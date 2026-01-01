Erste Schritte
Willkommen bei Slack! Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam loslegen!
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Slack ist eine Channel-basierte Kommunikationsplattform. In deinem Slack-Workspace können die Leute zusammenarbeiten, all ihre Software-Tools und -Services miteinander verbinden und die Informationen finden, die sie benötigen, um ihre Arbeit bestmöglich zu erledigen. Lies weiter, um zu erfahren, wie du deinen Workspace erstellen und mit Slack loslegen kannst.
Was du beachten solltest
Wenn du einen Workspace erstellst, wirst du dessen
Primärer Workspace-Inhaber. Wenn du vorhast, Slack für die Arbeit zu nutzen, denke daran, eine E-Mail-Adresse von der Domain deines Unternehmens zu benutzen, um deinen Workspace zu erstellen.
Hinweis: Wenn du Salesforce verwendest, kannst du einen Slack-Workspace erstellen, der automatisch in deine Salesforce-Org integriert wird, sodass du Funktionen wie Salesforce-Channels und Agentforce einrichten kannst.
Einen Workspace für dein Team erstellen
Desktop
iOS
Android
Rufe
https://slack.com/get-started#/createnew auf. Gib deine E-Mail-Adresse ein und klicke auf
Weiter oder fahre mit Apple oder Google fort. Du erhältst eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Code.
Gib den Code ein, klicke dann auf
Workspace erstellen und befolge die Anweisungen. Willkommen bei Slack
Nun lernst du, wie du deine
Kolleg:innen einladen kannst.
Öffne die
Slack-App. Tippe auf
Los geht's. Tippe auf
Weiter per E-Mail oder fahre mit Apple oder Google fort. Suche in deinem Postfach nach der Bestätigungs-E-Mail und tippe dann auf
E-Mail-Adresse bestätigen, um zu Slack zurückzukehren. Tippe auf
Einen neuen Workspace erstellen und befolge die Anweisungen. Willkommen bei Slack
Nun lernst du, wie du deine
Kolleg:innen einladen kannst.
Öffne die
Slack-App.
Tippe auf Los geht's .
Gib deine E-Mail-Adresse ein.
Suche in deinem Postfach nach der Bestätigungs-E-Mail und tippe dann auf
E-Mail-Adresse bestätigen, um zu Slack zurückzukehren. Tippe auf
Einen neuen Slack-Workspace erstellen und befolge die Anweisungen. Willkommen bei Slack
Nun lernst du, wie du deine
Kolleg:innen einladen kannst. Hinweis: Wenn du deinen Bestätigungs-Code nicht erhalten hast, probiere diese Tipps zur Fehlerbehebung aus. Wenn du weiterhin Probleme hast, wende dich bitte an unser Support-Team – wir helfen dir gern!
Was kommt als Nächstes?
Bald kannst du in Slack arbeiten. Wenn du weitere Unterstützung beim Einstieg benötigst, kannst du dir die folgenden Ressourcen anschauen:
Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!