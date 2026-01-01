Leitfaden zum Slack-Administratoren-Dashboard
Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen können ihre Slack Enterprise-Organisation über das Administratoren-Dashboard überwachen – eine zentrale Anlaufstelle zur Verwaltung von Einstellungen, Mitgliedern, Channels und vielem mehr für alle Workspaces in einer Enterprise-Organisation.
So greifst du auf das Administratoren-Dashboard zu
- Klicke auf dem Desktop oben links auf deinen Organisationsnamen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
Du wirst auf einer neuen Seite in deinem Browser zum Administratoren-Dashboard weitergeleitet. Klicke auf die Elemente in der linken Seitenleiste, um die Ordner zu erweitern und die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen.
Eine kurze Tour
Hier findest du eine Übersicht über einige der Aktionen, die du in den einzelnen Ordnern des Administratoren-Dashboards durchführen kannst. Beachte, dass alles, was du im Administratoren-Dashboard konfigurierst, für jeden Workspace in deiner Organisation übernommen wird. Wenn du etwas für einen bestimmten Workspace ändern möchtest, rufe stattdessen Workspaces in deiner Enterprise-Organisation verwalten auf.
Organisation
Workspaces, Apps und Migrationen verwalten:
Leute
Mitglieder-Accounts und IDP-Gruppen einrichten
- Mitglieder aus deiner Enterprise-Organisation abmelden
- Profile ansehen und bearbeiten
- Account eines Mitglieds deaktivieren
- Identitäts-Provider-Gruppen mit deiner Enterprise-Organisation verbinden
Channels
Mitglieder hinzufügen, Workspaces bearbeiten, Posting-Berechtigungen verwalten und mehr für alle Channels in deiner Organisation:
Slack Connect
Einstellungen für Channels und Direktnachrichten (DMs) anpassen, die du für die Zusammenarbeit mit Leuten aus anderen Unternehmen verwendest:
- Einstellungen und Berechtigungen für Slack Connect-Channels verwalten
- Einstellungen und Berechtigungen für Slack Connect-DMs verwalten
Rechnungsstellung
Sieh eine Zusammenfassung deiner Abrechnungsinformationen ein und erstelle einen Bericht über abrechnungspflichtige Mitglieder:
Hinweis: Für weitere Informationen zur Rechnungsstellung oder um Änderungen an deiner Abrechnung vorzunehmen, wende dich bitte an deinen Account-Betreuer bei Slack.
Analytik
Anhand von Daten mehr über die Nachrichten, Channels und Mitglieder in deiner Organisation erfahren:
Sicherheit
Dein Einmaliges Anmelden und mobile Sicherheitseinstellungen konfigurieren, Inhalte exportieren und Informationsbarrieren erstellen:
- Einstellungen für Einmaliges Anmelden verwalten
- Sicherheitsfunktionen wie die obligatorische Zwei-Faktor-Authentifizierung verwalten
- Deine Workspace-Daten exportieren
- Informationsbarrieren in Slack einrichten
Einstellungen
Organisationseinstellungen, Berechtigungen für bestimmte Funktionen, die Aufbewahrung von Nachrichten und Dateien sowie Systemrollen verwalten:
- Die Standardsprache festlegen
- Funktionen wie Workflow-Builder aktivieren
- Berechtigungen für die Tools für das Channel-Management verwalten
- Aufbewahrungsdauer von Nachrichten und Dateien anpassen
- Mitglieder zu Systemrollen zuweisen
- Organisationsinhaber und Organisationsadministratoren
- Verfügbar für Enterprise-Pläne