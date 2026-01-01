Se utilizzi un’area di lavoro gratuita, devi sapere che esistono limiti di utilizzo specifici. Continua a leggere per scoprire di più sui limiti relativi ai messaggi, ai file, alla conservazione dei dati e all’installazione di app.
Suggerimento:passando a un piano a pagamento, i limiti relativi ai messaggi, ai file e alle app verranno rimossi e saranno disponibili più opzioni di conservazione dei dati.
Limiti di utilizzo
Limite relativo alla visibilità di messaggi e file Puoi visualizzare e cercare i messaggi e i file degli ultimi 90 giorni. Per file si intendono elementi quali clip, PDF, documenti, immagini, screenshot e file audio e video. Quando l’area di lavoro raggiunge il limite di visibilità, Slack inizia a nascondere i messaggi e i file più vecchi di 90 giorni per fare spazio ai nuovi.
Limite per volume elevato di messaggi La versione gratuita di Slack limita l'uso per l'archiviazione e lo spam e potrebbe essere impedito l'invio di troppi messaggi o file in un breve periodo di tempo. Se hai problemi a inviare nuovi messaggi, ti consigliamo di rivedere le tue app, i bot e altri sistemi che potrebbero inviare un volume elevato di messaggi.
Conservazione dei dati I proprietari dell’area di lavoro possono utilizzare le impostazioni base di conservazione dei dati per conservare tutti i messaggi e i file per un anno o eliminarli dopo 90 giorni. Se scegli di eliminare i messaggi e i file dopo 90 giorni, verranno automaticamente eliminati quelli nascosti dal limite di messaggi e file. A partire dal 26 agosto 2024, i dati dei clienti, come la cronologia di file e messaggi, più vecchi di un anno potranno essere eliminati su base continuativa dalle aree di lavoro con il piano Free, seguendo i termini descritti nel Contratto principale per i servizi e nella documentazione su affidabilità e conformità.
Limite di installazione di app Puoi aggiungere fino a 10 app di terze parti o personalizzate. Se l’area di lavoro raggiunge il limite di integrazioni e app, puoi disinstallare alcune app per fare spazio a quelle nuove.