Os desenvolvedores na sua organização podem criar apps na plataforma do Slack que incluam etapas personalizadas para fluxos de trabalho. O desenvolvedor e os colaboradores do app podem definir permissões para determinar quem pode adicionar as etapas personalizadas do app a um fluxo de trabalho, mas os administradores poderão restringir ainda mais o acesso se desejarem.

Dica: você também pode gerenciar quem pode usar etapas personalizadas na seção Etapas, acionadores e integrações do fluxo de trabalho no painel do administrador.



Restringir o acesso a etapas personalizadas

Você pode substituir as permissões definidas pelos colaboradores do app para decidir quem pode usar uma etapa personalizada nos fluxos de trabalho que eles criam.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Apps e fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Na página Apps instalados, selecione um app da lista. Na página do app, clique na guia Etapas. Ao lado da etapa que você quer gerenciar, clique no ícone de três pontos. Selecione Editar quem pode usar esta etapa. Escolha uma opção no menu suspenso e clique em Salvar. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, clique em Integrações. Depois, clique em Apps instalados. Selecione um app da lista. Na página do app, clique na guia Etapas. Ao lado da etapa que você quer gerenciar, clique no ícone de três pontos. Selecione Edite quem pode usar esta etapa. Escolha uma opção no menu suspenso e clique em Salvar.

Observação: restringir uma etapa não a remove de nenhum fluxo de trabalho existente. Para impedir que as pessoas usem um fluxo de trabalho com etapas restritas, desinstale o app do qual elas fazem parte.