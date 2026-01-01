Importez vos fichiers dans Slack grâce à des applications de partage et de stockage de fichiers afin de conserver l’ensemble de votre travail au même endroit. Les applications de stockage de fichiers intégrées à Slack vous permettent de partager un lien vers un fichier afin de le prévisualiser directement dans Slack et de collaborer en temps réel. Accédez au Slack Marketplace pour connaître toutes les applications de gestion de fichiers disponibles, ou poursuivez votre lecture pour obtenir des informations sur les applications créées par Slack.

Google Drive pour Slack

Installez l’application Google Drive pour Slack afin d’intégrer dans Slack vos fichiers importants hébergés sur Google Drive. Lorsque vous partagerez un fichier depuis Google Drive, nous en afficherons un aperçu et permettrons à quiconque de la rechercher dans Slack.

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OneDrive et SharePoint pour Slack

Utilisez OneDrive ou SharePoint pour gérer et héberger vos fichiers, puis partagez-les dans Slack pour ajouter du contexte à vos conversations. Vos fichiers pourront être facilement recherchés et prévisualisés dans Slack, tout en restant stockés dans le cloud Microsoft.

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