Puoi silenziare determinati canali e messaggi diretti (MD) se non vuoi ricevere notifiche per tali conversazioni. Anche se di solito le conversazioni silenziate sono nascoste dalla barra laterale, potrai comunque vedere queste notifiche nella stessa:
Se ti taggano o ti inviano un MD, accanto alle conversazioni comparirà un badge con un numero.
Nella parte superiore della barra laterale, Conversazioni apparirà in grassetto se qualcuno risponde a un messaggio che hai inviato in una conversazione silenziata.
Suggerimento: modifica le tue preferenze per mostrare o nascondere le conversazioni silenziate nella barra laterale.
Silenziare un canale
Desktop
Dispositivo mobile
Apri il canale da silenziare.
Clicca sull’icona Notifichenella parte superiore del canale.
Seleziona Silenzia e nascondi.
Apri il canale da silenziare.
Tocca il nome del canale
Seleziona Silenzia canale.
Silenziare un MD
Desktop
Dispositivo mobile
Apri l’MD che vorresti silenziare.
Clicca sull’icona Notifiche. Gli MD con una persona verranno silenziati in automatico. Negli MD con più di una persona, seleziona Silenzia e nascondi.
Apri l’MD che vorresti silenziare.
Tocca i nomi nella parte superiore.
Tocca Impostazioni e dettagli.
Tocca il tasto di attivazione accanto a Silenzia.
Nota: silenziare un MD non avrà alcun impatto sui messaggi inviati dalle stesse persone in altre conversazioni.
Silenziare un MD con un’app o un bot
Le app e i bot collegati all’area di lavoro possono inviare messaggi in MD dedicati. Per silenziare un MD con un’app o un bot, segui questi passaggi:
Desktop
Dispositivo mobile
Dal desktop, clicca su Strumenti.
Clicca su App.
Cerca e seleziona l’app o il bot che vorresti silenziare.
Clicca sul nome dell’app o del bot nell’intestazione della conversazione.
Sotto il nome dell’app o del bot, clicca su Silenzia.
Tocca la scheda Home nella parte inferiore dello schermo.
Cerca e seleziona l’app o il bot che vorresti silenziare.
Tocca il nome dell’app, quindi tocca Impostazioni e dettagli.
Tocca il tasto di attivazione accanto a Silenzia.
Nota:non è possibile silenziare le notifiche di Slackbot.
Silenzia un canale temporaneamente
Puoi silenziare un canale per un breve periodo di tempo: per un’ora oppure fino al giorno successivo.
Dal desktop, apri il canale che vorresti silenziare.
Clicca sull’icona Notifichenella parte superiore del canale.
Passa il puntatore del mouse su Altre opzioni, e sotto Silenzia temporaneamente... scegli per quanto tempo silenziare le notifiche.