Incorpora tus archivos a Slack con aplicaciones para el almacenamiento y uso compartido de archivos y reúne todo tu trabajo en un solo lugar. Con las aplicaciones para el almacenamiento de archivos creadas por Slack puedes compartir enlaces a tus archivos para obtener una vista previa en Slack y colaborar en tiempo real. Visita Slack Marketplace para ver la lista completa de aplicaciones de gestión de archivos o sigue leyendo y obtén más información sobre las aplicaciones creadas por Slack.

Google Drive para Slack

Instala la aplicación Google Drive para Slack para compartir tus archivos de Google Drive en Slack. Cuando compartas un archivo de tu Google Drive en Slack, se mostrará una vista previa para que resulte más fácil buscarlo.

Obtén más información sobre Google Drive para Slack.

OneDrive y SharePoint para Slack

Gestiona y aloja tus archivos con OneDrive o SharePoint. A continuación, compártelos en Slack para añadir más información a tus conversaciones. Tus archivos se podrán buscar y previsualizar fácilmente en Slack, sin dejar de estar almacenados en la nube de Microsoft.

Obtén más información sobre OneDrive y SharePoint para Slack.