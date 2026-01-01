Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
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Gli sviluppatori dell’organizzazione possono
creare app sulla piattaforma Slack che includono passaggi personalizzati per i workflow. Lo sviluppatore dell’app e i suoi collaboratori possono impostare le autorizzazioni per determinare chi può aggiungere i passaggi personalizzati dell’app a un workflow, ma gli amministratori possono limitare ulteriormente l’accesso, se lo desiderano. Suggerimento: puoi anche gestire chi può usare i passaggi personalizzati dalla sezione Integrazioni, trigger e passaggi di workflow della dashboard di amministrazione.
Limitare l’accesso ai passaggi personalizzati
Puoi ignorare le autorizzazioni impostate dai collaboratori dell’app che stabiliscono chi può utilizzare un passaggio personalizzato nei workflow creati da loro.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Dal desktop, clicca su
Amministratore nella barra laterale. Seleziona
App e workflow dal menu per aprire Slack Marketplace. Dalla pagina
App installate, seleziona un’app dall’elenco. Dalla pagina dell’app, clicca sulla scheda
Passaggi. Accanto al passaggio che desideri gestire, clicca sull’
icona dei tre puntini . Seleziona
Modifica chi può utilizzare questo passaggio. Scegli un’opzione dal menu a discesa e poi clicca su
Salva.
Dal desktop, clicca sul
nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su
Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione. Dalla barra laterale sinistra, clicca su
Integrazioni. Poi clicca su App installate. Seleziona un’app dall’elenco.
Dalla pagina dell’app, clicca sulla scheda
Passaggi. Accanto al passaggio che desideri gestire, clicca sull’
icona dei tre puntini . Seleziona
Modifica chi può utilizzare questo passaggio. Scegli un’opzione dal menu a discesa e poi clicca su
Salva. Nota: limitare un passaggio non lo rimuove da nessun workflow esistente. Per evitare che le persone utilizzino un workflow con passaggi limitati, disinstalla l’app di cui fanno parte.
Chi può utilizzare questa funzione?
Proprietari/ amministratori dell’organizzazione e proprietari/ amministratori dell’area di lavoro
Disponibile per i
piani a pagamento Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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