Os proprietários e administradores podem supervisionar suas organizações Enterprise do Slack no painel do administrador: um local único para gerenciar configurações, membros, canais e muito mais, para todos os workspaces de uma organização Enterprise.



Como acessar o painel do administrador

No computador, clique no nome da organização no canto superior esquerdo.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.

Você será direcionado para o painel do administrador, em uma nova página do seu navegador. Clique nos itens da barra lateral esquerda para expandir as seções e encontrar as configurações disponíveis.



Um tour rápido

Confira aqui uma visão geral de algumas ações que podem ser realizadas em cada seção do painel do administrador. Leve em consideração que tudo o que for configurado no painel do administrador será aplicado em todos os workspaces da sua organização. Para gerenciar algo de um workspace específico, acesse Gerenciar um workspace na organização Enterprise.



Organização

Gerenciar workspaces, apps e migrações:



Pessoas

Configurar contas de membros e grupos de IdP:



Canais

Adicionar membros, editar workspaces, gerenciar permissões de postagem e muito mais para todos os canais da organização:



Slack Connect

Ajustar as configurações de canais e mensagens diretas (MDs) para trabalhar com pessoas de outras empresas:



Faturamento

Analise um resumo das informações de faturamento e crie um relatório sobre os membros faturáveis:

Observação: para obter outras informações ou fazer alterações nos seus dados de faturamento, entre em contato com o seu Gerente da conta do Slack.



Análise

Use dados para entender melhor as mensagens, os canais e os membros da organização:



Segurança

Defina as configurações de segurança para dispositivos móveis e logon único,exporte conteúdos e crie barreiras de informação:



Configurações

Gerencie as configurações da organização, permissões para recursos específicos, retenção de arquivos e mensagens e funções do sistema: