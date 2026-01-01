Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen können ihre Slack Enterprise-Organisation über das Administratoren-Dashboard überwachen – eine zentrale Anlaufstelle zur Verwaltung von Einstellungen, Mitgliedern, Channels und vielem mehr für alle Workspaces in einer Enterprise-Organisation.



So greifst du auf das Administratoren-Dashboard zu

Klicke auf dem Desktop oben links auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.

Du wirst auf einer neuen Seite in deinem Browser zum Administratoren-Dashboard weitergeleitet. Klicke auf die Elemente in der linken Seitenleiste, um die Ordner zu erweitern und die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen.



Eine kurze Tour

Hier findest du eine Übersicht über einige der Aktionen, die du in den einzelnen Ordnern des Administratoren-Dashboards durchführen kannst. Beachte, dass alles, was du im Administratoren-Dashboard konfigurierst, für jeden Workspace in deiner Organisation übernommen wird. Wenn du etwas für einen bestimmten Workspace ändern möchtest, rufe stattdessen Workspaces in deiner Enterprise-Organisation verwalten auf.



Organisation

Workspaces, Apps und Migrationen verwalten:



Leute

Mitglieder-Accounts und IDP-Gruppen einrichten



Channels

Mitglieder hinzufügen, Workspaces bearbeiten, Posting-Berechtigungen verwalten und mehr für alle Channels in deiner Organisation:



Slack Connect

Einstellungen für Channels und Direktnachrichten (DMs) anpassen, die du für die Zusammenarbeit mit Leuten aus anderen Unternehmen verwendest:



Rechnungsstellung

Sieh eine Zusammenfassung deiner Abrechnungsinformationen ein und erstelle einen Bericht über abrechnungspflichtige Mitglieder:

Hinweis: Für weitere Informationen zur Rechnungsstellung oder um Änderungen an deiner Abrechnung vorzunehmen, wende dich bitte an deinen Account-Betreuer bei Slack.



Analytik

Anhand von Daten mehr über die Nachrichten, Channels und Mitglieder in deiner Organisation erfahren:



Sicherheit

Dein Einmaliges Anmelden und mobile Sicherheitseinstellungen konfigurieren, Inhalte exportieren und Informationsbarrieren erstellen:



Einstellungen

Organisationseinstellungen, Berechtigungen für bestimmte Funktionen, die Aufbewahrung von Nachrichten und Dateien sowie Systemrollen verwalten: