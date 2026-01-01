El Servidor del protocolo de contexto modelo (MCP) de Slack permite a los asistentes de IA establecer conexiones seguras con Slack para acceder e interactuar con los datos de tu organización. Si tienes contratado el plan Enterprise+ de Slack y utilizas Okta como proveedor de identidades (IDP), puedes gestionar el acceso al servidor del MCP de Slack en Claude desde Okta.

Nota: Actualmente, Okta es el único proveedor de identidades que admite la autorización gestionada por la empresa para servidores del MCP en Claude, pero es posible que otros ofrezcan esta funcionalidad en el futuro. Ve al centro de ayuda de Anthropic para obtener más detalles.



Cómo funciona

Puedes usar la autorización gestionada por la empresa (EMA) para otorgar acceso al servidor del MCP de Slack en Claude si tienes el plan Enterprise+ de Slack y el plan Team o Enterprise de Claude.

Para seguir los pasos de configuración de esta guía, necesitarás un propietario de la organización en Slack, un superadministrador en Okta y un propietario en Claude.

Al gestionar el acceso a Slack (u otros servidores del MCP) a través de tu proveedor de identidades, puedes asegurarte de que los miembros de tu organización solo se autentiquen con sus cuentas de trabajo.



Paso 1: Instalar la aplicación de Claude en Slack

Ve al paso 2 si ya instalaste la aplicación de Claude a nivel de la organización.

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Integraciones. Haz clic en Administrar aplicaciones en la parte superior derecha, luego selecciona Instalar una aplicación. Busca Claude y haz clic en Continuar. Luego, haz clic en Permitir para otorgar a la aplicación acceso a tu organización. Ahora que le otorgaste acceso a la aplicación a tu organización, se te solicitará que regreses al panel de administración para agregar la aplicación a los espacios de trabajo (si solo quieres que los miembros de ciertos espacios de trabajo tengan acceso a Claude en Slack). En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Aplicaciones instaladas. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a Claude. Selecciona Agregar a más espacios de trabajo. Marca las casillas junto a cualquier espacio de trabajo al que quieras agregar la aplicación. Haz clic en Siguiente. Marca la casilla junto a Todo listo para agregar esta aplicación. Haz clic en Agregar aplicación.



Paso 2: Activar la autorización gestionada por la empresa en Slack

Una vez instalada la aplicación de Claude, activa la autorización gestionada por la empresa en Slack.

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Seguridad en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes de SSO. Junto a Autorización gestionada por la empresa, haz clic en Editar. Haz clic en el botón para activar la autorización gestionada por la empresa. Revisa la URL del emisor del ID-JAG (p. ej., https://acmeinc.okta.com) y comprueba que sea correcta. Haz clic en Guardar.



Paso 3: Activar la autorización gestionada por la empresa en Okta

Luego, activa la autorización gestionada por la empresa en Okta. Si no eres superadministrador en Okta, necesitarás ayuda de uno para realizar este paso.



Paso 4: Activar la autorización gestionada por la empresa en Claude

Para completar la configuración, activa la autorización gestionada por la empresa en Claude para el conector de Slack.