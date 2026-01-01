Slack Connect: fornire linee guida ai membri della tua organizzazione
Slack Connect: fornire linee guida ai membri della tua organizzazione
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono fornire ai membri le istruzioni per richiedere canali di Slack Connect e linee guida per lavorare con persone di altre organizzazioni.
Istruzioni per la creazione di canali di Slack Connect
Aggiungi istruzioni personalizzate che i membri devono seguire per richiedere un canale di Slack Connect o accettare un invito da un’altra organizzazione.
Aggiungere istruzioni
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni.
Seleziona la scheda Canali.
Accanto a Istruzioni per la creazione dei canali di Slack Connect, clicca su Modifica.
Seleziona Link per aggiungere un link a documenti già esistenti oppure Testo per inserire istruzioni in un campo di testo.
Clicca su Abilita istruzioni.
Modificare o abilitare le istruzioni
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni.
Seleziona la scheda Canali.
Accanto a Istruzioni per la creazione dei canali di Slack Connect, clicca su Modifica.
Per modificare, apporta le modifiche, quindi clicca su Salva. Per rimuovere le istruzioni, clicca su Disattiva istruzioni.
Linee guida per l’utilizzo di Slack Connect
Si tratta di linee guida specifiche che i membri devono seguire quando usano Slack Connect. Quando i membri entrano in un canale, vedranno queste linee guida per lavorare con persone esterne all’organizzazione.
Aggiungere linee guida
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni.
Accanto a Istruzioni per la creazione dei canali di Slack Connect, clicca su Modifica.
Seleziona Link per aggiungere un link alle linee guida o seleziona Testo per inserirle in un campo di testo.
Clicca su Abilita le linee guida.
Modificare o disabilitare le linee guida
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni.
Accanto a Linee guida per l’utilizzo di Slack Connect, clicca su Modifica.
Per modificare, apporta le modifiche, quindi clicca su Salva. Per rimuovere le linee guida, clicca su Disabilita le linee guida.