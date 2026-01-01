Guida alla dashboard di amministrazione di Slack
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono supervisionare la loro organizzazione Enterprise di Slack dalla dashboard di amministrazione: un unico punto di controllo per gestire le impostazioni, i membri, i canali e altro ancora per tutte le aree di lavoro di un’organizzazione Enterprise.
Come accedere alla dashboard di amministrazione
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione in alto a sinistra.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Verrai indirizzato alla dashboard di amministrazione in una nuova pagina del browser. Clicca sugli elementi nella barra laterale sinistra per espandere le sezioni e trovare le impostazioni disponibili.
Una breve presentazione
Ecco una panoramica di alcune delle azioni che è possibile eseguire in ciascuna sezione della dashboard di amministrazione. Ricorda che le configurazioni impostate nella dashboard di amministrazione saranno applicate a tutte le aree di lavoro dell’organizzazione. Se invece desideri gestire gli aspetti di una determinata area di lavoro, consulta Gestire un’area di lavoro nell’organizzazione Enterprise.
Organizzazione
Gestisci aree di lavoro, app e migrazioni:
Persone
Configura gli account dei membri e i gruppi IDP:
- Disconnettere i membri dall’organizzazione Enterprise
- Visualizzare e modificare i profili
- Disattivare l’account di un membro
- Connettere i gruppi del provider di identità all’organizzazione Enterprise
Canali
Aggiungi membri, modifica le aree di lavoro, gestisci le autorizzazioni per postare e altro ancora per tutti i canali nell’organizzazione:
Slack Connect
Modifica le impostazioni dei canali e dei messaggi diretti (MD) che utilizzi per lavorare con persone di altre aziende:
- Gestire le impostazioni e le autorizzazioni per i canali di Slack Connect
- Gestire le impostazioni e le autorizzazioni per i MD di Slack Connect
Fatturazione
Controlla il riepilogo delle tue informazioni di fatturazione e crea un report dei membri fatturabili:
Nota: per ulteriori informazioni di fatturazione o per apportare modifiche alla procedura di fatturazione, contatta il Dirigente dell’account di Slack.
Statistiche
Utilizza i dati per sapere di più sui messaggi, i canali e i membri dell’organizzazione:
- Visualizzare la dashboard delle statistiche di Slack
- Comprendere i dati nella dashboard delle statistiche di Slack
Sicurezza
Configura il Single Sign-On e le impostazioni di sicurezza per dispositivi mobili e crea blocchi delle informazioni:
- Gestire le impostazioni per il Single Sign-On
- Gestire le funzioni di sicurezza come l’autenticazione a due fattori obbligatoria
- Esportare i dati dell’area di lavoro
- Creare blocchi delle informazioni su Slack
Impostazioni
Gestisci le impostazioni dell’organizzazione, le autorizzazioni per funzioni specifiche, i criteri di conservazione di file e messaggi e i ruoli di sistema:
- Impostare la lingua predefinita
- Abilitare funzioni come il Workflow Builder
- Gestire le autorizzazioni per gli strumenti di gestione del canale
- Personalizzare la conservazione di messaggi e file
- Assegnare membri a ruoli di sistema
- I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione
- Disponibile per i piani Enterprise