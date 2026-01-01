Veja arquivos no Slack com apps de compartilhamento e armazenamento de arquivos para ter todo o seu trabalho em um só lugar. Com os apps para armazenamento de arquivos desenvolvidos pelo Slack, é possível compartilhar um link e visualizar o documento direto na plataforma, bem como colaborar em tempo real. Acesse o Slack Marketplace para ver a lista completa de apps de gerenciamento de arquivos ou continue lendo informações sobre apps desenvolvidos pelo Slack.

Google Drive para Slack

Instale o app Google Drive para Slack para ver arquivos importantes do Google Drive no Slack. Quando você compartilha um arquivo do Google Drive, exibimos uma visualização pesquisável para todos no Slack.

Saiba mais sobre o Google Drive para Slack.

OneDrive e SharePoint para Slack

Gerencie e hospede seus arquivos com o OneDrive ou o SharePoint. Em seguida, faça o compartilhamento no Slack para adicionar contexto às conversas. Seus arquivos poderão ser facilmente pesquisados e visualizados no Slack, mas ainda estarão armazenados na nuvem da Microsoft.

Saiba mais sobre o OneDrive e o SharePoint para Slack.