Dopo essere stati produttivi ed efficienti al lavoro, non c'è niente di meglio che concedersi una pausa! Quando è ora di staccare la spina e ricaricare le batterie, puoi impostare Slack in modalità ferie.

Configurare Slack per il periodo di assenza

Imposta uno stato personalizzato mentre sei assente.

Gestisci le notifiche per non farti disturbare in vacanza.

Utilizza i promemoria per mantenere l'organizzazione, tua e degli altri.

Controlla Tag e reazioni quando torni al lavoro.

Impostare lo stato

Imposta uno stato personalizzato per far sapere a tutti che sei assente e quando è previsto il tuo ritorno. Puoi persino programmare uno stato in anticipo. Aggiorna l’emoji per fornire maggiori dettagli sui tuoi programmi e su quando potrai rispondere. Per esempio, puoi aggiungere un aereo mentre sei in volo e sostituirlo con una palma quando sei in spiaggia. 🏝

Un altro modo per comunicare al tuo team che non risponderai subito è impostare il tuo stato su Assente. Su Slack, comparirai come membro inattivo anche se apri l'app per dare una sbirciatina. (Ma niente sbirciatine, stacca la spina!)

Gestisci le notifiche

Il bello di andare in vacanza se il tuo team usa Slack è che le conversazioni importanti sono registrate nei canali, non nascoste nelle caselle e-mail. Ricorda di caricare e condividere le risorse con i membri della tua area di lavoro affinché possano accedere a esse mentre sei assente.

Mentre il lavoro continua senza di te, è utile impostare orari per la modalità Non disturbare. In questo modo, non riceverai notifiche sull'attività del canale mentre sei assente. L'icona Posponi accanto al tuo nome comunicherà ai tuoi colleghi che hai silenziato le notifiche.

Utilizzare i promemoria per non perdersi gli ultimi aggiornamenti

Prima di assentarti, imposta i promemoria per attività e progetti di cui devi occuparti al rientro. Puoi anche chiedere a Slack di ricordarti in seguito un messaggio o una conversazione particolare da seguire.

Se ci sono canali la cui attività dipende dal tuo intervento o dalla tua approvazione, puoi programmare un promemoria giornaliero per ricordare al canale che sarai assente.

Suggerimento: chiedi agli altri membri della tua area di lavoro di impostare i promemoria al posto tuo se ci sono novità mentre non ci sei.

Non lasciarsi sfuggire le belle idee

Finalmente hai capito come completare quel report? Qualcosa in viaggio ti ha dato lo spunto per un nuovo progetto? Anche se il nostro consiglio rimane quello di staccare completamente la spina, puoi comunque inviarti delle note per non dimenticare le idee per il lavoro che ti vengono mentre sei in vacanza.

Suggerimento: quando torni e appena ritrovi stabilità, carica le foto della vacanza sul canale social #foto-vacanze della tua area di lavoro! 📸