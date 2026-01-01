Quem usa workspaces gratuitos têm limites de uso específicos. Continue lendo para saber mais sobre a retenção de mensagens, arquivos e dados, bem como os limites de instalação de apps.

Dica: O upgrade para um plano pago remove os limites de mensagens, arquivos e apps, além de disponibilizar mais opções para retenção de dados.



Limites de uso

Limite de visibilidade de mensagens e arquivos

Visualize e pesquise mensagens e arquivos dos últimos 90 dias. Arquivos incluem clipes, PDFs, documentos, imagens, capturas de tela, áudio e vídeo. Quando um workspace atinge o limite de visibilidade, o Slack começa a ocultar mensagens e arquivos com mais de 90 dias a fim de criar espaço para os novos.

Visualize e pesquise mensagens e arquivos dos últimos 90 dias. Arquivos incluem clipes, PDFs, documentos, imagens, capturas de tela, áudio e vídeo. Quando um workspace atinge o limite de visibilidade, o Slack começa a ocultar mensagens e arquivos com mais de 90 dias a fim de criar espaço para os novos. Limite de mensagens em alto volume

A versão gratuita do Slack restringe o uso para armazenamento e spam, e é possível que você não consiga enviar muitas mensagens ou arquivos em um curto período de tempo. Caso você tenha problemas para enviar novas mensagens, é recomendável analisar seus apps, bots e outros sistemas que possam estar enviando um grande volume de mensagens.

A versão gratuita do Slack restringe o uso para armazenamento e spam, e é possível que você não consiga enviar muitas mensagens ou arquivos em um curto período de tempo. Caso você tenha problemas para enviar novas mensagens, é recomendável analisar seus apps, bots e outros sistemas que possam estar enviando um grande volume de mensagens. Retenção de dados

Proprietários de workspaces podem usar as configurações básicas de retenção de dados: manter todas as mensagens e arquivos por um ano ou excluí-los após 90 dias. Se você decidir excluir mensagens e arquivos após 90 dias, todos os itens que ficarem ocultos após o limite ser atingido serão automaticamente excluídos. A partir de 26 de agosto de 2024, os dados do cliente (como mensagens e histórico de arquivos) com mais de um ano poderão ser excluídos continuamente dos workspaces no plano gratuito de acordo com os termos descritos no Contrato de Serviços Principais e na Documentação de Confiança e Conformidade.

Proprietários de workspaces podem usar as configurações básicas de retenção de dados: manter todas as mensagens e arquivos por um ano ou excluí-los após 90 dias. Se você decidir excluir mensagens e arquivos após 90 dias, todos os itens que ficarem ocultos após o limite ser atingido serão automaticamente excluídos. A partir de 26 de agosto de 2024, os dados do cliente (como mensagens e histórico de arquivos) com mais de um ano poderão ser excluídos continuamente dos workspaces no plano gratuito de acordo com os termos descritos no Contrato de Serviços Principais e na Documentação de Confiança e Conformidade. Limite para a instalação de apps

É possível adicionar até dez apps personalizados ou de terceiros. Se o workspace atingir o limite de apps e integrações, é possível desinstalar apps a fim de liberar espaço para os novos.

Dica: caso você queira trocar do plano pago por um workspace gratuito, leia o guia sobre as limitações de recursos na versão gratuita do Slack para entender como sua experiência será afetada.