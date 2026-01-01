Para acompanhar conversas importantes com facilidade, você pode adicionar um canal ou uma mensagem direta (MD) aos favoritos. As conversas adicionadas aos favoritos aparecem na seção Favoritos da barra lateral.

Dica: caso você precise ver uma mensagem ou um arquivo com frequência, é possível salvá-lo.

Como adicionar um canal ou uma MD aos favoritos

Computador Dispositivo móvel Abra um canal ou uma MD. Clique no ícone de estrela no topo da conversa. Após organizar a barra lateral com seções personalizadas, clique em Favoritos no menu. Abra o canal ou a MD que você quer adicionar aos favoritos. Toque no canal ou no nome do(s) membro(s) no cabeçalho da conversa. Toque no ícone de três pontos no canto superior direito e em Mover para Favoritos.

Observação: Para remover uma conversa da seção Favoritos, siga as mesmas etapas acima.