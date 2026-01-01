Les propriétaires et les administrateurs de l’organisation peuvent fournir aux membres des instructions sur la manière de demander la création de canaux Slack Connect, et des recommandations sur la manière de collaborer avec des personnes externes.



Instructions pour la création de canaux Slack Connect

Ajoutez des instructions personnalisées pour vos membres, qu’ils pourront suivre afin de demander la création d’un canal Slack Connect ou en acceptant une invitation.

Ajouter des instructions

Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Sélectionnez Outils et paramètres dans le menu, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Slack Connect dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Paramètres. Cliquez sur l’onglet Canaux. En regard de Instructions pour la création de canaux Slack Connect, cliquez sur Modifier. Sélectionnez Lien pour ajouter un lien vers un document, ou sélectionnez Texte pour saisir des instructions dans une zone de texte. Cliquez sur Activer les instructions.



Modifier ou désactiver les instructions

Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Sélectionnez Outils et paramètres dans le menu, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Slack Connect dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Paramètres. Cliquez sur l’onglet Canaux. En regard de Instructions pour la création de canaux Slack Connect, cliquez sur Modifier. Pour les modifier, effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur Enregistrer. Pour supprimer vos instructions, cliquez sur Désactiver les instructions.



Directives relatives à l’utilisation de Slack Connect

Donnez des directives spécifiques pour les membres qui utilisent Slack Connect. Lorsque les membres rejoignent un canal, les directives pour travailler avec des personnes extérieures à votre organisation s’affichent.

Ajouter des directives

Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Sélectionnez Outils et paramètres dans le menu, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Slack Connect dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Paramètres. En regard de Instructions pour la création de canaux Slack Connect, cliquez sur Modifier. Sélectionnez Lien pour ajouter un lien vers vos directives, ou sélectionnez Texte pour les saisir dans une zone de texte. Cliquez sur Activer les directives.



Modifier ou désactiver des directives

Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Sélectionnez Outils et paramètres dans le menu, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Slack Connect dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Modifier en regard de Directives relatives à l’utilisation de Slack Connect. Pour les modifier, effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur Enregistrer. Pour supprimer les directives, cliquez sur Désactiver les directives.