Standardmäßig können Mitglieder (aber nicht Gäste oder Frontline-Mitglieder) neue Mitglieder in ihre Workspaces einladen, aber Inhaber:innen sowie Administrator:innen können das so ändern, dass Einladungen eine Administratorgenehmigung erfordern. Ist eine Administratorgenehmigung erforderlich, können Mitglieder Einladungen beantragen, die dann durch Administrator:innen genehmigt oder abgelehnt werden müssen.

Tipp: Möchtest du jemanden zu einem Channel in deinem Workspace hinzufügen? Unter Leute zu einem Channel hinzufügen erfährst du, wie das geht.



Eine Einladung senden

Ob du Einladungen senden kannst, hängt von deiner Rolle in Slack sowie von deinen Workspace-Einstellungen und deinem Plan ab. Eine Einladung ist 30 Tage lang aktiv, nachdem du sie gesendet hast. Inhaber:innen und Admins können ausstehende Einladungen erneut senden, um sie zu reaktivieren.

Hinweis: Möglicherweise wirst du aufgefordert, deine E-Mail-Adresse zu bestätigen, bevor du Einladungen senden kannst.

Kostenlose Version von Slack

Bei der kostenlosen Version von Slack können Inhaberinnen und Inhaber, Administratorinnen und Administratoren sowie Mitglieder neue Mitglieder in ihren Workspace einladen.

Desktop iOS Android Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Wähle Leute einladen zu … aus dem Menü aus. Gib die E-Mail-Adressen aller Leute ein, die du einladen möchtest. Klicke auf Senden und dann auf Fertig. Tippe auf dem DMs-Tab auf das Pluszeichen. Tippe auf Einladen. Gib die E-Mail-Adressen aller Leute ein, die du einladen möchtest, oder tippe auf Aus Kontakten einladen, um Leute auszuwählen, die auf deinem Gerät gespeichert sind. Tippe auf Senden. Tippe auf dem DMs-Tab auf das Pluszeichen. Tippe auf Einladen. Gib die E-Mail-Adressen aller Leute ein, die du einladen möchtest, oder tippe auf Kontakte, um Leute einzuladen, die auf deinem Gerät gespeichert sind. Tippe auf Senden.

Hinweis: Workspace-Inhaber:innen können bestimmte E-Mail-Domains genehmigen, sodass alle mit einer genehmigten E-Mail-Adresse ihrem Workspace beitreten können.



Pro-, Business+ und Enterprise-Pläne

Bei kostenpflichtigen Plänen von Slack können Inhaberinnen und Inhaber, Administratorinnen und Administratoren sowie Mitglieder neue Mitglieder in ihren Workspace einladen. Auch Workspace-Inhaberinnen und -Inhaber sowie -Administratorinnen und -Administratoren können Gäste einladen.

Desktop iOS Android Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Wähle Leute einladen zu … aus dem Menü aus. Gib die E-Mail-Adressen aller Leute ein, die du einladen möchtest. Wenn du Workspace-Inhaber oder -Administrator bist, klicke auf das Dropdown-Menü, um auszuwählen, ob du Mitglieder oder Gäste einladen möchtest. Wenn du Mitglieder einlädst, klicke auf Deine Einladung anpassen, um zusätzliche Standard-Channels auszuwählen, zu denen sie bei Annahme der Einladungen hinzugefügt werden. Wenn du Gäste einlädst, wähle den/die Channel(s) aus, zu dem/denen sie hinzugefügt werden, und lege ggf. eine Zeitbegrenzung für ihre Accounts fest. Klicke auf Senden und dann auf Fertig. Hinweis: Es ist momentan nicht möglich, Gäste über die mobilen Apps von Slack einzuladen. Tippe auf dem DMs-Tab auf das Pluszeichen. Tippe auf Einladen. Gib die E-Mail-Adressen aller Leute ein, die du einladen möchtest, oder tippe auf Aus Kontakten einladen, um Leute auszuwählen, die auf deinem Gerät gespeichert sind. Tippe auf Senden. Hinweis: Es ist momentan nicht möglich, Gäste über die mobilen Apps von Slack einzuladen. Tippe auf dem DMs-Tab auf das Pluszeichen. Tippe auf Einladen. Gib die E-Mail-Adressen der Leute ein, die du einladen möchtest, oder tippe auf Kontakte, um Leute einzuladen, die auf deinem Gerät gespeichert sind. Tippe auf Senden.

