Slack Connect : Donner des directives aux membres de votre organisation
Slack Connect : Donner des directives aux membres de votre organisation
Les propriétaires et les administrateurs de l’organisation peuvent fournir aux membres des instructions sur la manière de demander la création de canaux Slack Connect, et des recommandations sur la manière de collaborer avec des personnes externes.
Instructions pour la création de canaux Slack Connect
Ajoutez des instructions personnalisées pour vos membres, qu’ils pourront suivre afin de demander la création d’un canal Slack Connect ou en acceptant une invitation.
Ajouter des instructions
Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
Sélectionnez Outils et paramètres dans le menu, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
Cliquez sur Slack Connectdans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur l’onglet Canaux.
En regard de Instructions pour la création de canaux Slack Connect, cliquez sur Modifier.
Sélectionnez Lien pour ajouter un lien vers un document, ou sélectionnez Texte pour saisir des instructions dans une zone de texte.
Cliquez sur Activer les instructions.
Modifier ou désactiver les instructions
Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
Sélectionnez Outils et paramètres dans le menu, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
Cliquez sur Slack Connectdans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur l’onglet Canaux.
En regard de Instructions pour la création de canaux Slack Connect, cliquez sur Modifier.
Pour les modifier, effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur Enregistrer. Pour supprimer vos instructions, cliquez sur Désactiver les instructions.
Directives relatives à l’utilisation de Slack Connect
Donnez des directives spécifiques pour les membres qui utilisent Slack Connect. Lorsque les membres rejoignent un canal, les directives pour travailler avec des personnes extérieures à votre organisation s’affichent.
Ajouter des directives
Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
Sélectionnez Outils et paramètres dans le menu, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
Cliquez sur Slack Connectdans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Paramètres.
En regard de Instructions pour la création de canaux Slack Connect, cliquez sur Modifier.
Sélectionnez Lien pour ajouter un lien vers vos directives, ou sélectionnez Texte pour les saisir dans une zone de texte.
Cliquez sur Activer les directives.
Modifier ou désactiver des directives
Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
Sélectionnez Outils et paramètres dans le menu, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
Cliquez sur Slack Connectdans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur Modifier en regard de Directives relatives à l’utilisation de Slack Connect.
Pour les modifier, effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur Enregistrer. Pour supprimer les directives, cliquez sur Désactiver les directives.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Les propriétaires et les administrateurs de l’organisation.