Du kannst bestimmte Channels und Direktnachrichten (DMs) stummschalten, wenn du keine Benachrichtigungen für diese Unterhaltungen erhalten möchtest. Stummgeschaltete Unterhaltungen werden zwar in deiner Seitenleiste verborgen, folgende Benachrichtigungen in der Seitenleiste werden jedoch weiterhin eingeblendet:

Wenn du erwähnt wirst oder eine DM erhältst, erscheinen neben den Unterhaltungen nummerierte Badges.

Oben in der Seitenleiste werden Threads fett angezeigt, wenn jemand auf eine Nachricht antwortet, die du in einer stummgeschalteten Unterhaltung gesendet hast.

Tipp: Passe deine persönlichen Einstellungen an, um stummgeschaltete Unterhaltungen in deiner Seitenleiste anzuzeigen oder auszublenden.



Stummschaltung von Channels

Desktop Mobil Öffne den Channel, den du stummschalten möchtest. Klicke oben im Channel auf das Symbol für Benachrichtigungen. Wähle Stummschalten und ausblenden aus. Öffne den Channel, den du stummschalten möchtest. Tippe auf den Channel-Namen. Wähle Channel stummschalten.



Direktnachrichten stummschalten

Desktop Mobil Öffne die DM, die du stummschalten möchtest. Klicke auf das Symbol für Benachrichtigungen. DMs mit einer Person werden automatisch stummgeschaltet. Wähle für DMs mit mehr als einer Person Stummschalten und ausblenden aus. Öffne die Direktnachricht, die du stummschalten möchtest. Tippe oben auf den/die Namen. Tippe auf Einstellungen und Details. Tippe auf den Umschalt-Button neben Stummschalten.

Hinweis: Das Stummschalten einer DM hat keine Auswirkungen auf Nachrichten, die von denselben Personen in anderen Unterhaltungen gesendet werden.



DMs mit einer App oder einem Bot stummschalten

Apps und Bots, die mit deinem Workspace verknüpft sind, können dir Nachrichten in speziellen DMs senden. Führe die folgenden Schritte aus, um eine DM mit einer App oder einem Bot stummzuschalten:

Desktop Mobil Klicke auf dem Desktop auf Tools. Klicke auf Apps. Suche und wähle die App oder den Bot aus, die oder den du stummschalten möchtest. Klicke im Header der Unterhaltung auf den App- oder Bot-Namen. Klicke unter dem App- oder Bot-Namen auf Stummschalten. Tippe auf die Registerkarte Home am unteren Bildschirmrand. Suche und wähle die App oder den Bot aus, die oder den du stummschalten möchtest. Tippe auf den Namen der App und anschließend auf Einstellungen und Details. Tippe auf den Umschalt-Button neben Stummschalten.

Hinweis: Benachrichtigungen von Slackbot können nicht stummgeschaltet werden.



Einen Channel vorübergehend stummschalten

Du kannst einen Channel für kurze Zeit stummschalten – entweder für eine Stunde oder bis zum nächsten Tag.