añade una reacción en una junta.
- Hemos realizado varias mejoras en el selector de temas de juntas para reducir las paradas durante la navegación, mejorar las descripciones visuales y comunicar mejor cuándo hay un elemento seleccionado.
- Los botones de comentarios sobre juntas ahora anuncian correctamente cuándo están seleccionados al usar un lector de pantalla.
- Ahora ocultamos el botón Grabar clip de audio del editor mientras se está en una junta, ya que esa función no está disponible.
- Los lectores de pantalla ahora anuncian correctamente el idioma seleccionado en las juntas.
- Ahora puedes detener y cerrar correctamente la reproducción de vídeo usando el gesto Z de VoiceOver.
- Hemos actualizado la posición del control deslizante de reproducción de vídeo para mostrar el sello de tiempo exacto al usar un lector de pantalla.
- Hemos añadido más contexto sobre selección e interactividad en la reproducción de vídeo al usar un lector de pantalla.
- Los lectores de pantalla ahora pueden acceder correctamente a elementos personalizados de la barra de herramientas en vistas previas de vídeos o archivos.
- Hemos actualizado el selector de emojis para incluir etiquetas de agrupación de pestañas y detalles de interactividad para tecnologías de asistencia.
- Las etiquetas de subtareas y sus controles en listas ahora son más precisas para tecnologías de asistencia.
- Hemos actualizado las etiquetas accesibles al compartir pantalla en una junta.
- Hemos mejorado la forma en que se muestran los mensajes restantes al usar Al día con un lector de pantalla.
Android
- Hemos corregido un problema por el que el contenido del canvas de un canal seguía estando disponible para los lectores de pantalla después de cerrar el canvas.
- Ahora recibirás una confirmación clara al comenzar a compartir tu pantalla en una junta.
- Hemos mejorado las transiciones de navegación entre elementos seleccionados al compartir pantalla en una junta.
- Los lectores de pantalla ahora anuncian los stickers que permanecen visibles en las juntas.
- Los tonos de piel de los emojis en los ajustes ahora se reflejan inmediatamente después de seleccionarlos.
- Hemos mejorado la forma en que los lectores de pantalla anuncian la música ambiental de las juntas.
- Hemos actualizado el estado de activación del formato de canvas para que sea más claro al usar un lector de pantalla.
- Hemos actualizado las miniaturas de las juntas para incluir información sobre si alguien tiene el micrófono silenciado al usar un lector de pantalla.
- La animación Ningún mensaje sin leer en Al día ahora respeta tu preferencia de movimiento reducido.
- Hemos mejorado el contraste de color de los nombres de usuario en Hilos, las fechas en Más tarde, los bordes de los campos de texto al editar tu perfil, las fechas de los mensajes que Guardas y publicas más tarde y el filtro Sin leer en Actividad.
- Hemos mejorado los estados contraído y expandido de los miembros en línea en Mensajes directos al usar un lector de pantalla.
- Los iconos que indican la visibilidad de canales ahora incluyen texto alternativo.
- Hemos corregido un error por el que el icono usado para revocar invitaciones por correo no se mostraba correctamente.
- Hemos añadido un subrayado a la categoría seleccionada en el selector de emojis para proporcionar una pista visual adicional.
Marzo de 2026
Ordenador
- Slackbot ya no dice que está “ausente” cuando usas un lector de pantalla.
- Hemos actualizado las etiquetas de los botones del encabezado de las conversaciones del canal para que transmitan mejor su finalidad cuando se utiliza un lector de pantalla.
- Hemos actualizado la forma en la que los lectores de pantalla anuncian cuando alguien que mencionas no está disponible porque su estado es Fuera de la oficina.
- Hemos corregido un error que ocultaba el banner del límite de uso de mensajes semanal de Slackbot a las tecnologías de asistencia.
iOS
- Ahora puedes acceder a más acciones de VoiceOver personalizadas en los mensajes, incluida la apertura del menú Más acciones.
- Ahora puedes utilizar la acción de mensaje Seleccionar texto en VoiceOver.
- Hemos corregido un error que ocultaba la información del menú del canal, incluido el nombre del canal, el número de miembros y el número de pestañas.
- Hemos corregido un error en la vista Al día por el que un botón sin etiqueta cambiaba inesperadamente el centro.
Android
- Hemos mejorado la navegación de TalkBack de las vistas previas de los mensajes en Mensajes directos y Actividad para que sea más fácil pasar de una vista previa a otra.
