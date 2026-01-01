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Os proprietários e administradores podem supervisionar suas organizações Enterprise do Slack no painel do administrador: um local único para gerenciar configurações, membros, canais e muito mais, para todos os workspaces de uma organização Enterprise.
Como acessar o painel do administrador
No computador, clique no
nome da organização no canto superior esquerdo.
Passe o mouse sobre
Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
Você será direcionado para o painel do administrador, em uma nova página do seu navegador. Clique nos itens da barra lateral esquerda para expandir as seções e encontrar as configurações disponíveis.
Confira aqui uma visão geral de algumas ações que podem ser realizadas em cada seção do painel do administrador. Leve em consideração que tudo o que for configurado no painel do administrador será aplicado em todos os workspaces da sua organização. Para gerenciar algo de um workspace específico, acesse
Gerenciar um workspace na organização Enterprise.
Organização
Gerenciar workspaces, apps e migrações:
Pessoas
Configurar contas de membros e grupos de IdP:
Canais
Adicionar membros, editar workspaces, gerenciar permissões de postagem e muito mais para todos os canais da organização:
Slack Connect
Ajustar as configurações de canais e mensagens diretas (MDs) para trabalhar com pessoas de outras empresas:
Faturamento
Analise um resumo das informações de faturamento e crie um relatório sobre os membros faturáveis:
Observação: para obter outras informações ou fazer alterações nos seus dados de faturamento, entre em contato com o seu Gerente da conta do Slack.
Análise
Use dados para entender melhor as mensagens, os canais e os membros da organização:
Segurança
Defina as configurações de segurança para dispositivos móveis e logon único,exporte conteúdos e crie barreiras de informação:
Configurações
Gerencie as configurações da organização, permissões para recursos específicos, retenção de arquivos e mensagens e funções do sistema:
Quem pode usar este recurso?
Proprietários de organização e administradores de organização
Disponível nos planos
Enterprise
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