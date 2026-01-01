Adicione apps ao workspace para conectar as ferramentas e os serviços que você usa todos os dias e trabalhar mais, diretamente no Slack.

O que esperar

Por padrão, qualquer membro de um workspace do Slack pode instalar apps. Quando o app estiver instalado, todos os membros do workspace poderão conectar as suas contas para usá-lo.

Os proprietários do workspace podem ativar a aprovação de apps para exigir a aprovação do administrador para todos os apps. Os membros podem instalar qualquer app aprovado por um proprietário do workspace, além de poderem solicitar aprovação para outros apps. Se um app foi restringido, os membros não podem instalá-lo nem solicitar aprovação para ele.

Os apps publicados no Slack Marketplace passaram pela análise da nossa equipe, que verifica a experiência do usuário e a segurança desses apps. Caso um app não esteja listado no Slack Marketplace, aparece um banner avisando que ele não passou pela análise do Slack antes de você instalá-lo.



Dica: acesse o nosso Guia para apps no Slack para saber mais sobre apps.



Instalar um app

No computador, clique em Ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Apps. Pesquise por um app e depois clique em Adicionar. Você será direcionado ao Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Siga as instruções para instalar o app. Se o app já estiver instalado, você deverá entrar na sua conta.



Observação: se a guia Agentes e ferramentas não estiver disponível na barra lateral, procure a guia Ferramentas .



Solicitar aprovação do app

Por padrão, os membros podem solicitar a instalação de apps quando o sistema de aprovações de apps estiver ativado.

No computador, clique em Ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Apps. Pesquise um app para o qual você quer solicitar aprovação e depois clique em Adicionar. Você será direcionado ao Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Adicione uma mensagem com mais contexto sobre a solicitação. Esta etapa pode ser opcional ou exigida pelos proprietários do workspace. Clique em Enviar para enviar a solicitação. Depois que a solicitação for analisada, você receberá uma notificação do Slack.

Dica: se não aparecer a opção para solicitar apps, peça ajuda a um proprietário do workspace.



Atualizar um app

Os apps utilizam conjuntos de escopos de permissões para determinar as informações às quais podem ter acesso no Slack e como essas informações podem ser usadas. Quando um desenvolvedor altera a forma de funcionamento do app, frequentemente adiciona ou remove escopos. Para acessar uma nova funcionalidade do app, pode ser necessário conceder permissão a novos escopos através da realização de uma nova autorização para que o app se conecte ao Slack. A forma de funcionamento desta questão depende do fato de o sistema de aprovações de apps estar ativado, ou não, no workspace.

Padrão Aprovação de apps obrigatória Qualquer membro de um workspace pode analisar e aceitar novos escopos de um app usando um link de instalação fornecido pelo desenvolvedor do app:

Na maioria dos casos, os membros podem acessar os links de instalação clicando no botão Adicionar ao Slack , na página do app do Slack Marketplace.

, na página do app do Slack Marketplace. Em outros casos, o desenvolvedor do app pode incluir um link de instalação na guia Inicial do app, ou enviar uma mensagem informando os usuários sobre a necessidade de atualizar o app, juntamente com um link para isso. Qualquer membro de um workspace pode enviar uma solicitação de app usando um link de instalação fornecido pelo desenvolvedor do app:

Na maioria dos casos, os membros podem acessar os links de instalação clicando no botão Adicionar ao Slack , na página do app do Slack Marketplace.

, na página do app do Slack Marketplace. Em outros casos, o desenvolvedor do app pode incluir um link de instalação na guia Inicial do app, ou enviar uma mensagem informando os usuários sobre a necessidade de atualizar o app, juntamente com um link para isso. Depois que um proprietário do workspace ou um gerenciador de apps analisar e aprovar os novos escopos do app, qualquer membro pode concluir a atualização do app usando o link de instalação.



Reinstalar um app

Para maior segurança, realize a rotação de tokens do app periodicamente para apps personalizados e de terceiros. Se observar que um token do app foi revogado, ou se quiser realizar sua rotação, você pode reinstalar o app.

Acesse o Slack Marketplace. Clique em Gerenciar na parte superior direita. Na página Apps instalados , pesquise e selecione um app. Para um app personalizado, clique em Remover app, na parte inferior da página. Para um app de terceiros, clique na guia Configuração, na página do app. Depois, clique em Remover app. Conclua as etapas para reinstalar o app.

Observação: Se o recurso Apps aprovados estiver ativado, somente os proprietários de workspaces e os membros com permissão de gerenciar apps poderão reinstalar um app de terceiros.