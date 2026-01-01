Ogni area di lavoro di Slack ha un canale generale (denominato #generale o #tutti-nomeazienda), che è l’unico canale in cui i membri vengono aggiunti automaticamente e da cui non possono uscire. Questo canale funziona al meglio quando viene utilizzato per condividere annunci con i membri dell’area di lavoro.



Limitare i membri che possono postare

Per impostazione predefinita, tutti i membri sono autorizzati a postare nel canale generale. I proprietari e gli amministratori possono limitare chi può postare, rendendolo di sola lettura per coloro che non sono autorizzati a postare. Ciò contribuisce a tenere i grandi canali focalizzati sull’argomento, senza distrazioni.



Rinominare il canale

I proprietari e gli amministratori possono rinominare il canale con un nome più descrittivo (come #annunci o #comunicazioni) e impostare un argomento e una descrizione del canale affinché i membri ne conoscano l’uso previsto.



Inviare notifiche alla propria area di lavoro

Per gli annunci urgenti, le persone autorizzate a postare nel canale generale possono includere il tag @tutti nei propri messaggi. In questo modo, tutti i membri dell’area di lavoro riceveranno una notifica e nessuno perderà gli aggiornamenti importanti.