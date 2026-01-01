Vervollständige dein Profil und hilf deinen Kolleg:innen, dich besser kennenzulernen. Vergiss beim Ausfüllen deines Profils nicht, ein Profilbild hochzuladen. Anhand deines Bildes können deine Kolleg:innen leichter erkennen, wer du in Slack bist. Alle Personen können Folgendes zu ihrem Profil hinzufügen:

Vollständiger Name

Anzeigename

Titel

Pronomen Aufnahme benennen

Aussprache des Namens

Telefonnummer

Zeitzone

Hinweis: Standardmäßig ist das Pronomenfeld in Slack-Profilen ausgeblendet. Wenn du diese Option nicht siehst, wende dich bitte für Hilfe an eine Inhaberin bzw. einen Inhaber oder eine Administratorin bzw. einen Administrator.



Aktualisiere dein Profil

Desktop Mobile Geräte Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Profile. Klicke auf Edit (Bearbeiten). Bearbeite dein Profil und klicke dann auf Änderungen speichern. Tipp: Klicke in deinem Profil auf Ansicht als, um dir eine Vorschau anzusehen, wie dein Profil für Kolleg:innen oder externe Personen aussieht, die Slack Connect verwenden. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Profil anzeigen. Tippe auf Profil bearbeiten. Bearbeite dein Profil und tippe auf Speichern. Hinweis: Wenn benutzerdefinierte Profilfelder in deinem Workspace vorhanden sind, denk daran, dass du sie nicht über die Slack-Apps für Mobilgeräte bearbeiten kannst.

Hinweis: Profilfelder mit einem Schlüsselsymbol können nur von Inhaber:innen oder Administrator:innen bearbeitet werden. Wenn du ein gesperrtes Profilfeld bearbeiten musst, wende dich an eine:n Inhaber:in oder Administrator:in, um Hilfe zu erhalten.