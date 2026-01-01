Slack ist eine Channel-basierte Kommunikationsplattform. In deinem Slack-Workspace können die Leute zusammenarbeiten, all ihre Software-Tools und -Services miteinander verbinden und die Informationen finden, die sie benötigen, um ihre Arbeit bestmöglich zu erledigen. Lies weiter, um zu erfahren, wie du deinen Workspace erstellen und mit Slack loslegen kannst.

Was du beachten solltest

Wenn du einen Workspace erstellst, wirst du dessen Primärer Workspace-Inhaber.

Wenn du vorhast, Slack für die Arbeit zu nutzen, denke daran, eine E-Mail-Adresse von der Domain deines Unternehmens zu benutzen, um deinen Workspace zu erstellen.

Hinweis: Wenn du Salesforce verwendest, kannst du einen Slack-Workspace erstellen, der automatisch in deine Salesforce-Org integriert wird, sodass du Funktionen wie Salesforce-Channels und Agentforce einrichten kannst.



Einen Workspace für dein Team erstellen

Desktop iOS Android Rufe https://slack.com/get-started#/createnew auf. Gib deine E-Mail-Adresse ein und klicke auf Weiter oder fahre mit Apple oder Google fort. Du erhältst eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Code. Gib den Code ein, klicke dann auf Workspace erstellen und befolge die Anweisungen. Willkommen bei Slack Nun lernst du, wie du deine Kolleg:innen einladen kannst. Öffne die Slack-App. Tippe auf Los geht's. Tippe auf Weiter per E-Mail oder fahre mit Apple oder Google fort. Suche in deinem Postfach nach der Bestätigungs-E-Mail und tippe dann auf E-Mail-Adresse bestätigen, um zu Slack zurückzukehren. Tippe auf Einen neuen Workspace erstellen und befolge die Anweisungen. Willkommen bei Slack Nun lernst du, wie du deine Kolleg:innen einladen kannst. Öffne die Slack-App. Tippe auf Los geht's . Gib deine E-Mail-Adresse ein. Suche in deinem Postfach nach der Bestätigungs-E-Mail und tippe dann auf E-Mail-Adresse bestätigen, um zu Slack zurückzukehren. Tippe auf Einen neuen Slack-Workspace erstellen und befolge die Anweisungen. Willkommen bei Slack Nun lernst du, wie du deine Kolleg:innen einladen kannst.

Hinweis: Wenn du deinen Bestätigungs-Code nicht erhalten hast, probiere diese Tipps zur Fehlerbehebung aus. Wenn du weiterhin Probleme hast, wende dich bitte an unser Support-Team – wir helfen dir gern!



Was kommt als Nächstes?

Bald kannst du in Slack arbeiten. Wenn du weitere Unterstützung beim Einstieg benötigst, kannst du dir die folgenden Ressourcen anschauen: