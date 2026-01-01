Se você quiser implantar o Slack em computadores Windows, oferecemos um pacote MSIX que permite instalar o Slack em escala. O pacote MSIX é compatível com a implantação em massa em um local seguro e centralizado e inclui a funcionalidade de atualização automática. Se você quiser instalar o Slack em um único computador, baixe o app para computadores.



MSIX para o Windows

O MSIX oferece a melhor experiência de implantação e atualização automática em ambientes empresariais. O MSIX do Slack é compatível com o Windows 10 e 11, oferece suporte a arquiteturas ARM e de 64 bits, e pode ser instalado via Powershell. Consulte a documentação da Microsoft para obter uma visão geral dos pacotes MSIX.





Localização dos dados de usuários

Já que os apps empacotados MSIX virtualizam o sistema de arquivos e o acesso a registros, os dados de usuários para pacotes MSIX do Slack é armazenado em uma localização diferente daquela onde estão os pacotes de apps de Windows do Slack tradicionais. O local padrão para dados de usuários ao usar o MSIX é:

%LOCALAPPDATA%\Packages\com.tinyspeck.slackdesktop_8yrtsj140pw4g\LocalCache\Roaming\Slack

Se um usuário utilizou anteriormente outro instalador do Slack, o Windows combinará os dados de usuário com a localização virtualizada do MSIX e manterá a localização de armazenamento original em:

%APPDATA%\slack

Instalação e distribuição

O MSIX oferece vários métodos de distribuição para organizações empresariais e usuários individuais. Por padrão, os pacotes MSIX são instalados em uma localização central, mas somente registrados para o usuário atual.

Instalar para usuário

Add-AppxPackage -Path " "

Consulte a documentação Add-AppxPackage da Microsoft para mais detalhes.



Instale a localização para a versão X.Y.Z.0 em uma máquina x64

C:\Program Files\WindowsApps\com.tinyspeck.slackdesktop_X.Y.Z.0_x64__8yrtsj140pw4g



Instalar para todos os usuários

No Windows, um app MSIX provisionado é pré-instalado para todas as contas de usuário existentes e futuras em um sistemas. Esses pacotes são armazenados na imagem do Windows de modo que, quando um novo usuário entrar pela primeira vez, o app é automaticamente instalado para eles. Um pacote MSIX pode ser provisionado para uma imagem de sistema operacional usada para pré-instalar máquinas em um ambiente de TI controlado ou ao sistema operacional em execução no momento, no qual o comando a seguir é executado para provisionar o Slack no servidor.

Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath " " -SkipLicense -Regions "all"

Consulte a documentação Add-AppxProvisionedPackage da Microsoft para mais detalhes.



Outros métodos de implantação empresarial

A distribuição de pacotes MSIX também é compatível com os serviços de distribuição de software empresarial, como:

Consulte a documentação da Microsoft para saber mais sobre distribuição empresarial.

Dica: quer gerenciar as configurações de usuários da sua organização? Experimente nossas configurações do app para computadores.



PERGUNTAS FREQUENTES

As atualizações automáticas podem ser desativadas?

Sim. É possível controlar as atualizações do app para computadores por meio da configuração do app. Para saber mais, consulte a nossa documentação sobre Atualizações automáticas na configuração do app para computadores.

Estamos usando o AppLocker. Por que o pacote MSIX não está funcionando?

Por padrão, os apps empacotados são desativados pelas políticas do AppLocker. Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft sobre o gerenciamento de apps empacotados com o AppLocker.

É possível reverter uma versão?

Sim, é possível reverter uma versão do app usando os arquivos do AppInstaller. Esses arquivos são manifestos que permitem controlar o comportamento de atualização da instalação de um pacote MSIX. Se o Slack for instalado com um arquivo do AppInstaller, o código de atualização interno será desativado.

Podemos receber versões beta com o pacote MSIX?

Sim. O canal de lançamentos pode ser controlado por meio do CanaldeLançamentos na configuração do app para computadores. Além disso, os usuários podem optar individualmente por receber versões beta seguindo as etapas abaixo:

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral. Selecione Preferências no menu. Selecione Avançado. Em Canal de lançamentos, abra o menu suspenso e selecione Beta.



Implantação do GPO

Se você preferir não instalar com MSIX, pode usar a implantação de GPO (objeto de política de grupo) como uma solução alternativa para implantar o Slack em grande escala para o Windows.