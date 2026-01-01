Damit du bei wichtigen Unterhaltungen den Überblick behältst, kannst du einen Channel oder eine Direktnachricht (DM) als Favorit markieren. Als Favoriten markierte Unterhaltungen werden im Ordner Favoriten deiner Seitenleiste angezeigt.

Tipp: Wenn du oft eine einzelne Nachricht oder Datei aufrufen musst, kannst du sie speichern.

Einen Channel oder eine Direktnachricht als Favorit markieren

Desktop Mobile Geräte Öffne einen Channel oder eine Direktnachricht. Klicke oben in der Unterhaltung auf das Sternsymbol. Wenn du deine Seitenleiste mit deinen Ordnern organisiert hast, klicke im Menü auf Favoriten. Öffne den Channel oder die DM, den bzw. die du mit einer Sternmarkierung versehen möchtest. Tippe im Header der Unterhaltung auf den Namen des Channels oder Mitglieds bzw. auf die Namen der Channels oder Mitglieder. Tippe oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten und tippe dann auf In Favoriten verschieben.

Hinweis: Um eine Unterhaltung aus deinem Ordner Favoriten zu entfernen, führe die obigen Schritte aus.