O Slack é uma plataforma de mensagens baseada em canais. Seu workspace Slack é onde as pessoas podem trabalhar juntas, conectar todas as suas ferramentas de software e serviços e encontrar as informações necessárias para trabalhar da melhor forma possível. Continue lendo para saber como criar seu workspace e começar a usar o Slack.

Considerações importantes

Ao criar um workspace, você passa a ser o proprietário principal do workspace.

Se você planeja usar o Slack para trabalhar, use um endereço de e-mail com o domínio da sua empresa para criar seu workspace.

Observação: Se você usa o Salesforce, pode criar um workspace no Slack automaticamente integrado à organização do Salesforce para configurar recursos como canais do Salesforce e o Agentforce.



Criar um workspace para sua equipe

Computador iOS Android Acesse https://slack.com/get-started#/createnew. Insira seu endereço de e-mail e clique em Continuar. Outra opção é usar sua conta da Apple ou do Google. Verifique se você recebeu um código de confirmação por e-mail. Insira o código, clique em Criar um workspace e siga as instruções. Boas-vindas ao Slack! Agora, vamos aprender a convidar colegas de trabalho. Abra o app Slack. Toque em Primeiros passos. Toque em Continuar com e-mail ou use sua conta da Apple ou do Google. Verifique se recebeu a confirmação por e-mail e toque em Confirmar endereço de e-mail para voltar para o Slack. Toque em Criar um novo workspace e siga as instruções. Boas-vindas ao Slack! Agora, vamos aprender a convidar colegas de trabalho. Abra o app Slack. Toque em Primeiros passos . Insira seu endereço de email. Verifique se recebeu a confirmação por e-mail e toque em Confirmar endereço de e-mail para voltar para o Slack. Toque em Criar um novo workspace Slack e siga as instruções. Boas-vindas ao Slack! Agora, vamos aprender a convidar colegas de trabalho.

Observação: se você não recebeu o código de confirmação, confira estas dicas de solução de problemas. Se o problema persistir, fale com a nossa equipe de suporte. Nós estamos aqui para ajudar!



Qual é o próximo passo?

Está quase tudo pronto para você trabalhar no Slack Se precisar de mais ajuda para começar, veja os recursos abaixo: