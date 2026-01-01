Todos os workspaces do Slack têm um canal geral (chamado de #geral ou #todos-nomedaempresa), que é o único canal ao qual os membros são automaticamente adicionados e do qual não podem sair. A utilização ideal desse canal é para a divulgação de comunicados aos membros do workspace.



Restringir quem pode postar

Por padrão, todos os membros têm permissão para postar no canal geral. Os proprietários e os administradores podem restringir quem pode postar. Assim, o canal é exibido no modo somente leitura para as pessoas que não têm permissão de postagem. Isso ajuda os canais maiores a manter o foco e evitar distrações.



Renomear o canal

Os proprietários e os administradores podem renomear o canal para uma denominação mais específica (como #comunicados ou #avisos) e definir um assunto e uma descrição para o canal. Dessa forma, os membros saberão como o canal deve ser usado.



Notificar o workspace

No caso de comunicados urgentes, as pessoas com permissão para postar no canal geral podem incluir a menção @todos na mensagem. Isso acionará uma notificação para todos os membros do workspace. Assim, ninguém perderá atualizações importantes.