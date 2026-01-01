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Como adicionar pessoas a uma mensagem direta
As mensagens diretas (MDs) são conversas entre duas ou mais pessoas, fora dos canais. É possível adicionar outras pessoas a essas conversas para manter todos informados.
O que esperar
- Quando você adiciona pessoas a uma MD, os novos membros podem ver as mensagens e os arquivos com base no histórico de conversas que você incluiu.
- Esse histórico é movido para uma nova MD em grupo que inclui os novos membros.
- Os membros da MD são notificados automaticamente com uma mensagem postada nas conversas relevantes.
Como adicionar pessoas a uma mensagem direta
Computador
Dispositivo móvel
- No computador, abra uma MD.
- Clique no(s) nome(s) no cabeçalho da conversa.
- Clique em Adicionar pessoas.
- Digite o nome da pessoa que você quer adicionar. Depois, selecione-a na lista e clique em Próximo.
- Selecione uma opção para Incluir o histórico de conversas.
- Clique em Pronto e selecione Confirmar quando estiver tudo certo.
- Em uma MD, toque no(s) nomes(s) na parte superior.
- Toque em Adicionar.
- Selecione as caixas ao lado das pessoas que você quer adicionar. Toque em Próximo.
- Selecione uma opção para Incluir o histórico de conversas e toque em Visualizar.
- Toque em Pronto quando estiver tudo certo.
Dica: caso precise adicionar mais de nove pessoas, mova uma MD em grupo para um canal privado.
Quem pode usar este recurso?
- Todos os membros (há limites estabelecidos para os convidados e membros da linha de frente)
- Disponível em todos os planos
Ótimo!
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