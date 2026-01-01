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Aggiungere persone a un messaggio diretto
I messaggi diretti (MD) sono conversazioni che avvengono tra due o più persone al di fuori dei canali. Per coinvolgere altre persone e continuare la conversazione, puoi aggiungerle a un MD.
Cosa puoi aspettarti
- Quando aggiungi persone a un MD, i messaggi e i file saranno visibili ai nuovi membri in base alla cronologia della conversazione che hai incluso.
- La cronologia della conversazione che hai incluso è spostata in un nuovo MD di gruppo che include i nuovi membri.
- I membri del MD saranno avvisati automaticamente con un messaggio postato nelle conversazioni pertinenti.
Aggiungere persone a un messaggio diretto
Desktop
Mobile
- Vai sul desktop e apri un MD.
- Clicca sui nomi nell’intestazione della conversazione.
- Fai clic su Aggiungi persone.
- Digita il nome della persona che desideri aggiungere, e poi selezionala dall’elenco e clicca su Avanti.
- Seleziona l’opzione Includi la cronologia della conversazione.
- Clicca su Fatto e seleziona Conferma quando è tutto pronto.
- Vai su un MD e tocca i nomi in alto.
- Tocca Aggiungi.
- Seleziona le caselle accanto alle persone che desideri aggiungere. Tocca Avanti.
- Seleziona l’opzione Includi la cronologia della conversazione e tocca Anteprima.
- Tocca Fatto quando è tutto pronto.
Suggerimento: per coinvolgere più di nove persone, puoi spostare un MD di gruppo in un canale privato.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri(si applicano limiti per gli ospiti e per i membri operativi)
- Disponibile per tutti i piani
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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