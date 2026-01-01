Primeiros passos
Este é o Slack! Agradecemos sua presença. Vamos dar os primeiros passos!
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O Slack é uma plataforma de mensagens baseada em canais. Seu workspace Slack é onde as pessoas podem trabalhar juntas, conectar todas as suas ferramentas de software e serviços e encontrar as informações necessárias para trabalhar da melhor forma possível. Continue lendo para saber como criar seu workspace e começar a usar o Slack.
Considerações importantes
Ao criar um workspace, você passa a ser o
proprietário principal do workspace. Se você planeja usar o Slack para trabalhar, use um endereço de e-mail com o domínio da sua empresa para criar seu workspace.
Observação: Se você usa o Salesforce, pode criar um workspace no Slack automaticamente integrado à organização do Salesforce para configurar recursos como canais do Salesforce e o Agentforce.
Criar um workspace para sua equipe
Computador
iOS
Android
Acesse
https://slack.com/get-started#/createnew. Insira seu endereço de e-mail e clique em
Continuar. Outra opção é usar sua conta da Apple ou do Google. Verifique se você recebeu um código de confirmação por e-mail.
Insira o código, clique em
Criar um workspace e siga as instruções. Boas-vindas ao Slack!
Agora, vamos aprender a
convidar colegas de trabalho.
Abra o
app Slack. Toque em
Primeiros passos. Toque em
Continuar com e-mail ou use sua conta da Apple ou do Google. Verifique se recebeu a confirmação por e-mail e toque em
Confirmar endereço de e-mail para voltar para o Slack. Toque em
Criar um novo workspace e siga as instruções. Boas-vindas ao Slack!
Agora, vamos aprender a
convidar colegas de trabalho.
Abra o
app Slack.
Toque em Primeiros passos .
Insira seu endereço de email.
Verifique se recebeu a confirmação por e-mail e toque em
Confirmar endereço de e-mail para voltar para o Slack. Toque em
Criar um novo workspace Slack e siga as instruções. Boas-vindas ao Slack!
Agora, vamos aprender a
convidar colegas de trabalho. Observação: se você não recebeu o código de confirmação, confira estas dicas de solução de problemas. Se o problema persistir, fale com a nossa equipe de suporte. Nós estamos aqui para ajudar!
Qual é o próximo passo?
Está quase tudo pronto para você trabalhar no Slack Se precisar de mais ajuda para começar, veja os recursos abaixo:
Ótimo!
Agradecemos seu feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
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