- Hemos eliminado el tabulador adicional y la información de estado engañosa de la etiqueta Respondido en los elementos de Actividad.
- Hemos solucionado un problema por el que al seleccionar Editar detalles de la imagen se abría la vista incorrecta.
- Hemos corregido un error que etiquetaba incorrectamente el botón Compartir en otra aplicación al visualizar archivos.
- Hemos corregido un error que impedía anunciar el dispositivo de salida de audio seleccionado en las preferencias de audio de las juntas.
Febrero de 2026
Ordenador
- Hemos actualizado la compatibilidad con fuentes personalizadas, lo que incluye:
- Hemos añadido Meiryo para los usuarios de japonés.
- Hemos añadido la compatibilidad con el alfabeto cirílico y se ha corregido un problema de desalineación de las listas numeradas en Roboto Mono.
- Hemos añadido la posibilidad de guardar las preferencias de fuentes para cada idioma.
- Hemos añadido la posibilidad de que los propietarios y administradores añadan un enlace a cualquier política o documento relevante de la empresa que aparezca en las preferencias de texto alternativo o al añadir texto alternativo.
- Hemos añadido un punto de entrada a Slackbot en la barra de navegación superior en el modo de diseño simplificado
- Hemos mejorado las transiciones de centro en el carrusel Descubre más de la Ayuda en la ventana de Slack.
- Hemos mejorado el control deslizante de volumen de los clips de vídeo para ofrecer una experiencia de teclado más uniforme.
- Hemos hecho mejoras en las listas, lo que incluye:
- Hemos actualizado las etiquetas en los flujos de grabación de audio y vídeo para mejorar la coherencia con el texto visible.
- Hemos agrupado los botones de encabezado de la vista de elementos en una barra de herramientas para ofrecer más contexto y reducir los tabuladores.
- Hemos corregido un par de errores de restauración del centro tras cambios de ordenación y agrupación.
- Hemos mejorado la navegación de centro y las etiquetas de los resultados de búsqueda en las vistas de tablero y tabla.
- Hemos corregido un error por el que no se anunciaban los cambios en las casillas de verificación.
- Hemos actualizado la semántica y las etiquetas de los campos de fecha y archivo para que sean más descriptivos.
- Hemos corregido algunos errores por los que las etiquetas se truncaban o se renderizaban condicionalmente.
- Hemos mejorado las transiciones de centro en el conmutador de vistas.
- Las vistas previas de los adjuntos y los enlaces en el redactor de mensajes ahora utilizan un formato coherente, lo que facilita su distinción y la asociación de los controles con el elemento correcto cuando se utiliza un lector de pantalla.
- Cuando un adjunto en un mensaje no tiene nombre, ahora incluimos una etiqueta para proporcionar información significativa que te ayude a diferenciarlo.
- Los botones de acción asociados a un adjunto o a un enlace de un mensaje ahora tienen etiquetas más descriptivas.
- Los controles responsables de expandir y contraer los adjuntos de los mensajes ahora tienen etiquetas que reflejan el tipo de adjunto y funcionan con el atributo aria-expanded para que puedas percibir el estado de expandido.
- Ahora oirás la duración asociada a un archivo de audio cuando muevas el centro a los controles del reproductor mientras utilizas un lector de pantalla.
- Ahora puedes encontrar etiquetas más completas para los elementos de la lista de autocompletar de comandos de barra diagonal.
- Las pestañas que utilizan las vistas de aplicaciones, como Slackbot, ahora están etiquetadas y definidas con precisión como pestañas, y utilizan la semántica del panel de pestañas cuando se seleccionan.
- Hemos corregido un error que eliminaba el centro al cerrar el menú de mensajes Más acciones.
- Hemos corregido un error por el que los mensajes se desplazaban inesperadamente al utilizar la tecla Re Pág en el modo de edición en Windows.
iOS
- Hemos mejorado el modo en la que las acciones personalizadas aparecen en la vista Más tarde.
- Hemos corregido un error por el que las vistas previas de los mensajes automatizados no se incluían en las etiquetas de los mensajes ni en las acciones personalizadas.
Android
- Hemos actualizado la semántica al crear un nuevo miembro para ofrecer más claridad.
- Hemos hecho cambios en la barra de herramientas de formato del redactor de mensajes para transmitir mejor el estado seleccionado de los botones de estilo de texto.
