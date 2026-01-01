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Damit du bei wichtigen Unterhaltungen den Überblick behältst, kannst du einen
Channel oder eine Direktnachricht (DM) als Favorit markieren. Als Favoriten markierte Unterhaltungen werden im Ordner Favoriten deiner Seitenleiste angezeigt.
Tipp: Wenn du oft eine einzelne Nachricht oder Datei aufrufen musst, kannst du sie speichern.
Einen Channel oder eine Direktnachricht als Favorit markieren
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Öffne einen Channel oder eine Direktnachricht.
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Öffne den Channel oder die DM, den bzw. die du mit einer Sternmarkierung versehen möchtest.
Tippe im Header der Unterhaltung auf den Namen des Channels oder Mitglieds bzw. auf die Namen der Channels oder Mitglieder.
Tippe oben rechts auf das
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