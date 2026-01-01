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Observação: caso seu workspace tenha campos de perfil personalizados, lembre-se de que não é possível editá-los nos apps Slack para dispositivos móveis. Observação: Campos de perfil com um ícone de cadeado podem ser editados por um proprietário ou administrador. Se precisar editar um campo de perfil bloqueado, localize um proprietário ou administrador para pedir ajuda. Ótimo!
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