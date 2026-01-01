É possível silenciar canais e mensagens diretas (MDs) específicos se você não deseja receber notificações sobre essas conversas. Embora as conversas silenciadas normalmente sejam ocultadas da sua barra lateral, você ainda verá nela estas notificações:

Selos numerados aparecerão próximos às conversas, caso você seja mencionado ou receba uma MD.

Na parte superior da sua barra lateral, as Conversas aparecerão em negrito se alguém responder a uma mensagem que você enviar em uma conversa silenciada.

Dica: Ajuste suas preferências para exibir ou ocultar conversas silenciadas na sua barra lateral.



Silenciar um canal

Computador Dispositivo móvel Abra o canal que gostaria de silenciar. Clique no ícone de notificações na parte superior do canal. Selecione Silenciar e ocultar. Abra o canal que você gostaria de silenciar. Toque no nome do canal. Selecione Silenciar canal.



Silenciar uma MD

Computador Dispositivo móvel Abra a MD que você gostaria de silenciar. Clique no ícone de notificações. As MDs com apenas uma pessoa serão silenciadas automaticamente. Em MDs com mais de uma pessoa, selecione Silenciar e ocultar. Abra a MD que gostaria de silenciar. Toque no(s) nomes(s) na parte superior. Toque em Configurações e detalhes. Toque no botão ao lado de Silenciar.

Observação: Silenciar uma MD não afetará as mensagens enviadas pelas mesmas pessoas em outras conversas.



Silenciar uma MD com um app ou bot

Apps e bots conectados ao seu workspace podem enviar mensagens a você em MDs dedicadas. Para silenciar uma MD com um app ou bot, siga as etapas abaixo:

Computador Dispositivo móvel No seu computador, clique em Ferramentas. Clique em Apps. Pesquise e selecione o app ou o bot que você quer silenciar. Clique no nome do app ou do bot no cabeçalho da conversa. Abaixo do nome do app ou do bot, clique em Silenciar. Toque na guia Início na parte inferior da tela. Pesquise e selecione o app ou o bot que você quer silenciar. Toque no nome do app e depois em Configurações e detalhes. Toque no botão ao lado de Silenciar.

Observação: Não é possível silenciar as notificações do Slackbot.



Silenciar um canal temporariamente

Você pode silenciar um canal por um curto período — por uma hora ou até o dia seguinte.