Por padrão, os membros (mas não os convidados ou membros da linha de frente) podem convidar novos membros para o workspace, mas os proprietários e administradores podem alterar esses convites para que a aprovação dos administradores seja obrigatória. Caso a aprovação seja obrigatória, os membros podem solicitar convites para os administradores, que poderão aceitar ou negá-los.

Dica: quer adicionar uma pessoa a um canal do seu workspace? Visite Adicionar pessoas a um canal para saber como.



Enviar um convite

A capacidade de enviar convites depende da sua função no Slack, bem como das configurações e do plano de seu workspace. Um convite permanece ativo por 30 dias após o envio. Os proprietários e administradores podem reenviar um convite pendente para reativá-lo.

Observação: Você poderá ser solicitado a verificar seu e-mail antes de enviar convites.

Versão gratuita do Slack

Na versão gratuita do Slack, proprietários, administradores e membros podem convidar novos membros para o workspace.

Computador iOS Android Clique no nome do workspace na barra lateral.

Selecione Convidar pessoas para... no menu. Insira o endereço de e-mail de qualquer pessoa que você queira convidar. Clique em Enviar e depois clique em Concluído. Na guia MDs, toque no sinal de mais. Toque em Convidar. Insira os endereços de e-mail das pessoas que você quer convidar ou toque em Convidar usando os Contatos para selecionar pessoas salvas no seu dispositivo. Toque em Enviar. Na guia MDs, toque no sinal de mais. Toque em Convidar. Insira os endereços de e-mail das pessoas que você quer convidar ou toque em Contatos para convidar pessoas salvas no seu dispositivo. Toque em Enviar.

Observação: os proprietários de workspaces podem aprovar determinados domínios de e-mail para que qualquer pessoa com um endereço de e-mail aprovado possa entrar no workspace.



Planos Pro, Business+ e Enterprise

Nos planos pagos, proprietários, administradores e membros podem convidar novos membros para o workspace. Os proprietários e administradores do workspace também podem convidar outras pessoas.

Computador iOS Android Clique no nome do workspace na barra lateral.

Selecione Convidar pessoas para... no menu. Insira o endereço de e-mail de qualquer pessoa que você queira convidar. Se você for proprietário ou administrador de workspaces, clique no menu suspenso para escolher se quer convidar membros ou convidados. Se você convidar membros, clique em Personalizar seu convite para selecionar canais padrão adicionais aos quais eles serão adicionados se aceitarem os convites. Se você convidar convidados, escolha os canais aos quais eles serão adicionados e defina um limite de tempo para as contas, se quiser. Clique em Enviar e depois clique em Concluído. Observação: não é possível enviar convites usando apps para dispositivos móveis do Slack. Na guia MDs, toque no sinal de mais. Toque em Convidar. Insira os endereços de e-mail das pessoas que você quer convidar ou toque em Convidar usando os Contatos para selecionar pessoas salvas no seu dispositivo. Toque em Enviar. Observação: não é possível enviar convites usando apps para dispositivos móveis do Slack. Na guia MDs, toque no sinal de mais. Toque em Convidar. Insira os endereços de e-mail das pessoas que você quer convidar ou toque em Contatos para convidar pessoas salvas no seu dispositivo. Toque em Enviar.

Observação: no plano Enterprise Grid, Proprietários de organizações podem impedir que seus membros ingressem em workspaces externos usando um endereço de e-mail em um domínio restrito da empresa.



Compartilhar um link de convite

Nos planos gratuito, Pro e Business+, os membros com permissão para enviar convites também podem compartilhar um link de convite. Os links de convite ficam ativos por 30 dias e podem ser usados por até 400 pessoas. Se seu link de convite expirar, encontre um proprietário ou um administrador que possa gerenciar links de convite no Slack.

Importante: qualquer pessoa que clicar no link conseguirá entrar no seu workspace. Para proteger a privacidade e a integridade do seu workspace e da nossa plataforma, lembre-se de compartilhar o link de maneira segura e somente com as pessoas que devem ter acesso aos conteúdos do workspace.

Computador iOS Android Clique no nome do workspace na barra lateral.

Selecione Convidar pessoas para... no menu. Clique em Copiar link de convite. Se quiser, clique em Editar configurações de link para escolher uma data de validade e decidir se pretende receber notificações quando alguém usar seu link. Na Guia inicial, deslize para a direita. Toque no ícone de três pontos ao lado do nome do workspace. Toque em Convidar membros. Toque em Compartilhar um link e depois envie o link para qualquer pessoa que você queira convidar. Atualmente não é possível criar links de convite no app para Android.

Observação: você não verá a opção de criar um link de convite se o logon único (SSO) tiver sido ativado para o seu workspace. Caso não veja essa opção, peça ajuda a um proprietário ou administrador.



Como solicitar um convite

Se os membros não tiverem permissão para enviar convites, eles podem solicitá-los. Os membros receberão uma notificação do Slack quando um administrador aprovar ou negar a solicitação de convite.

Computador iOS Android Clique no nome do workspace na barra lateral.

Selecione Convidar pessoas para... no menu. Insira o endereço de e-mail de qualquer pessoa que você queira convidar. Se você tem o plano Pro, Business+ ou Enterprise Grid, clique no menu suspenso para solicitar convites para membros ou convidados. Se você convidar membros, clique em Personalizar seu convite para selecionar canais padrão adicionais aos quais eles serão adicionados se aceitarem os convites. Se você convidar convidados, escolha os canais aos quais eles serão adicionados e defina um limite de tempo para as contas, se quiser. Clique em Enviar solicitação. Na Guia inicial, deslize para a direita. Toque no ícone de três pontos ao lado do nome do workspace. Toque em Convidar membros. Insira o endereço de e-mail da pessoa que você quer convidar. Você terá a opção de inserir outros e-mails quando começar a digitar. Toque em Enviar solicitação. Na Guia inicial, deslize para a direita. Toque no ícone de três pontos ao lado do nome do workspace. Toque em Convidar membros. Insira o endereço de e-mail da pessoa que você quer convidar. Você terá a opção de inserir outros e-mails quando começar a digitar. Toque na marca de seleção. Toque em Enviar solicitação.



Limite de convites

Em determinadas circunstâncias, o Slack pode limitar sua capacidade de enviar convites. Isso costuma acontecer quando você envia muitos convites, mas poucos são aceitos. Para evitar atingir o limite de convites, você pode compartilhar um link de convite.

Caso você atinja o limite de convites, todos os convites pendentes continuarão válidos. Observe que revogar convites pendentes não aumentará o limite de convites.