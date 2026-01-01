Si quieres implementar Slack en equipos Windows, ofrecemos un paquete MSIX que puedes usar para instalar Slack a la escala de la organización. El paquete MSIX admite la implementación masiva en una ubicación segura y centralizada, e incluye una función de actualización automática. Si quieres instalar Slack en un solo equipo, descarga nuestra aplicación para computadora.



MSIX para Windows

MSIX ofrece la mejor experiencia para la implementación y la actualización automática en entornos empresariales. El paquete MSIX de Slack es compatible con Windows 10 y 11, admite las arquitecturas ARM y de 64 bits, y puede instalarse por medio de Powershell. Consulta la documentación de Microsoft para ver información general sobre los paquetes MSIX.





Ubicación de los datos del usuario

Debido a que las aplicaciones en paquetes de MSIX virtualizan el sistema de archivos y el acceso de registros, los datos de usuarios de los paquetes de MSIX para Slack se almacenan en una ubicación diferente a los paquetes de aplicaciones tradicionales de Slack. La ubicación por defecto de los datos de usuario al usar MSIX es la siguiente:

%LOCALAPPDATA%\Packages\com.tinyspeck.slackdesktop_8yrtsj140pw4g\LocalCache\Roaming\Slack

Si un usuario usó previamente otro instalador de Slack, Windows combinará los datos itinerantes de usuarios con la ubicación virtualizada de MSIX y conservará la ubicación original de almacenamiento en:

%APPDATA%\slack

Instalación y distribución

MSIX ofrece múltiples métodos de distribución para organizaciones empresariales y usuarios individuales. De forma predeterminada, los paquetes de MSIX se instalan en una ubicación central, pero solo se registran para el usuario actual.

Instalación para un usuario

Add-AppxPackage -Path " "

Consulta la documentación de Add-AppxPackage para obtener más información.



Instalar la ubicación para la versión X.Y.Z.0 en una máquina x64

C:\Program Files\WindowsApps\com.tinyspeck.slackdesktop_X.Y.Z.0_x64__8yrtsj140pw4g



Instalación para todos los usuarios

En Windows, se preinstala una aplicación de MSIX para todas las cuentas de usuario existentes y futuras del sistema. Estos paquetes se almacenan en la imagen de Windows para que, al iniciar sesión por primera vez, la aplicación se instale automáticamente. Un paquete de MSIX se puede aprovisionar en una imagen del sistema operativo para preinstalar máquinas en un entorno controlado por TI o en el sistema operativo actual en ejecución donde se ejecuta el siguiente comando para aprovisionar Slack en toda la máquina.

Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath " " -SkipLicense -Regions "all"

Consulta la documentación de Add-AppxProvisionedPackage para obtener más información.



Otros métodos de implementación empresarial

La distribución de los paquetes MSIX también es compatible con servicios de distribución de software empresarial como los siguientes:

Consulta la documentación de Microsoft para obtener más información sobre la distribución empresarial.

Consejo: ¿Deseas administrar los ajustes para los usuarios de tu organización? Prueba nuestras configuraciones de aplicaciones de computadora.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Pueden desactivarse las actualizaciones automáticas?

Sí. Puedes controlar las actualizaciones de la aplicación para computadora mediante la configuración de la aplicación. Para obtener más información, revisa nuestra documentación sobre el ajuste AutoUpdate en la configuración de la aplicación para computadora.

Usamos AppLocker. ¿Por qué no funciona el paquete MSIX?

De manera predeterminada, las aplicaciones empaquetadas están desactivadas según las políticas de AppLocker. Para obtener más información, consulta la documentación de Microsoft sobre la administración de aplicaciones empaquetadas con AppLocker.

¿Se puede revertir la aplicación a una versión anterior?

Es posible revertir la aplicación a una versión anterior con archivos de AppInstaller. Los archivos de AppInstaller son manifiestos que pueden controlar el comportamiento de actualización de instalación de un paquete MSIX. Si Slack se instala con un archivo de AppInstaller, el código interno de actualización se desactiva.

¿Podemos recibir versiones beta con el paquete MSIX?

Sí. El canal de lanzamiento puede controlarse con el ajuste ReleaseChannel en la configuración de la aplicación para computadora. Además, los usuarios pueden elegir recibir lanzamientos de versiones beta de manera individual siguiendo estos pasos:

En la computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral. Selecciona Preferencias en el menú. Selecciona Avanzadas. En Canal de lanzamiento, abre el menú desplegable y elige Beta.



Implementación de GPO

Si prefieres no instalar con MSIX, puedes usar una implementación de GPO (objeto de directiva de grupo) como solución alternativa para implementar Slack a escala en Windows.