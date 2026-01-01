Ajude seus colegas a saber mais sobre você completando seu perfil. ao preencher seu perfil, não se esqueça de fazer upload de uma foto. A foto do perfil ajuda seus colegas a saber que você está no Slack. É possível adicionar o seguinte ao perfil:

Nome completo

Nome exibido

Cargo

Pronomes Nomear gravação

Pronúncia de nome

Número de telefone

Fuso horário

Observação: Por padrão, o campo de pronome fica oculto nos perfis do Slack. Caso não veja essa opção, peça ajuda a um proprietário ou administrador.



Atualizar seu perfil

Computador Dispositivo móvel Clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Perfil. Clique em Edit (Editar). Edite seu perfil e clique em Salvar alterações. Dica: no seu perfil, clique em Ver como para visualizar como seu perfil aparece para colegas e pessoas externas que usam o Slack Connect. Toque na foto do perfil na parte superior da tela. Toque em Ver perfil. Toque em Editar perfil. Edite o seu perfil e, em seguida, toque em Salvar. Observação: caso seu workspace tenha campos de perfil personalizados, lembre-se de que não é possível editá-los nos apps Slack para dispositivos móveis.

Observação: Campos de perfil com um ícone de cadeado podem ser editados por um proprietário ou administrador. Se precisar editar um campo de perfil bloqueado, localize um proprietário ou administrador para pedir ajuda.