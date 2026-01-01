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Vervollständige dein Profil und hilf deinen Kolleg:innen, dich besser kennenzulernen. Vergiss beim Ausfüllen deines Profils nicht,
ein Profilbild hochzuladen. Anhand deines Bildes können deine Kolleg:innen leichter erkennen, wer du in Slack bist. Alle Personen können Folgendes zu ihrem Profil hinzufügen:
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Hinweis: Wenn benutzerdefinierte Profilfelder in deinem Workspace vorhanden sind, denk daran, dass du sie nicht über die Slack-Apps für Mobilgeräte bearbeiten kannst. Hinweis: Profilfelder mit einem Schlüsselsymbol können nur von Inhaber:innen oder Administrator:innen bearbeitet werden. Wenn du ein gesperrtes Profilfeld bearbeiten musst, wende dich an eine:n Inhaber:in oder Administrator:in, um Hilfe zu erhalten. Super!
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