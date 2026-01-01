O que você vai aprender em dois minutos ou menos: como começar uma enquete e coletar respostas no Slack para que sua equipe possa votar em ideias e dar feedback.



Faça pesquisas com colegas usando um app de enquete do Slack Marketplace ou crie uma enquete rápida e informal em uma mensagem.

Não perca tempo!

Instale um app de enquetes do Slack Marketplace. Se você preferir configurar uma enquete em uma mensagem, siga as instruções indicadas abaixo.

Clique no botão Escrever para iniciar uma mensagem com a configuração de uma enquete. Escolha os emojis para cada opção de voto e adicione-os à mensagem com formatação em blockquote, para que a leitura seja mais fácil. Envie a mensagem. Se você adicionar uma reação de emoji para cada opção, é mais fácil para os outros adicionarem votos. Espere os colegas de equipe votarem com reações de emoji.



Aqui está um exemplo de como pode ser sua enquete:

Saiba mais: assista ao nosso vídeo para aprender outras maneiras de usar as reações de emoji e alcançar resultados.