Hinweis: Im Enterprise Grid-Plan können Org-Inhaber:innen verhindern, dass ihre Mitglieder externen Workspaces mit einer E-Mail-Adresse in einer eingeschränkten Unternehmensdomain beitreten.



Einen Einladungs-Link teilen

Bei den kostenlosen Plänen, den Pro-Plänen und den Business+ Plänen können Mitglieder mit Berechtigung zum Senden von Einladungen einen Einladungs-Link auch teilen. Jeder Link ist 30 Tage lang aktiv und kann von bis zu 400 Leuten verwendet werden. Wenn dein Einladungs-Link abgelaufen ist, bitte eine:n Inhaber:in oder eine:n Admin um Hilfe, der:die Einladungs-Links in Slack verwalten darf.

Denke daran, dass alle, die auf den Link klicken, deinem Workspace beitreten können. Um die Privatsphäre und die Integrität deines Workspace und unserer Plattform zu schützen, stelle sicher, dass du den Link auf sichere Weise und nur mit den Personen teilst, die Zugang zu den Inhalten deines Workspace haben sollen.

Desktop iOS Android Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Wähle Leute einladen zu … aus dem Menü aus. Klicke auf Einladungs-Link kopieren. Du kannst auf Link-Einstellungen bearbeiten klicken, um ein Ablaufdatum festzulegen und zu entscheiden, ob du Benachrichtigungen erhalten möchtest, wenn jemand deinen Link verwendet. Wische im Home-Tab nach rechts. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Namen deines Workspace. Tippe auf Mitglieder einladen. Tippe auf Link teilen und sende dann den Link an alle, die du einladen möchtest. Es ist zurzeit nicht möglich, Einladungs-Links in der Android-App zu erstellen.

Hinweis: Die Option, einen Einladungs-Link zu erstellen, wird nicht angezeigt, wenn in deinem Workspace Einmaliges Anmelden (SSO) aktiviert wurde. Wenn du diese Option nicht siehst, wende dich bitte für Hilfe an eine Inhaberin bzw. einen Inhaber oder eine Administratorin bzw. einen Administrator.



Eine Einladung beantragen

Wenn Mitglieder nicht berechtigt sind, Einladungen zu senden, können sie diese stattdessen beantragen. Mitglieder erhalten eine Berechtigt von Slack, wenn ein:e Administrator:in die Einladungsanfrage genehmigt oder abgelehnt hat.

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Wähle Leute einladen zu … aus dem Menü aus. Gib die E-Mail-Adressen aller Leute ein, die du einladen möchtest. Wenn du einen Pro- oder Enterprise Grid-Plan oder einen Business+ Plan verwendest, klicke auf das Dropdown-Menü, um Einladungen für Mitglieder oder Gäste anzufragen. Wenn du Mitglieder einlädst, klicke auf Deine Einladung anpassen, um zusätzliche Standard-Channels auszuwählen, zu denen sie bei Annahme der Einladungen hinzugefügt werden. Wenn du Gäste einlädst, wähle den/die Channel(s) aus, zu dem/denen sie hinzugefügt werden, und lege ggf. eine Zeitbegrenzung für ihre Accounts fest. Klicke auf Anfrage absenden. Wische im Home-Tab nach rechts. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Namen deines Workspace. Tippe auf Mitglieder einladen. Gib die E-Mail-Adresse der Person ein, die du einladen möchtest. Sobald du mit dem Eintippen beginnst, wird dir die Option zum Eingeben weiterer E-Mail-Adressen angezeigt. Tippe auf Anfrage absenden. Wische im Home-Tab nach rechts. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Namen deines Workspace. Tippe auf Mitglieder einladen. Gib die E-Mail-Adresse der Person ein, die du einladen möchtest. Sobald du mit dem Eintippen beginnst, wird dir die Option zum Eingeben weiterer E-Mail-Adressen angezeigt. Tippe auf das Häkchen. Tippe auf Anfrage absenden.



Obergrenzen für Einladungen

Unter bestimmten Umständen kann Slack deine Möglichkeiten zum Senden von Einladungen beschränken. Das passiert in der Regel, wenn du viele Einladungen gesendet hast, aber nur wenige angenommen wurden. Du vermeidest Obergrenzen für Einladungen, indem du stattdessen einen Einladungs-Link teilst.

Wenn du eine Obergrenze für Einladungen erreichst, bleiben alle ausstehenden Einladungen gültig. Bitte beachte, dass das Widerrufen ausstehender Einladungen die Obergrenze für Einladungen nicht aufhebt.