Enero de 2026
Recordatorios para añadir texto alternativo
- Hemos añadido una nueva preferencia de recordatorio de texto alternativo que puede activarse a nivel individual o de espacio de trabajo. Cuando esté activada, aparecerá un recordatorio para que añadas el texto alternativo antes de enviar una imagen en la versión de ordenador. En iOS y Android, aparecerá una alerta de recordatorio al enviar imágenes. También hemos introducido mejoras generales para que añadir texto alternativo sea más sencillo y fácil de encontrar.
Ordenador
- Hemos añadido Atkinson Hyperlegible Next a nuestra lista de fuentes personalizadas compatibles.
- Hemos añadido las etiquetas ARIA que faltaban a varias entradas de texto para mejorar la compatibilidad con lectores de pantalla.
- Hemos mejorado las etiquetas ARIA de presencia y estado para los mensajes directos y las conversaciones.
- Hemos hecho que las etiquetas de los hilos de comentarios de las listas sean más claras.
- Hemos corregido un error por el que podías atascarte al seleccionar un tono de piel en el selector de emojis con un teclado.
- Hemos corregido un error por el que las listas de sugerencias (como el campo de destinatario de los mensajes nuevos) permanecían abiertas aunque se abandonara la navegación.
iOS
- Hemos mejorado la experiencia de carga de archivos añadiendo etiquetas de archivos más descriptivas y ofreciendo un mejor contexto cuando se selecciona o elimina un archivo.
- Hemos realizado mejoras en la vista de estado que exponen correctamente los componentes interactivos y añaden más claridad a las etiquetas asociadas.
- Hemos mejorado la semántica de los botones de alternancia al mostrar el estado de desactivado o no disponible.
- Hemos corregido un error por el que el texto del marcador de posición de los campos de entrada a veces se anunciaba dos veces.
- Hemos corregido un error por el que no se podía interactuar con un canvas vacío utilizando VoiceOver.
- Hemos corregido un error por el que algunos controles, incluidos los del menú Preferencias, no tenían las funciones adecuadas para transmitir interactividad.
- Hemos corregido un error de iOS 26 por el que VoiceOver no podía acceder a los encabezados de la vista principal.
- Hemos corregido un error de iOS 26 por el que los contenedores de texto no se redimensionaban correctamente cuando cambiaba el tamaño de fuente del sistema.
Android
- Hemos corregido un error por el que las tecnologías de asistencia no podían acceder al botón de acción flotante Iniciar un nuevo mensaje.
- Hemos añadido una etiqueta de lector de pantalla al campo de búsqueda al crear un nuevo mensaje.
Noviembre de 2025/Diciembre de 2025
Ordenador
- Hemos reorganizado algunas de las preferencias de Accesibilidad, lo que incluye:
- Hemos agrupado todas las preferencias en los encabezados Pantalla, Teclado y Lector de pantalla.
- Hemos movido las vistas previas de pestañas, las animaciones y las preferencias de enlaces a la sección Otras opciones de visualización.
- Hemos consolidado los avisos de mensajes y de las juntas en la sección Avisos del lector de pantalla.
- Hemos añadido una preferencia de nivel de detalle de nuevo mensaje que sustituye a la preferencia de formato de mensaje, lo que te da más control sobre qué componentes de un mensaje ves y en qué orden. Puedes encontrarla en la nueva sección Lector de pantalla de las preferencias de Accesibilidad. También hemos añadido una opción para sincronizar manualmente esta configuración en espacios de trabajo seleccionados.
- Hemos añadido una acción Copiar mensaje, que te permite copiar más fácilmente el contenido del texto. El atajo de teclado asociado es Cmd + C en Mac y Ctrl + C en Windows.
- Hemos hecho varias actualizaciones en el menú de acciones de un mensaje, como resaltar las acciones más utilizadas, aumentar la uniformidad entre estos menús en distintas vistas y eliminar ajustes innecesarios.
- Las juntas ahora se abren en una miniventana de manera predeterminada y tienen una barra de herramientas rediseñada. Al cerrar la miniventana, la junta se acoplará en una nueva barra inferior en la base de la ventana principal de Slack a la que se puede acceder con la tecla de navegación F6.
