Si quieres instalar Slack en ordenadores con Windows, te ofrecemos un paquete MSIX que puedes usar para instalar Slack a tu medida. El paquete MSIX permite realizar una instalación masiva dentro de una ubicación segura y centralizada, e incluye una función de actualización automática. Si quieres instalar Slack en un solo ordenador, descarga nuestra aplicación de escritorio.



MSIX para Windows

MSIX ofrece el mejor servicio para realizar instalaciones y actualizaciones automáticas en entornos empresariales. El MSIX de Slack es compatible con Windows 10 y 11, admite tanto la arquitectura ARM como la de 64 bits, y puede instalarse a través de Powershell. Consulta la documentación de Microsoft para ver un resumen de los paquetes MSIX.





Ubicación de los datos de usuario

Como las aplicaciones con paquetes MSIX virtualizan el sistema de archivos y el acceso a registros, los datos de usuario de los paquetes MSIX de Slack se almacenan en una ubicación diferente a la de los paquetes de aplicaciones de Slack para Windows tradicionales. La ubicación predeterminada para los datos de usuario cuando se usa MSIX es:

%LOCALAPPDATA\Packages\com.tinyspeck.slackdesktop_8yrtsj140pw4g\LocalCache\Roaming\Slack

Si el usuario ha utilizado anteriormente cualquier otro instalador de Slack, Windows combinará los datos de usuario en roaming con la ubicación virtualizada de MSIX y mantendrá la ubicación de almacenamiento original en:

%APPDATA%\slack

Instalación y distribución

MSIX ofrece múltiples métodos de distribución para las organizaciones Enterprise y los usuarios individuales. De manera predeterminada, los paquetes de MSIX se instalan en una ubicación central, pero solo se registran para el usuario actual.

Instalar para usuario

Add-AppxPackage -Path "

Consulta la documentación de Add-AppxPackage de Microsoft para obtener más información.



Ubicación de instalación para la versión X.Y.Z.0 en un equipo x64

C:\Archivos de programa\WindowsApps\com.tinyspeck.slackdesktop_X.Y.Z.0_x64__8yrtsj140pw4g



Instalar para todos los usuarios

En Windows, una aplicación de MSIX aprovisionada viene preinstalada para todas las cuentas de usuario existentes y futuras de un sistema. Estos paquetes se almacenan en la imagen de Windows, de modo que cuando un nuevo usuario inicia sesión por primera vez, la aplicación se le instala automáticamente. Un paquete de MSIX se puede aprovisionar en una imagen del sistema operativo utilizada para preinstalar equipos en un entorno controlado por TI o en el sistema operativo que se esté ejecutando en ese momento, donde se ejecuta el siguiente comando para aprovisionar Slack en todo el equipo.

Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath " " -SkipLicense -Regions "all"

Consulta la documentación de Add-AppxProvisionedPackage de Microsoft para obtener más información.



Otros métodos de instalación empresarial

La distribución de los paquetes MSIX también es compatible con servicios de distribución de software empresarial como los siguientes:

Consulta la documentación de Microsoft para obtener más información sobre la distribución empresarial.

Consejo: ¿Quieres gestionar la configuración de los usuarios de tu organización? Prueba nuestras configuraciones de la aplicación para ordenador.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Pueden deshabilitarse las actualizaciones?

Sí. Puedes controlar las actualizaciones de la aplicación de escritorio con la configuración de la aplicación. Para saber más, consulta nuestra documentación sobre el ajuste AutoUpdate en la configuración de la aplicación de escritorio.

Usamos AppLocker, ¿por qué no funciona el paquete?

De manera predeterminada, las políticas de AppLocker deshabilitan las aplicaciones que vienen en paquetes. Visita la documentación de Microsoft sobre cómo gestionar las aplicaciones en paquetes con AppLocker para obtener más información.

¿Puede revertirse una versión?

Puedes revertir una versión de la aplicación usando los archivos AppInstaller. Los archivos de AppInstaller son manifiestos que pueden controlar el comportamiento de la actualización de la instalación de un paquete MSIX. Si Slack está instalado con un archivo AppInstaller, el código de actualización interno se deshabilita.

¿Podemos recibir versiones beta con el paquete MSIX?

Sí. Se puede controlar el canal de lanzamientos con el ajuste ReleaseChannel en laconfiguración de la aplicación de escritorio. Los usuarios también pueden decidir de forma individual si quieren recibir las versiones beta siguiendo los pasos que aparecen más abajo:

En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral. Selecciona Preferencias en el menú. Selecciona Avanzados. En Canal de lanzamientos, abre el menú desplegable y elige Beta.



Implementación GPO

Si prefieres no instalar con MSIX, puedes usar la implementación GPO (Objeto de directiva de grupo) como solución alternativa para implementar Slack a gran escala para Windows.