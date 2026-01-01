Se vuoi distribuire Slack su computer Windows, offriamo un pacchetto MSIX che puoi utilizzare per installare Slack su larga scala. Il pacchetto MSIX supporta la distribuzione di massa in una posizione centralizzata e sicura e include funzionalità di aggiornamento automatico. Se desideri installare Slack su un singolo computer, scarica la nostra app desktop.



MSIX per Windows

MSIX offre la migliore esperienza per la distribuzione e l'aggiornamento automatico in ambienti aziendali. Slack MSIX è compatibile con Windows 10 e 11, supporta sia architetture ARM che a 64 bit e può essere installato tramite Powershell. Consulta la documentazione di Microsoft per una panoramica dei pacchetti MSIX.





Posizione dei dati utente

Poiché le app in pacchetto MSIX virtualizzano l'accesso al file system e al registro, i dati utente per i pacchetti MSIX di Slack vengono archiviati in una posizione diversa rispetto ai pacchetti tradizionali dell’app Slack per Windows. La posizione predefinita per i dati utente quando si utilizza MSIX è:

%LOCALAPPDATA%\Packages\com.tinyspeck.slackdesktop_8yrtsj140pw4g\LocalCache\Roaming\Slack

Se un utente ha usato in precedenza un altro programma di installazione di Slack, Windows unirà i dati utente in roaming con la posizione virtualizzata MSIX e manterrà la posizione di archiviazione originale in:

%APPDATA%\slack

Installazione e distribuzione

MSIX offre diversi metodi di distribuzione per organizzazioni Enterprise e singoli utenti. Per impostazione predefinita, i pacchetti MSIX vengono installati in una posizione centrale, ma registrati solo per l'utente corrente.

Installazione per l’utente

Add-AppxPackage -Path " "

Per maggiori dettagli, consulta la documentazione di Microsoft Add-AppxPackage.



Percorso di installazione per la versione X.Y.Z.0 su una macchina x64

C:\Program Files\WindowsApps\com.tinyspeck.slackdesktop_X.Y.Z.0_x64__8yrtsj140pw4g



Installazione per tutti gli utenti

In Windows, un'app MSIX preconfigurata (provisioned) è preinstallata per tutti gli account utente esistenti e futuri presenti in un sistema. Questi pacchetti sono archiviati nell'immagine Windows in modo che, quando un nuovo utente effettua l'accesso per la prima volta, l'app venga installata automaticamente. Un pacchetto MSIX può essere preconfigurato sia in un'immagine del sistema operativo utilizzata per preinstallare le macchine in un ambiente controllato dall'IT sia nel sistema operativo attualmente in esecuzione, dove viene eseguito il seguente comando per il provisioning di Slack a livello di macchina.

Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath " " -SkipLicense -Regions "all"

Per maggiori dettagli, consulta la documentazione di Microsoft Add-AppxProvisionedPackage.



Altri metodi di distribuzione aziendale

La distribuzione dei pacchetti MSIX è supportata anche dai servizi di distribuzione del software aziendale come i seguenti:

Consulta la documentazione di Microsoft per saperne di più sulla distribuzione aziendale.

Suggerimento: Vuoi gestire le impostazioni per gli utenti della tua organizzazione? Prova le configurazioni dell’app desktop.



DOMANDE FREQUENTI

Gli aggiornamenti automatici possono essere disabilitati?

Sì. Puoi controllare gli aggiornamenti dell'app desktop con la configurazione dell'app. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra documentazione sull'impostazione di aggiornamento automatico nella configurazione dell'app desktop.

Stiamo utilizzando AppLocker, perché il pacchetto MSIX non funziona?

Per impostazione predefinita, le app in pacchetto sono disabilitate dai criteri di AppLocker. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Microsoft sulla gestione delle app in pacchetto con AppLocker.

È possibile eseguire il rollback di una versione?

Puoi eseguire il rollback della versione di un'app utilizzando i file AppInstaller. I file AppInstaller sono manifest che possono controllare il comportamento di aggiornamento dell'installazione di un pacchetto MSIX. Se Slack è installato con un file AppInstaller, il codice di aggiornamento interno è disabilitato.

Possiamo ricevere versioni beta con il pacchetto MSIX?

Sì. Il canale novità può essere controllato con l'impostazione ReleaseChannel nella configurazione dell'app desktop. Gli utenti possono anche aderire individualmente alle versioni beta seguendo questi passaggi:

Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale. Dal menu, seleziona Preferenze. Seleziona Avanzate. Alla voce Canale novità, apri il menu a discesa e scegli Beta.



Distribuzione tramite GPO

Se preferisci non installare con MSIX, puoi utilizzare la distribuzione tramite GPO (Group Policy Object) come soluzione alternativa per distribuire Slack su larga scala in ambiente Windows.