- Hemos vuelto a introducir la vista dividida, que te permite abrir canales, hilos y mucho más uno al lado del otro. Casi todo lo que puede abrirse en una ventana nueva también puede abrirse en la vista dividida. Slackbot y otras aplicaciones de IA y agentes se abrirán automáticamente en la vista dividida. La vista dividida tiene su propio acceso con F6 y no es compatible con el modo de diseño simplificado.
iOS
- Hemos lanzado la compatibilidad horizontal para iOS.
- Hemos mejorado la semántica de las interacciones en la página de preferencias de VIP.
- Hemos corregido un error por el que algunos de los botones de filtro de la página de búsqueda no anunciaban el estado seleccionado.
- Hemos corregido un error por el que las acciones con control deslizante en Mensajes directos y Actividad no se mostraban con precisión.
- Hemos corregido un error en la página de preferencias de VIP que te impedía seleccionar tus sugerencias relacionadas.
Android
- Hemos corregido un error que ocultaba los mensajes sin leer en una sección determinada de la pestaña de inicio al utilizar TalkBack.
- Hemos actualizado las etiquetas de archivo para los adjuntos para que sean más descriptivas al proporcionar contexto con texto alternativo y el nombre de archivo, en lugar de un tipo de archivo genérico.
- Hemos corregido un error que bloqueaba la aplicación cuando se intentaba dar formato al texto en el redactor de mensajes mientras se utilizaba TalkBack.
- Hemos mejorado las etiquetas y la semántica del selector de emojis para reducir el nivel de detalle y hacer que la navegación sea más eficiente.
- Hemos mejorado el cuadro de diálogo de confirmación de eliminación de mensajes para que muestre el mensaje que se va a eliminar.
- Hemos solucionado un problema para que recibas una notificación cuando se guarda correctamente un contacto.
Octubre de 2025
Ordenador:
- Hemos actualizado las transcripciones de audio y vídeo para que no se generen automáticamente, sino que se soliciten. Puedes seguir recibiendo transcripciones seleccionando el botón Generar transcripción o Subtítulos. Los propietarios y administradores también pueden activar las transcripciones automáticas en un espacio de trabajo.
- Hemos actualizado el comando de teclado Cmd + F para abrir un cuadro de diálogo para realizar una búsqueda en lugar de rellenar previamente la barra de búsqueda.
- Hemos corregido un error por el que el sonido de Mensaje enviado no se reproducía cuando se posponían las notificaciones.
- Hemos corregido un error que impedía la transición correcta del centro al abrir un canal para el que no se disponía de permisos de publicación.
- Hemos mejorado las etiquetas de tono de piel en el selector de emojis.
- Hemos añadido los atributos ARIA pertinentes al botón Filtro que se utiliza en los resultados de búsqueda y en los elementos de las listas.
- Se han corregido las incoherencias de las etiquetas de los botones en las juntas.
- Hemos mejorado la semántica de la acción Compartir pantalla en las juntas y los clips.
- Hemos mejorado la claridad de los controles de las juntas en el encabezado del canal.
- Hemos mejorado el modo en el que se restablece el centro en las juntas cuando se comparte la pantalla.
- Hemos corregido un error que provocaba lecturas redundantes y detalladas al navegar por secciones del canvas con comentarios.
- Hemos corregido un error que descartaba inesperadamente la acción Editar elementos mientras se estaba en la vista de elementos de listas.
- Hemos mejorado la navegación con teclado en las listas para las vistas Agrupar por y los campos Archivo.
iOS:
- Hemos estandarizado cómo se descartan las hojas inferiores cuando se utiliza VoiceOver.
- Hemos suprimido los avisos innecesarios cuando se carga un canvas.
- Hemos actualizado el botón Sin leer en Actividad para transmitir mejor cuando se selecciona mientras se utiliza VoiceOver.
- Hemos hecho que sea más fácil navegar por los canvas con VoiceOver permitiéndote volver al modo de solo lectura después de hacer modificaciones.
- Hemos corregido un error que hacía que el icono de texto alternativo desapareciera de las imágenes del canvas.
- Hemos corregido un error que provocaba que faltaran etiquetas de los botones.
Android:
- Hemos mejorado las etiquetas y las interacciones de desplazamiento de las galerías multimedia para ofrecer más información sobre los archivos y facilitar su carga.
- Hemos actualizado la etiqueta de sello de tiempo de los mensajes para que sea más coherente con la experiencia de las personas que no tienen problemas de visión.
- Hemos solucionado un problema de contraste de colores con las menciones.
