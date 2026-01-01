Todos los espacios de trabajo de Slack tienen un canal general (normalmente llamado #general o #todo-nombredelaempresa), que es el único canal al que los miembros se añaden de forma automática y que no se puede abandonar. Este canal suele utilizarse para enviar anuncios a los miembros del espacio de trabajo.



Limita quién puede publicar

De forma predeterminada, todos los miembros tienen permiso para publicar en el canal general. Los propietarios y administradores pueden limitar quién puede publicar para que aquellos que no tengan permiso de publicación solo tengan acceso de lectura. De este modo, los canales más grandes se pueden dedicar a sus temas, sin distracciones.



Definir el nombre del canal

Los propietarios y administradores pueden cambiarle el nombre al canal y usar algo más descriptivo (como #anuncios o #avisos) y definir el tema y la descripción del canal para que los miembros conozcan su finalidad.



Notifica a tu espacio de trabajo

Para anuncios urgentes, aquellos que tengan permiso para publicar en el canal general pueden incluir @todos en el mensaje. Esto activará una notificación dirigida a todos los miembros del espacio de trabajo para que nadie pase por alto el anuncio.