Aidez vos collègues à mieux vous connaître en complétant votre profil. à mesure que vous renseignez votre profil, n’oubliez pas de charger une photo de profil. Votre photo facilitera votre identification dans Slack par les membres de votre équipe. Les utilisateurs peuvent ajouter les informations suivantes dans leur profil :

Nom et prénom

Nom d’affichage

Titre

Pronoms Nom de l’enregistrement

Prononciation du nom

Numéro de téléphone

Fuseau horaire

Remarque : par défaut, le champ des pronoms est masqué dans les profils Slack. Si cette option ne s’affiche pas, contactez un propriétaire ou un administrateur pour obtenir de l’aide.



Mettre à jour votre profil

Ordinateur Accès sur appareil mobile Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Profil. Cliquez sur Edit (Modifier). Modifiez votre profil, puis cliquez sur Enregistrer les modifications. Conseil : À partir de votre profil, cliquez sur View as (Afficher en tant que) pour savoir comment apparaît votre profil aux yeux de collègues ou de personnes externes qui utilisent Slack Connect. Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran. Appuyez sur Afficher le profil. Appuyez sur Modifier le profil. Modifiez votre profil, puis appuyez sur Enregistrer. Remarque : si votre espace de travail comporte des champs de profil personnalisés, gardez à l’esprit qu’il n’est pas possible de les modifier à partir des applis mobiles Slack.

Remarque : Les champs de profil assortis d’une icône cadenas sont modifiables uniquement par un propriétaire ou administrateur. Si vous devez modifier un champ de profil verrouillé, demandez l’aide d’un propriétaire ou administrateur.