- Hemos corregido un error que te impedía centrarte en el botón Mostrar X respuesta más en la vista Hilos de conversaciones.
- Hemos corregido un error que hacía que el icono de texto alternativo desapareciera de las imágenes del canvas.
- Hemos hecho que los botones de las juntas sean mucho más interactivos cuando se utiliza un lector de pantalla.
- Hemos corregido un error por el que los miembros y los canales se etiquetaban incorrectamente en los archivos grabados.
Septiembre de 2025
Ordenador:
- Hemos mejorado la experiencia del lector de pantalla cuando Slack autocompleta una consulta, como al buscar o mencionar a alguien.
- Hemos actualizado la navegación del teclado para que las teclas de flecha se utilicen ahora para navegar entre las sugerencias de autocompletar, mientras que Tab se utilice para realizar acciones secundarias como Abrir en una ventana nueva.
- Hemos actualizado la barra lateral de canales, haciendo más claras las áreas de clic de Expandir sección y Más.
- Hemos creado una pestaña unificada Archivos (y un atajo de teclado actualizado) para agilizar y consolidar la navegación por la barra lateral. La pestaña Archivos ahora tiene las secciones Archivos, Canvas, y Listas.
- Hemos creado una vista consolidada Directorios (y un atajo de teclado actualizado) en Inicio donde puedes encontrar las pestañas Personas, Canales y Externos.
- Hemos creado una pestaña unificada Herramientas (y un atajo de teclado actualizado) que incluye las secciones Flujos de trabajo, Aplicaciones y Plantillas.
- Hemos corregido un error en las listas que impedía acceder al control Adjuntar o soltar archivo mientras se utilizaba un teclado.
- Hemos corregido un error en las listas por el que faltaban etiquetas de determinados componentes de la lista, como las celdas con archivos adjuntos y los elementos interactivos de los archivos.
- Hemos corregido un error en las listas que resaltaba automáticamente todas las entidades al editar un componente de selección múltiple, lo que hace menos probable que se sustituya la selección por accidente.
- Hemos corregido algunos errores en las listas por los que el centro no se restablecía correctamente tras cerrar un campo de búsqueda o volver a navegar desde otra ventana.
- Hemos mejorado la navegación de los mensajes con el lector de pantalla cuando se ha activado la opción de VoiceOver para ignorar la agrupación.
- Todas las organizaciones Business+ y Enterprise ya pueden utilizar la IA en los canvas. Para acceder a esta con el teclado, escribe / en un canvas y selecciona una de las opciones de IA. Puedes revisar el texto generado con un lector de pantalla pulsando Ctrl + Arriba después de enviar una solicitud de generación.
iOS:
- Hemos corregido un error por el que el menú de acciones de un mensaje no se cerraba con el gesto de descarte estándar de VoiceOver.
- Hemos corregido un error por el que VoiceOver leía dos veces la acción de accesibilidad personalizada de cada mensaje.
- Hemos corregido un problema por el que no se podían abrir adjuntos con imágenes que no tuvieran texto alternativo asociado.
- Hemos hecho que los botones para añadir o eliminar un VIP de la lista de sugerencias estén más claramente disponibles como acciones personalizadas.
- Hemos hecho actualizaciones para la compatibilidad con Liquid Glass en iOS 26, lo que incluye un redactor rediseñado, un uso más amplio de la pantalla y tratamientos visuales de los encabezados de navegación.
Android:
- Hemos implementado acciones personalizadas de TalkBack para que puedas utilizar gestos de deslizar hacia arriba y hacia abajo, además de la interacción estándar de pulsación larga de “tocar dos veces y mantener presionado”.
- Hemos mejorado las etiquetas de las secciones de la pestaña de inicio para que puedas saber qué secciones tienen elementos sin leer.
- Hemos corregido un error que te impedía utilizar el botón de acción flotante con Acceso por conmutador y Acceso por voz.
- Hemos añadido compatibilidad con TalkBack para que puedas ver el estado de las transcripciones de vídeo que se están generando.
- Hemos corregido un error que bloqueaba la lectura completa de mensajes en TalkBack del texto truncado en los Hilos de conversaciones.
- Hemos actualizado todas nuestras hojas inferiores para que se pueda poner el centro en ellas y tengan etiquetas coherentes.
- Hemos resuelto un problema por el que TalkBack anunciaba incorrectamente que había que “tocar dos veces y mantener presionado” para elementos sin la funcionalidad de pulsación prolongada.